Mês de maio é mês de celebração. E estas podem começar já este fim de semana em Inglaterra e na Alemanha. Na Premier League, o Manchester City, de Bernardo, Cancelo e Rúben Dias, festeja o regresso aos títulos caso ganhe na receção ao Chelsea. Na Bundesliga, o Bayern dá seguimento à hegemonia interna se triunfar frente ao Borussia Monchengladbach – até pode nem precisar, de o Leipzig escorregar antes na visita ao Dortmund. Em Itália, a luta é de milhões entre a Juventus, de Ronaldo, e o Milan, de Leão e Dalot, isto depois de o Inter já ter garantido o scudetto, e em Espanha há um Barcelo-Atlético de Madrid e um Real Madrid-Sevilha. Por cá, tem início no domingo a jornada 32 da Liga, cujos jogos pode seguir AO MINUTO aqui no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA

Lens-Lille, 20h00 (Eleven1)

270 minutos separam nesta altura o Lille do título francês, dez anos depois. Os primeiros 90 jogam-se esta sexta-feira, em casa do Lens. Para José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka só a vitória interessa, pois o Paris Saint-Germain vem logo atrás e está à espreita de uma escorregadela da equipa de Galtier. Jogo de máxima exigência para o Lille, até porque é em casa do sensacional Lens, quinto classificado da Ligue 1 neste momento.

SÁBADO

Borussia Dortmund-Leipzig, 14h30 (Eleven2)

O aquecimento para a final da Taça da Alemanha, agendada para a próxima quarta-feira, faz-se já este sábado entre Borussia Dortmund e Leipzig. As duas equipas defrontam-se no Signal Iduna Park, mas a lutar por objetivos diferentes. O Dortmund joga ainda à procura de «roubar» o lugar a Eintracht Frankfurt ou Wolsburgo para conseguir o apuramento para a Champions. Já o Leipzig está praticamente na terra de ninguém no segundo lugar. Ainda assim, jogo importante: se perder, entrega logo o título ao Bayern, que entra em campo poucas horas depois. Se ganhar, garante matematicamente a vice-liderança da Bundesliga.

Barcelona-Atlético de Madrid, 15h15 (Eleven1)

Só não é o jogo do título porque o Real Madrid e o Sevilha também estão na luta pelo campeonato espanhol. Mas é, seguramente, o jogo que pode decidir o título. As duas equipas entram em Camp Nou separadas por dois pontos, com vantagem para os colchoneros, líderes isolados. Se João Félix e companhia conseguirem o triunfo, continuam a depender de si próprios para festejarem no fim. Do outro lado, o Barcelona de Trincão tenta ganhar para assumir a liderança e ficar à espera do que possa acontecer no duelo entre Real Madrid e Sevilha.

Inter de Milão-Sampdoria, 17h00 (SportTV3)

Depois de nove títulos consecutivos da Juventus, o Inter de Milão quebrou a hegemonia dos bianconeri e confirmou a conquista do título italiano, dez anos depois, no fim de semana passado, com a ajuda da Atalanta. Agora, segue-se a festa da consagração. Do outro lado, está a Sampdoria, de Adrien Silva, que segue confortavelmente no nono lugar da Serie A.

Manchester City-Chelsea, 17h30 (SportTV1)

Na mesma semana em que garantiram o apuramento para a final da Liga dos Campeões, Manchester City e Chelsea defrontam-se no Etihad. Para os citizens, de Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo, é o jogo do título: se vencerem, garantem desde já a conquista do campeonato. O Chelsea ainda luta para segurar a presença no top four da classificação e tem aqui uma deslocação dificílima. É o ensaio geral para a final de Istambul, marcada para 29 de maio.

Bayern Munique-Borussia Monchengladbach, 17h30 (Eleven1)

Falhado o primeiro match-point, frente ao Mainz, o Bayern tem aqui nova oportunidade para fechar as contas do título. E para isso, a equipa de Tiago Dantas só precisa de vencer na receção ao Borussia Monchengladbach, isto se o Leipzig não escorregar horas antes na visita a Dortmund – aí entra já como campeão.

DOMINGO

Aston Villa-Manchester United, 14h05 (SportTV2)

A luta pelo Segundo lugar do Manchester United passa este fim de semana por Birmingham. Bruno Fernandes e companhia podem já ter a cabeça na final da Liga Europa, mas têm de preocupar-se com a Premier League. Uma vitória em casa do Aston Villa significa mais um passo importante para garantir a vice-liderança, e os red devils não podem distrair-se muito, pois Leicester e Chelsea vão tentar até ao fim.

Juventus-Milan, 19h45 (SportTV4)

Um dos grandes clássicos do futebol italiano está este fim de semana apenas entregue à luta pelos milhões. Juventus e Milan seguem com os mesmos 69 pontos na tabela classificativa e em zona de acesso à Liga dos Campeões, mas o Nápoles e a Lazio não vêm longe. A equipa de Cristiano Ronaldo viu o Inter «roubar-lhe» o campeonato pela primeira vez em nove anos. Os rossoneri, de Dalot e Leão chegaram a ser líderes destacados desta Serie A, mas têm baixado muito o nível.

Real Madrid-Sevilha, 20h00 (Eleven1)

Muito do título espanhol também passa por aqui. Um dia depois do duelo entre Barcelona e Atlético em Campo Nou, Real Madrid e Sevilha medem forças na capital espanhola. Os merengues foram eliminados a meio da semana da Champions League, mas podem ficar com uma mão no título caso vençam a equipa de Lopetegui e o Atlético não triunfe frente ao Barça. Já o Sevilha sofreu um revés na jornada passada, mas ainda tem uma palavra a dizer na luta pelo título.

Os jogos com transmissão no fim de semana:

