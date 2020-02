Vem aí um fim de semana de futebol internacional entre jornadas europeias, um risco acrescido para quem está em várias frentes e com duelos de luxo à vista. Em Inglaterra há Chelsea-Tottenham e Leicester-Manchester City, em Espanha, Itália e Alemanha duelos de alta intensidade na luta pelo topo. Muito para ver e gerir em simultâneo com a jornada 22 da Liga portuguesa, que pode acompanhar aqui EM DIRETO.

Sexta-feira:

Bayern Munique-Paderborn (19h30, Eleven1)

Duelo de extremos a abrir a jornada de Bundesliga, o líder frente ao «lanterna vermelha». Antes do jogo com o Chelsea para a Liga dos Campeões, o Bayern a procurar pôr-se a salvo de surpresas, quando leva apenas um ponto de vantagem sobre o Leipzig, e com uma série de gente na corrida ao topo.

Sábado:

Chelsea-Tottenham (12h30, SportTV+ e SportTV2)

O dérbi londrino tem todo o enredo de que precisa. Regresso de José Mourinho a Stamford Bridge, onde não tem sido feliz como adversário: venceu apenas uma vez, com o Inter, enquanto pelo Manchester United perdeu três visitas à sua antiga casa e empatou uma. Agora há um lugar de Liga dos Campeões em jogo, com o Chelsea na quarta posição e o Tottenham a um ponto de distância. Já com Mourinho no banco, o Chelsea de Frank Lampard venceu o jogo da primeira volta, em dezembro, por 2-0. Os Spurs vêm da derrota caseira com o Leipzig para a Liga dos Campeões e, em cima das limitações que têm evidenciado em campo, continuam sem os lesionados Kane e Son. O Chelsea, que vem da derrota com o Manchester United e defronta na próxima semana o Bayern Munique para a Champions, também não atravessa um bom momento, sem vencer há quatro jogos para a Premier League.

Barcelona-Eibar (15h00, Eleven1)

Um Barcelona envolto em convulsões internas, mas a apenas um ponto da liderança, depois do empate do Real Madrid na última ronda e que continua forte como ninguém em Camp Nou, onde cedeu até agora apenas dois pontos, no clássico com os «merengues». A receção ao Eibar, focado na luta pela permanência, acontece pouco antes do duelo com o Nápoles para a Liga dos Campeões.

SPAL-Juventus (17h00, SportTV3)

De novo na frente da Serie A, agora com a Lazio a assumir o segundo lugar a um ponto de distância, a Juventus em casa do «lanterna vermelha» a procurar fazer valer o favoritismo e evitar sobressaltos antes do regresso à Liga dos Campeões, onde tem encontro marcado com o Lyon na próxima semana.

Leicester-Manchester City (17h30, SportTV2)

O frente a frente entre dois dos últimos campeões ingleses tem vista para o segundo lugar. O City leva quatro pontos de vantagem sobre o Leicester, que tem vindo a quebrar depois de uma grande primeira metade da época e só venceu um dos últimos cinco jogos, mas a equipa de Pep Guardiola também está longe da dinâmica de outros tempos. Na primeira volta o City venceu, mas no King Power a história tem sido diferente, marcada pelo equilíbrio.

Schalke-Leipzig (17h30, Eleven1)

Mais uma grande tarde de Bundesliga no horizonte, que começa mais cedo, com o Werder Bremen-B. Dortmund (14h30, Eleven2) e o B. MGladbach-Hoffenheim (14h30, Eleven3). A fechar esta visita do Leipzig, que vem embalado do triunfo sobre o Tottenham para a Champions, a Gelsenkirchen, frente a um Schalke que perdeu embalo e descolou da luta pelos lugares da frente, mas tem argumentos para complicar a vida ao vice-líder.

Levante-Real Madrid (20h00, Eleven1)

Antes joga-se o Real Sociedad-Valência (17h30, Eleven3), um frente a frente que promete de olho nos lugares de Liga dos Campões. Depois as atenções viram-se para Valência, onde o Real Madrid procura não perder mais terreno na liderança, antes de se focar no duelo com o Manchester City de Guardiola, na próxima quarta-feira.

Domingo:

Manchester United-Watford (14h00, SportTV2)

Depois do triunfo sobre o Chelsea e do empate com o Club Brugge para a Liga Europa, o Manchester United agora também de Bruno Fernandes continua à procura de uma base de estabilidade, quando está em sétimo na Premier League, a três pontos do quarto. Em dezembro os «red devils» perderam na visita ao aflito Watford, num dos momentos críticos da equipa sob o comando de Solskjaer, a ver agora, em Old Trafford, o que mudou. A seguir há ainda o Arsenal-Everton (16h30, SportTV2), duelo entre duas equipas que mudaram de treinador e ainda procuram consolidar a recuperação.

Bayer Leverkusen-Augsburgo (14h30, Eleven2)

A meio da eliminatória de Liga Europa com o FC Porto, o Leverkusen foca-se na Bundesliga, com muito em jogo na frente doméstica, quando está no quinto lugar, a dois pontos da zona Champions e a seis da liderança, perante um Augsburgo a fazer um campeonato tranquilo.

Inter-Sampdoria (19h45, SportTV3)

Logo pela manhã joga-se o Génova-Lazio (11h30, SportTV+ e SportTV2), a fechar o domingo a receção do Inter à Sampdoria, duas equipas na luta pelo «scudetto» frente a dois adversários focados na luta pela permanência. A Lazio assumiu o segundo lugar depois de vencer o Inter e segue embalada, os «nerazzurri» vêm dando sinais de maior instabilidade. Uma jornada para ajudar a definir posições.

At. Madrid-Villarreal (20h00, Eleven1)

O domingo de Liga espanhola terá um primeiro confronto que promete entre o terceiro e o quinto classificados, no Getafe-Sevilha (17h30, Eleven1). A seguir, curiosidade para ver se o At. Madrid consegue prolongar na frente doméstica a alma que pôs em campo no triunfo sobre o campeão europeu Liverpool a meio da semana, frente a um Villarreal em plena luta pelos lugares europeus: é sexto, com menos dois pontos que os «colchoneros».

PSG-Bordéus (20h00, Eleven2)

O Bordéus de Paulo Sousa no Parque dos Príncipes, num duelo desigual nos tempos que correm. Os girondinos não vencem no terreno do PSG há mais de dez anos, mas cada jogo é um jogo. A equipa do treinador português tem recuperado alguma estabilidade e continua na muito frequentada corrida pelos lugares europeus na Ligue 1, a cinco pontos da quarta posição. Quanto ao PSG, segue com dez pontos de vantagem sobre o Marselha de Villas-Boas, em velocidade-cruzeiro para revalidar o título.

Todas as transmissões em direto do fim de semana:

Sexta-feira:

Bayern Munique-Paderborn (19h30, Eleven1)***

Brescia-Nápoles (19h45, SportTV2)***

Metz-Lyon (19h45, Eleven3)**

Derby County-Fulham (19h45, Eleven5)**

Betis-Maiorca (20h00, Eleven2)**

Sábado:

Celta Vigo-Leganés (12h00, Eleven1)**

Estugarda-Regensburg (12h00, Eleven3)*

Chelsea-Tottenham (12h30, SportTV+ e SportTV2)****

Brentford-Blackburn Rovers (12h30, Eleven2)**

Bolonha-Udinese (14h00, SportTV3)**

Werder Bremen-B. Dortmund (14h30, Eleven2)***

B. MGladbach-Hoffenheim (14h30, Eleven3)***

Barcelona-Eibar (15h00, Eleven1)***

Marselha-Nantes (16h30, Eleven2)**

SPAL-Juventus (17h00, SportTV3)***

St. Liége-Antuérpia (19h00, Eleven5)**

Leicester-Manchester City (17h30, SportTV2)****

Schalke-Leipzig (17h30, Eleven1)***

Real Sociedad-Valência (17h30, Eleven3)**

Dijon-Mónaco (19h00, Eleven2)**

Lille-Toulouse (19h00, Eleven5)**

Fiorentina-Milan (19h45, SportTV2)***

Levante-Real Madrid (20h00, Eleven1)***

Domingo:

Osasuna-Granada (11h00, Eleven1)***

Génova-Lazio (11h30, SportTV+ e SportTV2)***

Alavés-At. Bilbao (13h00, Eleven1)**

Club Brugge-Charleroi (13h30, Eleven3)**

St. Johnstone-Rangers (13h30, Eleven5)**

Torino-Parma (14h00, SportTV1)**

Manchester United-Watford (14h00, SportTV2)***

Bayer Leverkusen-Augsburgo (14h30, Eleven2)***

Valladolid-Espanhol (15h00, Eleven1)**

Rennes-Nimes (16h00, Eleven5)**

Arsenal-Everton (16h30, SportTV2)***

Wolfsburgo-Mainz (17h00, Eleven2)**

Roma-Lecce (17h00, SportTV3)***

Getafe-Sevilha (17h30, Eleven1)***

Gent-STVV (19h00, Eleven3)*

Inter-Sampdoria (19h45, SportTV3)***

At. Madrid-Villarreal (20h00, Eleven1)***

PSG-Bordéus (20h00, Eleven2)***

Boca Juniors-Godoy Cruz (22h40, SportTV2)**