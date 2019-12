Chegámos ao último fim de semana do ano nas grandes Ligas, antes de paragens mais ou menos prolongadas. Com exceção da Premier League, claro, podemos sempre contar com Inglaterra para animar o período de festas. Se em Portugal o campeonato já se despediu de 2019 e resta apenas uma ronda de Taça da Liga por estes dias (para seguir aqui EM DIRETO), lá por fora joga-se em alta rotação. E além de uma grande ronda em Inglaterra ou de uma despedida intensa da Bundesliga antes da pausa de inverno, há a final do Mundial de clubes entre o Liverpool e o Flamengo de Jorge Jesus, no Qatar. E ainda um título em jogo em Itália, que se decide aliás na Arábia Saudita.

Sexta-feira:

Hoffenheim-Borussia Dortmund (19h30, Eleven1)

A jornada a meio da semana voltou a baralhar contas na Bundesliga. O Dortmund empatou o líder Leipzig e continua a recuperar, nesta altura igual ao Bayern Munique no terceiro lugar e a quatro pontos da frente. Do outro lado, um Hoffenheim que vinha em perda mas voltou às vitórias na ronda passada, no terreno do Union Berlim, e está a seis pontos da zona Champions.

Fiorentina-Roma (19h45, SportTV1)

A Roma de Paulo Fonseca numa deslocação difícil a Florença, onde o Inter empatou na semana passada, a tentar consolidar o quarto lugar e a olhar para cima, quando está a quatro pontos da Lazio e da terceira posição.

Sábado:

Everton-Arsenal (12h30, SportTV1)

O duelo dos sem-treinador. Ou melhor dizendo, dos clubes que têm interinos no banco desde que saíram, respetivamente, Marco Silva e Unai Emery. Ambos procuram uma solução definitiva, ainda sem fumo branco, e enquanto isso são Duncan Ferguson, no Everton, e Fredrik Ljungberg, nos «Gunners», quem tem a missão de tentar lançar a recuperação de dois clubes em crise desportiva. O Arsenal é 10º com 22 pontos, o Everton 16º, com 18.

Bayern Munique-Wolfsburgo (14h30, Eleven2)

Ou ainda o Leipzig-Augsburgo (14h30, Eleven3), o Schalke-Friburgo (14h30, Eleven4) ou o Mainz-Bayer Leverkusen (14h30, Eleven5), todos à mesma hora. É escolher, num grande campeonato, que tem nesta ronda o Bayern a procurar chegar-se de novo à frente perante um Wolfsburgo que tem vindo a vacilar mas no fim de semana passado derrotou o Gladbach, ou o Leipzig a receber um Augsburgo em crescendo. O sábado de Bundesliga só termina ao final da tarde, com o Hertha Berlim-Borussia MGladbach (17h30, Eleven2), onde os visitantes procuram voltar a isolar-se no topo, quando estão nesta altura em igualdade com o Leipzig.

Barcelona-Alavés (15h00, Eleven1)

Acertado calendário com um nulo no clássico frente ao Real Madrid, o Barcelona volta a jogar em casa, onde só perdeu mesmo os dois pontos desta quarta-feira, recebendo um Alavés que só somou um ponto nos últimos quatro jogos. Barça e Real seguem juntos na frente, com cinco pontos de vantagem sobre o Sevilha, terceiro. Antes joga-se o Maiorca-Sevilha (12h00, Eleven1), com os andaluzes a cinco pontos da liderança, mas vindos de dois resultados negativos.

Inter-Génova (17h00, SportTV3)

A Juventus adiantou-se, por causa da Supertaça, e isolou-se na liderança à condição. Pressão sobre o Inter, que vem de dois empates seguidos, frente a Fiorentina e Roma, e procura voltar às vitórias para se manter colada à equipa de Cristiano Ronaldo na luta pelo scudetto.

Liverpool-Flamengo (17h30, RTP1)

Houve ali alguma incerteza, sobretudo na vitória do Liverpool sobre o Monterrey, garantida só ao cair do pano, mas confirma-se o cenário mais previsível. A final do Mundial de clubes será uma vez mais Europa frente a América do Sul. O frente a frente entre o Liverpool de Jürgen Klopp e o Flamengo de Jorge Jesus não precisa de recomendações. Promete muito, com o atrativo adicional de ter o primeiro treinador português na decisão do título de campeão do mundo de clubes desde a criação da competição neste formato. E de reeditar a decisão da Intercontinental de 1981, quando o Flamengo de Zico venceu precisamente o Liverpool, na sua única participação. O Liverpool tem um historial mais longo e particularmente irregular. Recusou jogar por duas vezes a velha Intercontinental, em 1977 e 1978, depois perdeu a final de 1984 para os argentinos do Independiente e voltaria a perder uma decisão, já como Mundial de clubes, em 2005, frente ao São Paulo.

Manchester City-Leicester (17h30, SportTV3)

Um grande jogo à vista no sábado de Premier League, com vista para o segundo lugar, onde mora o Leicester. O City a procurar atenuar os sinais de quebra frente ao incrível Leicester, à procura de um triunfo que o deixaria a apenas um ponto de distância. Quanto ao Leicester, o campeão de 2016 vacilou em casa na ronda passada, ao empatar com o Norwich, mas tem aqui oportunidade de deixar outra demonstração de ambição. Um jogo crucial para ambas as equipas.

Mónaco-Lille (19h45, Eleven1)

E ainda o PSG-Amiens (19h45, Eleven2), o Marselha-Nimes (19h45, Eleven5) ou o Rennes-Bordéus (19h45, Eleven4). A última ronda da Ligue 1 antes da paragem no dobrar do ano tem jogo de alto risco para o Mónaco de Leonardo Jardim, cujo futuro no clube já é posto em causa em França. É precisamente o reencontro com o Lille de Renato Sanches, Fonte e Xeka, que a meio da semana eliminou o Mónaco da Taça da Liga com uma vitória por 3-0. Se o líder PSG tem pela frente uma receção teoricamente tranquila a um dos «aflitos», o Marselha de Villas-Boas procura consolidar a segunda posição, depois de ter interrompido uma série de seis vitórias na semana passada, enquanto o Bordéus de Paulo Sousa tenta inverter um período de quebra, com duas derrotas seguidas na Liga e a eliminação da Taça da Liga a meio da semana.

Domingo:

Betis-At. Madrid (15h00, Eleven1)

O At. Madrid voltou às vitórias na ronda passada, mas precisa de dar sinais mais consistentes de recuperação, mais ainda depois de os dois principais candidatos terem perdido pontos no duelo direto, e quando está a sete pontos da liderança. Tem aqui um teste duro, frente a um Betis que andou lá por baixo mas está em recuperação.

Tottenham-Chelsea (16h30, SportTV1)

O domingo de Premier League começa com o Watford-Manchester United (14h00, SportTV1), depois as atenções concentram-se no dérbi de Londres. É o reencontro de José Mourinho com o Chelsea, a equipa com quem manteve a mais longa relação em Inglaterra, mas é sobretudo um duelo com muito a dizer na luta pelos lugares de Liga dos Campeões. De um lado o Tottenham a recuperar desde a chegada do português, do outro um Chelsea irregular, que perdeu os últimos dois jogos e chega aqui no quarto lugar, com três pontos de vantagem sobre os Spurs.

Juventus-Lazio (16h45, SportTV3)

O segundo confronto entre as duas equipas em menos de duas semanas, agora na… Arábia Saudita. Riade será o palco da Supertaça de Itália, que chega depois de a Lazio ter vencido a Juve para o campeonato, por 3-1, no início de dezembro. A «Vecchia Signora» puxou dos galões desde aí, já voltou à liderança da Serie A e está em forma, tal como Cristiano Ronaldo, que marcou um golo incrível na vitória a meio da semana com a Sampdoria. Nos últimos sete anos é a quarta vez que a Supertaça se decide entre Juve e Lazio e o saldo é de duas vitórias para a «Vecchia Signora» e uma para os romanos, precisamente a última, em 2017.

Real Madrid-At. Bilbao (20h00, Eleven1)

O jogo grande da jornada, teste à solidez do Real Madrid depois do empate em Camp Nou que manteve o equilíbrio de forças na frente, perante um Bilbao que tem sido muito sólido, mas perdeu gás nas últimas rondas e assenta a sua força nos jogos em casa: fora só ganhou uma vez. O Real, por seu lado, ainda não sofreu qualquer derrota nesta Liga no Bernabéu.

