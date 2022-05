A semana foi de emoções fortes, principalmente na Liga dos Campeões, onde os quatro semifinalistas nos proporcionaram jogos de excelência. Agora, no entanto, o foco volta-se para as competições domésticas. Em Espanha, o já campeão Real Madrid visita o terreno do rival Atlético a saber que não haverá «pasillo» para ninguém, a habitual guarda de honra. Mas a emoção maior está reservada para Inglaterra, onde a corrida ao título continua entusiasmante e há tanto por definir nos lugares europeus.

Por cá, a jornada é de clássico, e de possível campeão: se ganhar em casa do Benfica, o FC Porto festeja o título. Já sabe que pode seguir todos os jogos da Liga AO MINUTO aqui, no Maisfutebol.

OS DESTAQUES DO FIM-DE-SEMANA

SÁBADO

Chelsea-Wolverhampton, 15h00 (SportTV2)

O Wolverhampton, de Bruno Lage, andou quase a época inteira a lutar pelo acesso à Europa, mas as três derrotas consecutivas sofridas recentemente complicaram esse objetivo. Ainda assim, os wolves estão apenas a três pontos (e menos um jogo) do West Ham, portanto nada é impossível. No entanto, a equipa de Lage terá de melhorar muito para voltar a entrar nos eixos, e terá de melhorar já. O problema é que do outro lado está o Chelsea: os blues perderam o comboio do título e, com um final de época pobre, têm também o lugar de Champions em risco – o Arsenal está só a três pontos. Promete.

Brighton-Manchester United, 17h30 (SportTV2)

Numa situação complicada está também o Manchester United. A Liga dos Campeões é cada vez mais uma utopia – a distância para Tottenham e Arsenal não é assim tão grande, mas os red devils têm mais dois jogos –, e mesmo o West Ham não está assim tão longe. A equipa de Ronaldo, Bruno Fernandes e companhia vem de uma vitória caseira, e precisará de apresentar-se no melhor nível em casa do sempre difícil Brighton se quiser continuar a ganhar.

Liverpool-Tottenham, 19h45 (SportTV2)

O sábado é forte em Inglaterra e é por lá que continuamos, desta vez no, muito provavelmente, jogo da jornada. A final da Liga dos Campeões está alcançada, e agora é hora dos reds voltarem a focar-se na Premier League, onde têm travado uma batalha titânica com o Manchester City. Pela frente, a equipa de Diogo Jota tem um Tottenham que também luta pelos lugares de acesso à Champions e promete vender cara a derrota. Grande jogo em perspetiva.

Betis-Barcelona, 20h00 (Eleven1)

O Barcelona melhorou com a chegada de Xavi Hernández ao banco, mas as últimas semanas têm sido de irregularidade para o lado da Catalunha. Ainda assim, os culés estão no segundo lugar do campeonato, mas vão ter de suar muito para lá continuar este fim de semana. Tudo porque há uma deslocação ao terreno do Betis, de William Carvalho e Rui Silva. Os béticos têm feito uma temporada histórica, já com a conquista da Taça do Rei no currículo, e estão a apenas três pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Muito para se jogar no Benito Villamarín.

DOMINGO

Arsenal-Leeds, 14h00 (SportTV2)

O Arsenal luta diretamente com o rival Tottenham por uma vaga na Liga dos Campeões, e vai entrar em campo a saber que resultado fizeram os spurs em casa do Liverpool. Ganhar para cimentar posição é obrigatório, até porque o Chelsea também está só a três pontos de distância e o terceiro lugar é uma possibilidade. Pela frente, a equipa de Nuno Tavares e Cédric terá um Leeds a lutar pela sobrevivência na Premier League e que certamente vai dificultar, e muito, a vida aos gunners.

Flamengo-Botafogo, 15h00 (Canal11)

Mais um duelo português no Brasil, e este é também um clássico. No domingo, o Flamengo, de Paulo Sousa, recebe o Botafogo, de Luís Castro. As duas equipas estão empatadas na tabela classificativa do Brasileirão, com cinco pontos em quatro jogos, e quererão subir posições com o triunfo. A pressão está, no entanto, do lado de Paulo Sousa: o Flamengo é um dos candidatos ao título e joga em casa.

Manchester City-Newcastle, 16h30 (SportTV2)

O golpe foi duro, muito duro, para o Manchester City a meio da semana, com a derrota frente ao Real Madrid nas meias-finais da Liga dos Campeões. No entanto, há uma Premier League para disputar e Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias têm já um desafio difícil pela frente este fim de semana. O Newcastle, outrora a lutar pela permanência, é uma das equipas em melhor forma no campeonato e será um «osso duro de roer» para uns citizens que continuam a lutar taco a taco com o Liverpool pela liderança.

Atlético de Madrid-Real Madrid, 20h00 (Eleven1)

Por falar em Manchester City, se há equipa que deve estar super motivada é o Real Madrid: os merengues conquistaram o título espanhol no fim de semana e a meio da semana carimbaram o apuramento para a final da Liga dos Campeões de forma épica, precisamente antes os citizens. Agora vão jogar o dérbi de Madrid em casa do Atlético e os colchoneros já garantiram que não haverá «pasillo» para os novos campeões, a habitual guarda de honra. O Atlético, de resto, joga ainda a qualificação para a Champions, por isso este dérbi, no qual o lesionado Félix não deve ser opção, tem importância redobrada.

SEGUNDA-FEIRA

Fiorentina-Roma, 19h45 (SportTV2)

A semana foi de competições europeias, e agora a Roma de José Mourinho tem de voltar agora para a Serie A. A qualificação para a Liga dos Campeões já é matematicamente impossível, mas o quinto lugar, de acesso à Liga Europa, é para segurar. A igualdade pontual com a rival Lazio não dá grande margem de manobra, e o adversário deste domingo também não: é que a Fiorentina vem em sétimo a apenas três pontos da equipa que também conta com Rui Patrício e Sérgio Oliveira.

Todas as transmissões do fim-de-semana:

SEXTA-FEIRA

Red Bull Bragantino-Vélez Sarsfield, 01h00 (SportTV1)

Universidad Catolica-Santos, 10h30 (SportTV2)

Fortuna Dusseldorf-Darmstadt, 17h30 (Eleven2)

Paderborn-Sandhausen, 17h30 (Eleven1)

Inter de Milão-Empoli, 17h45 (SportTV2)

Bochum-Arminia Bielefeld, 19h30 (Eleven3)

Génova-Juventus, 20h00 (SportTV2)

Levante-Real Sociedad, 20h00 (Eleven1)

Las Palmas-Mirandés, 20h00 (Eleven5)

Lille-Mónaco, 20h00 (Eleven2)

SÁBADO

Hamburgo-Hannover, 12h30 (Eleven2)

Jahn Regesburg-Heidenheim, 12h30 (Eleven3)

Ingolstadt-Hansa Rostock, 12h30 (Eleven4)

Maiorca-Granada, 13h00 (Eleven1)

Torino-Nápoles, 14h00 (SportTV5)

SpVgg Greuther Furth-Borussia Dortmund, 14h30 (Eleven2)

Colónia-Wolfsburgo, 14h30 (Eleven4)

Hoffenheim-Bayer Leverkusen, 14h30 (Eleven3)

Friburgo-União de Berlim, 14h30 (Eleven5)

Chelsea-Wolverhampton, 15h00 (SportTV2)

Athletic Bilbau-Valência, 15h15 (Eleven1)

Sassuolo-Udinese, 17h00 (SportTV5)

Brighton-Manchester United, 17h30 (SportTV2)

Celta de Vigo-Alavés, 17h30 (Eleven1)

Cádiz-Elche, 17h30 (Eleven6)

Hertha Berlim-Mainz, 17h30 (Eleven2)

Schalke-St. Pauli, 19h30 (Eleven2)

Liverpool-Tottenham, 19h45 (SportTV2)

Lazio-Sampdoria, 19h45 (SportTV6)

Gent-Mechelen, 19h45 (Eleven6)

Betis-Barcelona, 20h00 (Eleven1)

DOMINGO

NY Red Bulls-Portland Timbers, 00h05 (SportTV2)

Spezia-Atalanta, 11h30 (SportTV2)

Metz-Lyon, 12h00 (Eleven2)

Union St. Giloise-Club Brugge, 12h30 (Eleven6)

Getafe-Rayo Vallecano, 13h00 (Eleven1)

Feyenoord-PSV Eindhoven, 13h30 (SportTV1)

Arsenal-Leeds, 14h00 (SportTV2)

Angers-Bordéus, 14h00 (Eleven3)

Clermont-Montpellier, 14h00 (Eleven5)

Stade de Reims-Lens, 14h00 (Eleven4)

Eintracht Frankfurt-Borussia Monchengladbach, 14h30 (Eleven2)

Flamengo-Botafogo, 15h00 (Canal11)

Eibar-Valladolid, 15h00 (Eleven6)

Villarreal-Sevilha, 15h15 (Eleven1)

AZ Alkmaar-Ajax, 15h45 (SportTV6)

Lorient-Marselha, 16h05 (Eleven3)

Manchester City-Newcastle, 16h30 (SportTV2)

Bayern Munique-Estugarda, 16h30 (Eleven2)

Salernitana-Cagliari, 17h00 (SportTV4)

Espanhol-Osasuna, 17h30 (Eleven1)

Antuérpia-Anderlecht, 17h30 (Eleven4)

Leipzig-Augsburgo, 18h30 (Eleven3)

Hellas Verona-Milan, 19h45 (SportTV2)

PSG-Troyes, 19h45 (Eleven2)

Atlético de Madrid-Real Madrid, 20h00 (Eleven1)

Palmeiras-Fluminense, 20h00 (Canal11)

Red Bull Bragantino-Corinthians, 22h00 (Canal11)

Nashville-Real Salt Lake, 22h00 (SportTV2)

SEGUNDA-FEIRA

River Plate-Platense, 01h00 (SportTV2)

Fiorentina-Roma, 19h45 (SportTV2)

Girona-Tenerife, 20h00 (Eleven1)