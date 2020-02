Hora de reservar o sofá, preparar provisões e planear um fim de semana de luxo de futebol em direto, em crescendo até à noite de domingo, que tem Juventus-Inter e, claro, Real Madrid-Barcelona. Pelo meio decide-se o primeiro título da época em Inglaterra, há um duelo bem português na Premier League e mais uma jornada de Bundesliga que promete. É uma ronda condicionada pelos receios com a propagação do coronavírus, que terá boa parte dos jogos em Itália à porta fechada. Por cá há também uma jornada de Liga, para seguir por aqui EM DIRETO, ainda que os jogos de FC Porto, Benfica e Sporting apenas se disputem na segunda e terça-feira.

Sábado:

Lazio-Bolonha (14h00, SportTV1)

Com foco total na Serie A, a Lazio vai ganhando, ganhando e está a um ponto da liderança e com cinco de vantagem para o Inter, terceiro. É um campeonato dividido como não se via há muito e os romanos, que ainda não perderam em casa, podem capitalizar frente a um Bolonha tranquilo uma jornada que tem duelo direto entre a líder Juventus e o Inter.

Hoffenheim-Bayern Munique (14h30, Eleven1)

E à mesma hora o Borussia Dortmund-Friburgo (14h30, Eleven3) e o Augsburgo-B. MGladbach (14h30, Eleven4), mais uma tarde de sábado que promete na Bundesliga, que não tem deixado os créditos por mãos alheias, não só com enorme competitividade interna como na Europa, onde todos os seus representantes estão em vantagem nas decisões. O Bayern, líder com um ponto de vantagem sobre o Leizpig, quatro sobre o Dortmund e seis sobre o Gladbach, recebe um Hoffenheim que vem em perda, sem vencer há três jogos.

Watford-Liverpool (17h30, SportTV2)

De vez em quando é obrigado a um esforço extra, como aconteceu com o West Ham no início da semana, mas o Liverpool segue em velocidade-cruzeiro rumo ao título. Mais uma etapa, agora na visita ao aflito Watford, com tudo a favor dos «reds».

Orlando City-Real Salt Lake (23h05, SportTV3)

É o pontapé de saída na MLS, a Liga norte-americana, para a 25ª edição de uma competição que ganhou duas equipas novas e promete ser aberta como sempre. Na estreia, o Orlando City de Nani e também João Moutinho frente ao Real Salt Lake, que na temporada passada chegou às meias-finais de conferência.

Domingo:

Tottenham-Wolverhampton (14h00, SportTV2)

O segundo duelo da época entre os dois treinadores portugueses da Premier League. Em dezembro o Tottenham venceu no Molineux com um golo nos descontos, agora joga em casa quando as duas equipas estão muito próximas na tabela, com apenas um ponto de vantagem para os Spurs. À mesma hora joga-se o Everton-Manchester United (14h00, SportTV4), com os «red devils» a tentarem confirmar os sinais de recuperação, frente a um Everton que melhorou depois da saída de Marco Silva e da chegada de Carlo Ancelotti e que em dezembro empatou em Old Trafford.

Leipzig-Bayer Leverkusen (14h30, Eleven2)

O domingo de Bundesliga reserva um duelo que se adivinha de alta intensidade, entre o Leipzig que mantém a perseguição à liderança e o Leverkusen que, depois da eliminatória europeia com o FC Porto, se foca na luta pelos lugares da frente no campeonato, quando é quinto, em igualdade com o quarto e a seis pontos do líder Bayern.

Espanhol-At. Madrid (15h00, Eleven1)

Embalado por duas vitórias importantes, com o Liverpool e a seguir Villarreal, o At. Madrid tenta continuar a afastar nuvens cinzentas, agora na visita a um Espanhol de duas faces, que foi seguindo na Europa mas está afundado no último lugar da Liga espanhola. A equipa de João Félix, que voltou a jogar e voltou aos golos na ronda anterior, procura consolidar o terceiro lugar, que divide por agora com o Sevilha.

Aston Villa-Manchester City (16h30, SportTV2)

Wembley recebe a final da Taça da Liga, a decisão do primeiro título da época do futebol inglês, com o Manchester City em busca de conquistar a competição pela quinta vez nas últimas sete temporadas. Embalados pelo triunfo sobre o Real Madrid a meio da semana, os Citizens à beira de mais um troféu que pode ajudar a compor o cenário numa época abaixo do melhor que a equipa de Pep Guardiola, Bernardo Silva e agora também de João Cancelo já fez. Uma oportunidade de ouro também para o Aston Villa, que anda na luta pela permanência na Premier League mas está a apenas um jogo de conquistar um título que já venceu por cinco vezes, mas não ganha há 25 anos.

Ajax-AZ Alkmaar (19h00, SportTV3)

Jornada grande na Holanda, que começa com o PSV-Feyenoord (13h30, SportTV3) à hora de almoço e segue com o duelo entre o líder e o segundo classificado, separados por três pontos. A 11 jornadas do fim está tudo em aberto na luta pelo título e pelos lugares de Champions e esta é uma boa oportunidade para medir o pulso aos candidatos.

Juventus-Inter (19h45, SportTV2)

À porta fechada por causa das medidas de prevenção da propagação do coronavírus, será um Derby d’Italia num ambiente singular. Em campo, muito em jogo, no frente a frente entre as duas equipas que têm alternado a liderança, mas que chega com o Inter em quebra. E com a Juventus a digerir a derrota em Lyon que abala as expectativas da equipa na Liga dos Campeões. Ainda assim, tem vista para o scudetto, quando a Juve está na frente, com um ponto de vantagem sobre o terceiro protagonista da luta pelo título esta época, a Lazio, e seis sobre o Inter. É o grande duelo dos tempos modernos no futebol italiano, mas o ascendente da Juve tem sido claro: o Inter não vence em casa do rival desde 2012.

Real Madrid-Barcelona (20h00, Eleven1)

O equilíbrio de forças na Liga espanhola voltou a mudar mesmo antes do Clásico, o que dá ainda maior dimensão ao duelo mais mediatizado do planeta. Depois de ter perdido a liderança na ronda passada e da derrota caseira a meio da semana com o Manchester City para a Liga dos Campeões, é um Real Madrid sobre enorme pressão aquele que recebe o Barça numa época também irregular mas que chega agora líder a casa do rival, com dois pontos de vantagem na luta pelo título. Na primeira volta o duelo do Camp Nou acabou empatado, a ver como será no Bernabéu, onde o Barcelona venceu por duas vezes na última temporada, para a Liga e para a Taça do Rei.

Todas as transmissões em direto do fim de semana:

Sexta-feira:

Alanyaspor-Besiktas (17h00, SportTV2)**

F. Dusseldorf-Hertha Berlim (19h30, Eleven3)**

Nimes-Marselha (19h45, Eleven1)**

Norwich-Leicester (20h00, SportTV2)**

Real Sociedad-Valladolid (20h00, Eleven2)**

Sábado:

Melbourne Victory-Adelaide United (08h30, SportTV2)*

Eibar-Levante (12h00, Eleven1)**

Greuter Furth-Estugarda (12h00, Eleven3)*

Brighton-Crystal Palace (12h30, SportTV+ e SportTV2)**

Hull City-Leeds (12h30, Eleven2)**

Lazio-Bolonha (14h00, SportTV1)***

Hoffenheim-Bayern Munique (14h30, Eleven1)***

Borussia Dortmund-Friburgo (14h30, Eleven3)***

Augsburgo-B. MGladbach (14h30, Eleven4)***

Valência-Betis (15h00, Eleven2)***

Fulham-Preston (15h00, Eleven5)**

PSG-Dijon (16h30, Eleven1)**

Udinese-Fiorentina (17h00, SportTV3)**

Beveren-Anderlecht (17h00, Eleven5)*

Watford-Liverpool (17h30, SportTV2)***

Leganés-Alavés (17h30, Eleven2)**

Colónia-Schalke (17h30, Eleven3)***

Mónaco-Reims (19h00, Eleven1)**

Toulouse-Rennes (19h00, Eleven5)**

Nápoles-Torino (19h45, SportTV3)***

Granada-Celta Vigo (20h00, Eleven2)**

River Plate-Defensa y Justicia (22h40, SportTV1)**

Orlando City-Real Salt Lake (23h05, SportTV3)**

Domingo:

Sevilha-Osasuna (11h00, Eleven1)***

Milan-Génova (11h30, SportTV+ e SportTV2)***

Union Berlim-Wolfsburgo (12h30, Eleven2)**

Arminia Bielefeld-Wehen (12h30, Eleven4)*

At. Bilbao-Villarreal (13h00, Eleven1)**

PSV-Feyenoord (13h30, SportTV3)**

Genk-Club Brugge (13h30, Eeven5)**

Tottenham-Wolverhampton (14h00, SportTV2)***

Everton-Manchester United (14h00, SportTV4)***

Parma-SPAL (14h00, SportTV5)**

Nantes-Lille (14h00, Eleven3)**

Leipzig-Bayer Leverkusen (14h30, Eleven2)***

Espanhol-At. Madrid (15h00, Eleven1)***

Galatasaray-Genclerbirligi (16h00, SportTV4)**

Bordéus-Nice (16h05, Eleven4)**

Aston Villa-Manchester City (16h30, SportTV2)****

Werder Bremen-E. Frankfurt (17h00, Eleven1)**

Charleroi-St. Liége (17h00, Eleven3)*

Cagliari-Roma (17h00, SportTV3)***

Maiorca-Getafe (17h30, Eleven2)***

Ajax-AZ Alkmaar (19h00, SportTV3)**

Juventus-Inter (19h45, SportTV2)*****

Real Madrid-Barcelona (20h00, Eleven1)*****

Lyon-St. Etiénne (20h00, Eleven2)**

Rosario Central-Arsenal Sarandi (22h40, SportTV2)**