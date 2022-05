É um fim-de-semana de decisões, com a época 2021/22 a terminar na maioria dos campeonatos da Europa. No sábado, vai conhecer-se o novo campeão europeu feminino, mas também o vencedor da Taça da Alemanha. No domingo, emoções fortíssimas, com a decisão final do título na Premier League inglesa, numa corrida entre Manchester City e Liverpool, assim como na Serie A italiana, entre Milan e Inter.

Por cá, pode seguir também decisões, com especial destaque para a final da Taça de Portugal entre FC Porto e Tondela no domingo, mas também a primeira mão dos play-offs da I/II Liga e II Liga/Liga 3, respetivamente o Desp. Chaves-Moreirense e o Alverca-Sp. Covilhã.

Os destaques do fim-de-semana:

6.ª Feira, 20/05:

Sub-17: Portugal-Suécia (12h30, RTP1)

Depois da vitória sobre a Escócia, por 5-1, na primeira jornada da fase de grupos do Europeu, Portugal entra em campo ao início da tarde desta sexta-feira para a segunda jornada, na disputa da liderança isolada do grupo D. Os suecos, tal como a equipa portuguesa, somam três pontos, fruto do triunfo ante a Dinamarca, por 2-1, na ronda inaugural. O selecionador José Lima, de fora no primeiro jogo devido à covid-19, está já em Israel e vai estar no banco.

Sábado, 21/05:

Feminino: Barcelona-Lyon (18h00, Youtube)

Sábado é dia de decisão final na Liga dos Campeões feminina de futebol. O Barcelona, atual detentor do título, que conquistou pela primeira vez em 2020/2021, defronta o recordista Lyon, que vencera as cinco edições anteriores entre 2016 e 2020 e tem oito troféus no total. O encontro, que tem como palco o estádio da Juventus, em Turim, Itália, não tem propriamente transmissão televisiva, mas pode ser acompanhado online via Youtube.

Friburgo-Leipzig (19h00, SportTV6)

Outra final, a da Taça da Alemanha, decide-se também ao final da tarde de sábado. Em comum, a procura do primeiro título por parte dos dois clubes. O Friburgo vai jogar a sua primeira final na competição e o RB Leipzig a sua terceira final nas últimas quatro edições. Perdeu a de 2019 para o Bayern Munique e a última, a de 2021, para o atual detentor, o Borussia Dortmund.

Domingo, 22/05:

Liverpool-Wolverhampton (16h00, SportTV2)

A decisão do título da última jornada da Premier League também passa por Anfield. O Liverpool, onde joga o português Diogo Jota, recebe o também muito português Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage. Com 89 pontos e no segundo lugar, para 90 do líder Manchester City, os reds precisam de vencer e esperar um deslize da equipa comandada por Pep Guardiola para somar o título. Só um empate, no mínimo, a 5-5, aliado a uma derrota do Manchester City por 6-0, permitiria à equipa de Jurgen Klopp manter as esperanças do título sem vencer na última jornada. Caso esses resultados acontecessem, as duas equipas ficariam com os mesmos 90 pontos e a mesma diferença de golos marcados e sofridos (66), e também com os mesmos 96 marcados e 30 sofridos, situação que obrigaria a um... play-off para decidir o campeão.

Manchester City-Aston Villa (16h00, SportTV3)

Em Manchester, à mesma hora do Liverpool-Aston Villa, atenções centradas no duelo entre o City e a equipa de Birmingham, treinada por uma antiga lenda do Liverpool, Steven Gerrard. Os comandados de Pep Guardiola, entre eles os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, sabem que uma vitória significa automaticamente o título ou, mesmo que esta não aconteça, pode haver festa com qualquer outro resultado desde que o Liverpool não ganhe, pois a diferença de golos é favorável aos citizens (72 positivos para 66 do Liverpool). Para seguir.

Sassuolo-Milan (17h00, SportTV5)

Menos de uma hora depois do início das grandes decisões na Premier League inglesa, arranca a última jornada na Serie A italiana, com título também para decidir entre duas equipas de Milão: Milan e Inter. A equipa onde joga o português Rafael Leão lidera com 83 pontos e visita o Sassuolo, sabendo que um empate garante o título pois, mesmo que haja igualdade final a 84 pontos com o Inter, é a equipa comandada por Stefano Pioli que tem vantagem no confronto direto.

Inter de Milão-Sampdoria (17h00, SportTV4)

Só com a vitória no pensamento e à espera de uma derrota do Milan. É a única combinação que pode dar ao Inter de Milão, segundo classificado com 81 pontos, a revalidação do título conquistado em 2020/2021.

Corinthians-São Paulo (20h00, Canal 11)

Duelo paulista. O Majestoso. O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira e líder do Brasileirão com 13 pontos ao fim das primeiras seis jornadas, recebe o São Paulo, terceiro com 11 pontos, em busca de cimentar, na sétima jornada, a posição que tem e de, assim, confirmar o bom início de época no campeonato com Vítor Pereira ao leme.

Todas as transmissões do fim-de-semana:

6.ª Feira, 20/05:

Sub-17: Portugal-Suécia (12h30, RTP1)

Sub-17: Espanha-Bélgica (14h30, Canal 11)

Kaiserslautern-Dynamo Dresden (19h30, Eleven3)

Inverness-St Johnstone (19h45, Eleven4)

Torino-Roma (19h45, SportTV1)

Real Madrid-Bétis (20h00, Eleven1)

Rayo Vallecano-Levante (20h00, Eleven2)

Sábado, 21/05:

Génova-Bolonha (16h15, SportTV6)

Valência-Celta de Vigo (16h30, Eleven1)

Feminino: Barcelona-Lyon (18h00, Youtube)

Friburgo-Leipzig (19h00, SportTV6)

Fiorentina-Juventus (19h45, SportTV2)

Lille-Rennes (20h00, Eleven5)

Marselha-Estrasburgo (20h00, Eleven4)

PSG-Metz (20h00, Eleven2)

Columbus Crew-Los Angeles FC (20h50, SportTV2)

Juventude-Palmeiras (23h00, Canal 11)

Domingo, 22/05:

América Mineiro-Botafogo (01h00, Canal 11)

Spezia-Nápoles (11h30, SportTV2)

Sub-17: Países Baixos-França (15h30, Canal 11)

Crystal Palace-Manchester United (16h00, SportTV6)

Liverpool-Wolverhampton (16h00, SportTV2)

Manchester City-Aston Villa (16h00, SportTV3)

Elche-Getafe (16h30, Eleven1)

Inter de Milão-Sampdoria (17h00, SportTV4)

Sassuolo-Milan (17h00, SportTV5)

Club Brugge-Anderlecht (17h30, Eleven6)

Sub-17: Alemanha-Israel (18h00, Canal 11)

Granada-Espanhol (19h00, Eleven3)

Alavés-Cádiz (19h00, Eleven2)

Osasuna-Maiorca (19h00, Eleven1)

Corinthians-São Paulo (20h00, Canal 11)

Veneza-Cagliari (20h00, SportTV1)

Salernitana-Udinese (20h00, SportTV2)

Boca Juniors-Tigre (20h00, SportTV5)

Barcelona-Villarreal (21h00, Eleven1)

Real Sociedad-Atlético Madrid (21h00, Eleven2)

Sevilha-Athletic Bilbao (21h00, Eleven3)