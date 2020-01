Vem aí mais um fim de semana de muito futebol internacional, mesmo em tempo de pausa na Bundesliga e na Liga espanhola, que dá lugar por estes dias à Supertaça, mais uma competição a viajar até às Arábias. Enquanto em Portugal se joga mais uma jornada de Liga (que pode acompanhar aqui EM DIRETO), há uma grande jornada à vista em Itália, que culmina no duelo entre a Roma de Paulo Fonseca e a Juventus de Cristiano Ronaldo, e outro duelo com foco português a centrar atenções em Inglaterra, o Tottenham-Liverpool.

Neste início de 2020 o Maisfutebol cá está de novo, para ajudar a gerir o fim de semana de futebol internacional em direto na televisão.

Sexta-feira

Rennes-Marselha (19h45, Eleven1)

Depois de sofrer a meio da semana para seguir em frente na Taça, o Marselha procura manter a vantagem no segundo lugar na visita ao terceiro classificado. Um jogo que promete e um teste à solidez do Marselha de Villas-Boas.

Sábado

Crystal Palace-Arsenal (12h30, SportTV2)

Mikel Arteta teve um arranque de fogo no Arsenal, mas depois do empate com o Bournemouth e da derrota com o Chelsea o triunfo sobre o Manchester United deixou bons sinais, reforçados pela vitória na Taça sobre o Leeds a meio da semana. Ainda assim há um longo caminho pela frente, quando os Gunners estão o 10º lugar, a nove pontos da zona Champions e a um ponto de distância do Crystal Palace, o adversário desta ronda.

Cagliari-Milan (14h00, SportTV3)

O Milan voltou a ter Ibrahimovic mas não vence há três jogos e desloca-se agora ao terreno do Cagliari, uma das boas surpresas da temporada na Serie A, nesta altura na sexta posição. Os «rossoneri» estão no 11º lugar, a sete pontos do adversário desta tarde, à procura de uma estabilidade que tardam em encontrar.

Bordéus-Lyon (16h30, Eleven1)

Um clássico do futebol francês que chega com as duas equipas em perda. O Bordéus de Paulo Sousa vem de três derrotas seguidas antes da paragem, uma baixa de forma que o atirou para o 13º lugar, em igualdade precisamente com o Lyon. Duas equipas com ambições maiores, num jogo em que um resultado positivo pode ajudar a deixar nuvens cinzentas para trás.

Lazio-Nápoles (17h00, SportTV3)

Paragem obrigatória numa jornada de luxo na Serie A. A Lazio chega aqui numa série de nove vitórias seguidas para o campeonato, com o triunfo sobre a Juventus para a Supertaça pelo meio, num grande momento e a tentar consolidar o terceiro lugar, com a Roma a quatro pontos. Em ciclo contrário o Nápoles, agora com Gennaro Gattuso no banco, que venceu apenas um dos três jogos desde que chegou, perdeu a meio da semana com o Inter e está na oitava posição, a onze pontos de distância dos lugares de Champions.

Tottenham-Liverpool (17h30, SportTV1)

O jogo-cartaz da jornada da Premier League, teste de fogo ao Tottenham de José Mourinho, que não vence há três jogos, empatou a meio da semana para a Taça da Inglaterra com o Middlesbrough e está além disso condicionado pelas lesões de Harry Kane, Sissoko e Lloris. O Liverpool segue imparável e, além da campanha quase imaculada no campeonato vem do triunfo no dérbi com o Everton para a Taça. Foi uma derrota com os «reds», em dezembro de 2018, que precipitou o despedimento de Mourinho do Manchester United. O reencontro acontece agora, com o Liverpool e com Jürgen Klopp, que o treinador português apenas venceu por duas vezes em dez confrontos, uma delas ainda pelo Real Madrid, com Klopp no Dortmund, mas que não evitou a eliminação nas meias-finais de 2012/13. Em Inglaterra, em seis confrontos Mourinho apenas ganhou um, em 2017/18 pelo Manchester United, tendo perdido dois jogos e empatado três.

Inter-Atalanta (19h45, SportTV3)

A luta pelo «Scudetto» passa por este duelo de alto nível em San Siro, com o Inter a tentar manter-se no comando, quando está em igualdade pontual com a Juventus, frente a uma Atalanta com candidatura sólida aos lugares de Liga dos Campeões e que vem de duas goleadas, 5-0 ao Milan e outros tantos ao Parma a meio da semana.

Domingo

Aston Villa-Manchester City (16h30, SportTV2)

O Manchester City vem do motivador triunfo a meio da semana em Old Trafford, no dérbi com o Manchester United para a Taça da Liga, depois de duas vitórias na Premier League, mas a equipa continua longe da solidez da temporada passada. Ainda assim segue no terceiro lugar, a apenas um ponto do Leicester, antes desta visita a um Aston Villa concentrado na luta pela permanência.

Real Madrid-At. Madrid (18h00, Eleven1)

Dérbi de Madrid em Jeddah, numa final de Supertaça de Espanha que não tem nem o campeão nem o vencedor da Taça do Rei. Tempos que desafiam a lógica estes. Jogou-se na Arábia Saudita uma «Final Four» em que o Real afastou o Valência e o At. Madrid deixou pelo caminho o Barcelona, numa reviravolta incrível. Assim marcaram encontro os dois rivais madrilenos, naquele que será o segundo encontro da época entre ambos, depois do nulo em setembro no Metropolitano para o campeonato.

Roma-Juventus (19h45, SportTV3)

A Roma de Paulo Fonseca no caminho da Juventus e da luta pelo título, num grande jogo em perspetiva. A Juve vem de uma goleada motivadora a meio da semana, com hat-trick de Cristiano Ronaldo ao Cagliari, mas a luta pelo comando com o Inter está renhida. Pela frente tem uma Roma com as ambições europeias intactas, nesta altura no quarto lugar, mas que perdeu também em casa com o Torino a meio da semana.

PSG-Mónaco (20h00, Eleven2)

Será um duplo frente a frente entre os dois últimos campeões em poucos dias, uma vez que a meio da semana voltam a defrontar-se para acertar calendário. Chega uma vez mais com claro ascendente do PSG, intratável a nível interno e confortável na frente do campeonato, com sete pontos de vantagem sobre o Marselha, e encontra o Mónaco em mudança, depois da saída de Leonardo Jardim. Roberto Moreno, o sucessor do treinador português, estreou-se com vitória na Taça, mas tem o primeiro teste de fogo na Ligue 1, quando o Mónaco está na sétima posição, a tentar entrar na luta pela Europa.

Todas as transmissões em direto do fim de semana:

Sexta-feira

Rennes-Marselha (19h45, Eleven1)***

Sheffield United-West Ham (20h00, SportTV3)**

Sábado

Haro-Osasuna (11h00, SportTV5)**

Crystal Palace-Arsenal (12h30, SportTV2)***

Brentford-QPR (12h30, Eleven1)**

Cagliari-Milan (14h00, SportTV3)***

Wolverhampton-Newcastle (15h00, SportTV1)***

Charlton-WBA (15h00, Eleven2)**

Portugalete-Betis (15h00, SportTV4)**

Bordéus-Lyon (16h30, Eleven1)***

Lazio-Nápoles (17h00, SportTV3)***

Tottenham-Liverpool (17h30, SportTV1)****

Badalona-Getafe (18h00, SportTV4)**

Angers-Nice (19h00, Eleven1)**

Amiens-Montpellier (19h00, Eleven2)**

Metz-Estrasburgo (19h00, Eleven3)**

Toulouse-Brest (19h00, Eleven4)**

Nimes-Reims (19h00, Eleven5)**

Inter-Atalanta (19h45, SportTV3)***

Orihuela-Villarreal (20h00, SportTV5)**

Domingo

Escobedo-Sevilha (11h00, SportTV3)**

Udinese-Sassuolo (11h30, SportTV2)**

Cardiff-Swansea (12h00, Eleven2)**

Bournemouth-Watford (14h00, SportTV2)**

Torino-Bolonha (14h00, SportTV4)**

St. Etiénne-Nantes (14h00, Eleven1)**

Ceuta-Real Sociedad (15h00, SportTV3)**

Dijon-Lille (16h00, Eleven2)**

Aston Villa-Manchester City (16h30, SportTV2)***

Hellas Verona-Génova (17h00, SportTV3)**

Final Supertaça Espanha (18h00, Eleven1)****

Roma-Juventus (19h45, SportTV3)****

PSG-Mónaco (20h00, Eleven2)***