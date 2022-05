Vivem-se as últimas semanas da época de 2021/22, e por isso as decisões vão-se acumulando por estes dias. E este fim de semana é mais um de emoções fortes. Desde logo em Inglaterra, onde Liverpool e Chelsea voltam a jogar uma final em Wembley, desta feita da Taça de Inglaterra – além das decisões na Premier League. Na Escócia e nos Países Baixos pode haver campeão, e em Itália o Milan aproxima-se cada vez mais do Scudetto.

Por cá, fecham as cortinas da Liga: haverá a coroação do campeão FC Porto, e joga-se tudo na zona de descida. Pode acompanhar todos os jogos do campeonato aqui AO MINUTO.

OS DESTAQUES DO FIM-DE-SEMANA

Celtic-Motherwell, 12h15 (Eleven1)

É só uma formalidade, quase: o Celtic está em vias de festejar pela 53.º vez o título da Escócia, e pode fazê-lo este sábado, na receção ao Motherwell. A equipa de Jota ainda pode ser igualada em termos pontuais pelo rival Rangers, mas tem uma vantagem de 22 golos em relação aos protestantes: por isso, o título dos católicos já é virtual e, ao que tudo indica, vai tornar-se uma realidade. Um ano depois, o Celtic vai voltar a ser campeão.

Liverpool-Chelsea, 16h45 (SportTV2)

O Liverpool quer o quádruplo, e um deles já está conquistado: a Taça da Liga. Esse troféu foi conquistado em fevereiro, frente ao Chelsea, e agora o Estádio de Wembley volta a receber os mesmos protagonistas, mas para a Taça de Inglaterra. Este encontro tem outro peso, mesmo em termos tradicionais, mas espera-se uma batalha igualmente intensa, depois de na Taça da Liga o jogo só ter sido decidido nos penáltis. A meio da batalha pela Premier League com o Manchester City e antes da final da Liga dos Campeões, o Liverpool de Diogo Jota tem aqui uma boa oportunidade para ganhar embalo.

Roma-Veneza, 19h45 (SportTV2)

A Roma, de José Mourinho, tem uma final europeia daqui a cerca de duas semanas, mas antes ainda tem um trabalho para terminar na Serie A. A derrota em casa da Fiorentina atirou a equipa de Rui Patrício e Sérgio Oliveira para trás da rival Lazio, mas agora os romanos têm uma boa oportunidade para regressarem aos triunfos. A vítima pode ser o Veneza, de Nani, que em caso de derrota vê confirmada a descida à Serie B.

Internacional-Corinthians, 22h55 (Canal11)

Vítor Pereira ainda dá os primeiros passos no Corinthians, mas já conseguiu colocar o timão na liderança do Brasileirão ao fim de cinco jornadas. Agora, a equipa do técnico português tem uma deslocação difícil ao terreno do Internacional. A formação de Porto Alegre está apenas no nono lugar, mas é sempre um adversário difícil e qualquer deslize pode deitar por terra o tal primeiro lugar.

Vitesse-Ajax, 13h30 (SportTV1)

Com muita polémica à mistura, sim, mas o Ajax está a apenas uma vitória de revalidar o título neerlandês pela segunda vez consecutiva. A equipa de Amesterdão tem quatro pontos de vantagem sobre o PSV Eindhoven, do futuro benfiquista Roger Schmidt, e um triunfo confirma o tricampeonato. O jogo, no entanto, não é fácil, já que o Vitesse está no sexto lugar e pressionadíssimo pelo Utrecht.

West Ham-Manchester City, 14h00 (SportTV2)

O Liverpool joga a final da Taça este fim semana, portanto esta é uma boa oportunidade para o Manchester City fazer o que lhe compete e ampliar, mesmo que à condição, a vantagem para os reds. O problema é que a tarefa dos citizens não é nada fácil. A equipa de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias – este lesionado – viaja até Londres para defrontar o West Ham, uma equipa que está na luta pelos lugares europeus e que ainda tem claras hipóteses de ultrapassar o Manchester United. Um dos grandes desafios para Pep Guardiola até ao final da temporada.

Milan-Atalanta, 17h30 (SportTV3)

Quatro pontos separam o Milan da conquista do Scudetto, 11 anos depois. A equipa de Rafael Leão – tem estado em grande – até pode empatar um dos últimos dois jogos que tem na Serie A, uma vez que tem vantagem no confronto direto com o Inter de Milão, mas convém não se distrair muito. Até porque o jogo deste domingo é de máxima exigência, frente a uma Atalanta que é das melhores equipas italianas e que ainda tenta chegar ao quinto lugar.

Atlético de Madrid-Sevilha, 17h30 (Eleven3)

O Wanda Metropolitano é palco, este domingo, da batalha pelo terceiro lugar. Sevilha e Atlético de Madrid estão separados por um ponto – com vantagem para os sevilhanos –, e defrontam-se na penúltima jornada para ver quem fica com o último lugar do pódio. O Barcelona ainda é possível, mas difícil, de apanhar, e convém não se distraírem com o Betis, que também ainda quer ter uma palavra a dizer. João Félix tem estado lesionado no Atlético, mas Simeone já abriu as portas ao regresso do português ainda esta época. Expectativa pelo avançado no lado dos madrilenos.

Juventus-Lazio, 19h45 (SportTV2)

Seis pontos separam Juventus e Lazio, equipas que medem forças em Turim na segunda-feira. A Juve, apesar de nova época discreta, sabe que garante a Liga dos Campeões com um empate, mas pela frente terá a equipa romana, de Jovane, que ainda sonha com um milagre que a leve à Prova Milionária. Atrás, os laziale não se podem distrair muito, porque Roma, Fiorentina e Atalanta estão

à espreita de qualquer deslize.

Newcastle-Arsenal, 20h00 (SportTV1)

Pode parecer estranho, mas já lá vão cinco anos desde a última vez que o Arsenal marcou presença na Liga dos Campeões. Mas isso pode estar prestes a mudar. Os gunners, de Cédric e Nuno Tavares, têm uma vantagem de quatro pontos sobre o Tottenham, e sabem que um triunfo os deixa muito perto desse objetivo. O problema é que os magpies têm sido uma das melhores equipas da segunda metade da Premier League, principalmente a jogar em casa.

Todas as transmissões do fim-de-semana:

SEXTA-FEIRA

Luton Town-Huddersfield, 19h45 (Eleven1)

Real Sociedad B-Almería, 20h00 (Eleven5)

SÁBADO

Celtic-Motherwell, 12h15 (Eleven1)

Empoli-Salernitana, 14h00 (SportTV2)

Wolfsburgo-Bayern Munique, 14h30 (Eleven1)

Arminia Bielefeld-Leipzig, 14h30 (Eleven5)

Bayer Leverkusen-Friburgo, 14h30 (Eleven6)

Borussia Dortmund-Hertha Berlim, 14h30 (Eleven2)

Liverpool-Chelsea, 16h45 (SportTV2)

Hellas Verona-Torino, 17h00 (SportTV3)

Roma-Veneza, 19h45 (SportTV2)

Leganés-Eibar, 20h00 (Eleven6)

Mónaco-Brest, 20h00 (Eleven4)

Montpellier-PSG, 20h00 (Eleven2)

Nice-Lille, 20h00 (Eleven5)

Rennes-Marselha, 20h00 (Eleven3)

Colorado Rapids-Los Angeles FC, 20h50 (SportTV3)

Internacional-Corinthians, 22h55 (Canal11)

DOMINGO

Philadelphia Union-NY Red Bulls, 00h35 (SportTV3)

Tottenham-Burnley, 12h00 (SportTV2)

Vitesse-Ajax, 13h30 (SportTV1)

West Ham-Manchester City, 14h00 (SportTV2)

Wolverhampton-Norwich, 14h00 (SportTV3)

Nápoles-Génova, 14h00 (SportTV6)

Werder Bremen-Jahn Regensburg, 14h30 (Eleven2)

Nuremberga-Schalke 04, 14h30 (Eleven1)

Everton-Brentford, 16h30 (SportTV2)

Milan-Atalanta, 17h30 (SportTV3)

Atlético de Madrid-Sevilha, 17h30 (Eleven3)

Betis-Granada, 17h30 (Eleven5)

Getafe-Barcelona, 17h30 (Eleven2)

Cádiz-Real Madrid, 17h30 (Eleven1)

Levante-Alavés, 17h30 (Eleven6)

Villarreal-Real Sociedad, 17h30 (Eleven4)

Cagliari-Inter de Milão, 19h45 (SportTV2)

Tenerife-Málaga, 20h00 (Eleven1)

Botafogo-Fortaleza, 22h00 (Canal11)

SEGUNDA-FEIRA

Sampdoria-Fiorentina, 17h30 (SportTV2)

Juventus-Lazio, 19h45 (SportTV2)

Newcastle-Arsenal, 20h00 (SportTV1)

Real Oviedo-Zaragoza, 20h00 (Eleven2)