A Europa já foi, volta para a semana, e no entretanto os campeonatos internos prosseguem por esse mundo fora. Os tempos começam a ser decisivos, e qualquer deslize pode ser fatal para as aspirações de cada equipa. O fim de semana futebolístico promete, com destaque para Inglaterra. Em Manchester, Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot são postos à prova pelo Tottenham de Conte, sempre difícil. Em Londres, o Chelsea, numa altura particularmente difícil por causa da ligação do dono, Roman Abramovich, ao Presidente da Rússia, recebe o Newcastle: a resposta dentro de campo pode ser mais importante do que nunca. Por cá, joga-se a 26.ª jornada da Liga, a qual, como sempre, pode ser acompanhada AO MINUTO aqui no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA

Atlético de Madrid-Cádiz, 20h00 (Eleven1)

O início do ano não foi fácil, mas os últimos tempos têm sorrido ao Atlético de Madrid e os colchoneros vão em três vitórias consecutivas na La Liga. A acompanhar esse registo está também o bom momento de João Félix, ele que fez três golos nesses três triunfos da equipa de Simeone. O Cádiz é o próximo adversário dos madrilenos, e apesar da sensível posição que ocupa na tabela, todos os cuidados são poucos. Até porque qualquer pé em falso pode ser fatal para a luta do Atlético pela Champions.

SÁBADO

Brighton-Liverpool, 12h30 (SportTV2)

A goleada fácil do City no dérbi de Manchester, frente ao United, confirmou que o Liverpool não tem mesmo margem de manobra se quiser lutar com os citizens até ao final do campeonato. E por isso, a deslocação ao Sul de Inglaterra este sábado por ser traiçoeira. O Brighton ocupa uma posição confortável na tabela classificativa e joga um bom futebol, pelo que os reds não podem mesmo facilitar. Tem a palavra Diogo Jota e companhia.

Manchester United-Tottenham, 17h30 (SportTV2)

Um dos jogos do fim de semana. O Manchester United, de Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot, continua sem atinar, e no fim de semana passado foi goleado em casa do rival City. Agora, tem na receção ao Tottenham mais um duro teste na luta pela Champions. Os spurs venceram em Manchester no mês passado, no terreno do City, e são bem capazes de voltar a repetir a gracinha, até porque a equipa de Antonio Conte ultrapassa precisamente os reds devils em caso de triunfo.

DOMINGO

Everton-Wolverhampton, 14h00 (SportTV2)

Pode ter sido coincidência ou não, mas desde que a palavra Liga dos Campeões começou a pairar no Mollineux, o Wolverhampton de Bruno Lage quebrou de ritmo. Os wolves vão já em três derrotas consecutivas, a Europa ficou mais longe e este fim de semana têm mais um teste exigente, em casa do Everton, de André Gomes.

Chelsea-Newcastle, 14h00 (SportTV3)

Um jogo que ganha outros contornos por causa da questão política. O Chelsea tem sido uma das melhores equipas em Inglaterra no século XXI, e nos últimos dias tem estado debaixo dos holofotes por causa da ligação do dono, Roman Abramovich, ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin. O empresário russo já confirmou a intenção de vender o clube, mas as sanções impostas pelo governo britânico impedem, para já, qualquer eventual negócio. O Chelsea está de mãos atadas fora de campo – não podem nem sequer vender bilhetes de jogo –, mas dentro das quatro linhas tem o terceiro lugar da Premier League para conservar, frente ao novo rico do futebol inglês, o Newcastle.

Betis-Athletic Bilbau, 15h15 (Eleven1)

Um dos jogos da jornada em Espanha. O Betis, de William Carvalho e Rui Silva, está a fazer uma campanha sensacional esta época, e é hoje um dos candidatos aos lugares de Champions League. Apesar disso, os béticos tiveram algumas dificuldades nos últimos jogos e querem regressar às vitórias este domingo. O problema é que do outro lado está o Athletic, uma das melhores equipas do futebol espanhol. Um duelo que promete emoções fortes.

Arsenal-Leicester, 16h30 (SportTV2)

Sorrateiramente e de forma muito discreta, o Arsenal recuperou do péssimo início de época que fez e é o grande candidato a ficar com o último lugar de acesso à Liga dos Campeões em Inglaterra – assumindo que os outros três são o Manchester City, o Liverpool e o Chelsea. Os gunners, de Cédric Soares e Nuno Tavares, já estão na quarta posição e ainda têm três jogos para colocar em dia. Para já, o próximo desafio passa pelo Leicester, de Ricardo Pereira, que esta temporada tem desiludido a nível interno, mas é sempre um adversário a ter em conta.

Udinese-Roma, 17h00 (SportTV3)

A Roma, de José Mourinho, não tem primado pela regularidade, mas as últimas semanas foram positivas na capital italiana. Depois da vitória em Spezia, a equipa de Rui Patrício e Sérgio Oliveira venceu na receção à Atalanta e continua a acalentar a esperança de conseguir o apuramento para a Liga dos Campeões. Para isso, tem de começar por ganhar em Udine.

SEGUNDA-FEIRA

Crystal Palace-Manchester City, 20h00 (SportTV2)

Ultrapassada a eliminatória frente ao Sporting, o Manchester City volta a apontar o foco para a Premier League e esta segunda-feira viaja até à capital inglesa, Londres. Os citizens entrarão em campo já depois do Liverpool, pelo que terão de ganhar se quiserem manter distâncias para o rival, ou até aumentá-las, em caso de deslize dos reds. Rúben Dias, já se sabe, é baixa confirmada para Guardiola, e há ainda dúvidas sobre a condição física de João Cancelo. Bernardo Silva, esse, deve ser uma certeza na equipa de Guardiola.

SEXTA-FEIRA

Universidad Catolica-The Strongest, 00h30 (SportTV5)

Darmstadt 98-SV Sandhausen, 17h30 (Eleven1)

SC Cambuur-Ajax, 19h00 (SportTV2)

Atlético de Madrid-Cádiz, 20h00 (Eleven1)

Zaragoza-Fuenlabrada, 20h00 (Eleven5)

Lille-Saint-Étienne, 20h00 (Eleven2)

SÁBADO

Brighton-Liverpool, 12h30 (SportTV2)

Hamburgo-Erzgebirge Que, 12h30 (Eleven4)

Dynamo Dresden-St. Pauli, 12h30 (Eleven3)

Barnsley-Fulham, 12h30 (Eleven2)

Levante-Espanhol, 13h00 (Eleven1)

Salernitana-Sassuolo, 14h00 (SportTV5)

Spezia-Cagliari, 14h00 (SportTV4)

Hoffenheim-Bayern Munique, 14h30 (Eleven2)

Friburgo-Wolfsburgo, 14h30 (Eleven4)

União de Berlim-Estugarda, 14h30 (Eleven3)

Augsburgo-Mainz, 14h30 (Eleven5)

Bretnford-Burnley, 15h00 (SportTV2)

Granada-Elche, 15h15 (Eleven1)

Montpellier-Nice, 16h00 (Eleven6)

Sampdoria-Juventus, 17h00 (SportTV4)

Las Palmas-Girona, 17h15 (Eleven5)

Villarreal-Celta de Vigo, 17h30 (Eleven1)

Borussia Monchengladbach-Hertha Berlim, 17h30 (Eleven2)

Manchester United-Tottenham, 17h30 (SportTV2)

Boavista-RJ-Fluminense, 19h00 (SportTV4)

Heidenheim-Werder Bremen, 19h30 (Eleven3)

Milan-Empoli, 19h45 (SportTV3)

Oostende-Club Brugge, 19h45 (Eleven5)

Getafe-Valência, 20h00 (Eleven1)

Troyes-Nantes, 20h00 (Eleven2)

Seattle Sounders-LA Galaxy, 20h55 (SportTV5)

Bangu-Flamengo, 22h30 (SportTV3)

DOMINGO

NE Revolution-Real Salt Lake, 00h35 (SportTV5)

Fiorentina-Bolonha, 11h30 (SportTV2)

PSG-Bordéus, 12h00 (Eleven2)

Rayo Vallecano-Sevilha, 13h00 (Eleven1)

Utrecht-PSV Eindhoven, 13h30 (SportTV4)

Everton-Wolverhampton, 14h00 (SportTV2)

Chelsea-Newcastle, 14h00 (SportTV3)

West Ham-Aston Villa, 14h00 (SportTV6)

Hellas Verona-Nápoles, 14h00 (SportTV5)

Angers-Stade de Reims, 14h00 (Eleven6)

Clermont-Lorient, 14h00 (Eleven5)

Metz-Lens, 14h00 (Eleven4)

Estrasburgo-Mónaco, 14h00 (Eleven3)

Bayer Leverkusen-Colónia, 14h30 (Eleven2)

Betis-Athletic Bilbau, 15h15 (Eleven1)

Lyon-Rennes, 16h05 (Eleven4)

Borussia Dortmund-Arminia Bielefeld, 16h30 (Eleven2)

Eintracht Frankfurt-Bochum, 16h30 (Eleven3)

Arsenal-Leicester, 16h30 (SportTV2)

Udinese-Roma, 17h00 (SportTV3)

Atalanta-Génova, 17h00 (SportTV4)

Real Sociedad-Alavés, 17h30 (Eleven1)

SpVgg Greuther Furth-Leipzig, 18h30 (Eleven2)

Torino-Inter de Milão, 19h45 (SportTV4)

Brest-Marselha, 19h45 (Eleven5)

Barcelona-Osasuna, 20h00 (Eleven1)

River Plate-Gimnasia, 22h15 (SportTV3)

SEGUNDA-FEIRA

Estudiantes-Boca Juniors, 00h30 (SportTV3)

Lazio-Veneza, 19h45 (SportTV3)

Maiorca-Real Madrid, 20h00 (Eleven1)

Crystal Palace-Manchester City, 20h00 (SportTV2)