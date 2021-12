O fim de semana que se aproxima traz como prato forte no futebol europeu o dérbi de Madrid entre Real e Atlético na noite de domingo, numa jornada desportiva marcada por vários duelos em bom português nos principais campeonatos europeus: do Manchester City-Wolverhampton ao PSG-Mónaco, há muito para ver. No estádio, no café, no sofá. Onde quer que esteja. E onde possa ver.

Por cá, pode acompanhar mais uma jornada da I Liga portuguesa de futebol, a 14.ª, com os repórteres do Maisfutebol a levarem-lhe tudo, ao minuto, a partir de cada estádio.

Sábado, 11/12:

Manchester City-Wolverhampton (12h30, SportTV2)

Depois da subida à liderança da Premier League na última jornada, fruto da derrota do Chelsea, o Manchester City dos portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva tem pela frente o Wolverhampton treinado por Bruno Lage e que conta com oito portugueses no plantel. Um duelo imensamente luso e no qual os lobos procuram colocar – e não é tarefa fácil – ponto final a três jornadas sem vencer: estão no oitavo lugar, com 21 pontos. O City lidera com 35.

Bayern Munique-Mainz (14h30, Eleven2)

Depois do pleno na fase de grupos da Liga dos Campeões, na qual ajudou indiretamente o Benfica ao vencer o Barcelona, o Bayern Munique, líder da liga alemã com 34 pontos – mais quatro do que o vice-líder Dortmund – volta ao campeonato com a receção ao Mainz, sétimo com 21 pontos e que vem de uma moralizadora vitória ante o Wolfsburgo (3-0).

Liverpool-Aston Villa (15h00, SportTV1)

Vice-líder da Premier League, o Liverpool volta ao campeonato e a Anfield depois de ter feito o pleno na fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa onde joga o português Diogo Jota tem tido uma época positiva, é de longe o ataque mais concretizador do campeonato (44 golos marcados) e vem de quatro jornadas a vencer. Tem 34 pontos e entra em campo já conhecedora, se tudo correr normalmente, do resultado do líder City. O Villa está em crescendo e somou três vitórias nas últimas quatro jornadas, perdendo pelo meio contra os citizens. A equipa de Birmingham é 10.ª classificada, com 19 pontos.

Norwich-Manchester United (17h30, SportTV1)

Da teoria à prática vai uma diferença e o Manchester United, agora de Ralf Rangnick, tem uma boa oportunidade para somar os três pontos na visita ao 20.º e último classificado, mas tem de provar a superioridade em campo. Um triunfo acentua a recuperação na Premier League, onde os red devils conseguiram duas vitórias caseiras nos dois últimos jogos, com Crystal Palace (1-0) e Arsenal (3-2), que valem o sexto lugar, com 24 pontos. O Norwich tem dez pontos, tantos quantos Burnley e Newcastle, as outras formações em zona de descida.

Udinese-Milan (19h45, SportTV3)

Com muitas baixas para o duelo da 17.ª jornada, o Milan, do português Rafael Leão, visita a Udinese, de Beto, na defesa da liderança da liga italiana. A equipa comandada por Stefano Pioli vem da eliminação das competições europeias a meio da semana, mas vem também de duas vitórias na liga italiana, na qual tem estado em bom plano numa luta que promete. Leva 38 pontos, mais um do que Inter e mais dois do que Nápoles. A Udinese não venceu nas últimas quatro jornadas e é 14.ª classificada, com 16 pontos.

Domingo, 12/12:

Lille-Lyon (12h00, Eleven4)

De um lado Tiago Djaló, José Fonte, Renato Sanches e Xeka. Do outro, Anthony Lopes. Em campo, dois clubes que estão longe do normal na liga francesa. O Lille, atual campeão, é 11.º com 24 pontos e o Lyon é 12.º com 22. Pese isto, o Lille está em crescendo no campeonato e somou duas vitórias depois de três empates, levando uma sequência de cinco jornadas sem perder. Mais, vem moralizado da passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Bétis-Real Sociedad (17h30, Eleven1)

Tirando o dérbi de Madrid, é possivelmente o jogo maior da 17.ª jornada da liga espanhola, com a receção do terceiro ao quinto classificado. O Bétis, de William Carvalho, tem 30 pontos e recebe a formação basca, que tem apenas menos um ponto (29) e os mesmos dos Atlético Madrid, quatro. Um duelo que promete entre duas equipas que vêm de uma quinta-feira de Liga Europa e que estão em contraciclo no campeonato: se o Bétis vem de três jornadas seguidas a vencer, a Real Sociedad atrasou-se no topo com um empate e duas derrotas.

PSG-Mónaco (19h45, Eleven2)

Nuno Mendes e Danilo Pereira contra Gelson Martins no duelo entre primeiro e sétimo classificados. O Paris Saint-Germain é líder com 42 pontos, está claramente destacado do vice-líder Rennes (31 pontos), mas também é verdade que vem de dois empates consecutivos no campeonato. Pela frente tem um Mónaco que vem de duas vitórias seguidas na prova e não perdeu nas últimas cinco jornadas.

Real Madrid-Atlético Madrid (20h00, Eleven1)

O grande jogo do fim de semana futebolístico nas principais ligas europeias coloca em duelo os vizinhos da capital espanhola, que estão separados por dez pontos, ainda que o Atlético tenha um jogo a menos. São 39 pontos para o líder Real, 29 para o Atlético do português João Félix, quarto classificado e que vem da melhor jornada europeia possível, com o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

2.ª Feira, 13/12:

Roma-Spezia (19h45, SportTV2)

José Mourinho vai a jogo no fecho da 17.ª jornada da liga italiana e com a certeza de que já sabe os resultados dos adversários mais próximos. Porém, independentemente disso, com a consciência de que é imperativo triunfar para não perder o comboio dos lugares europeus. A Roma está no sétimo lugar, com 25 pontos, encarando a Spezia, 17.ª classificada com 12 pontos.

Todas as transmissões do fim-de-semana:

6.ª Feira, 10/12:

Schalke 04-Nuremberga (17h30, Eleven1)

Colónia-Augsburgo (19h30, Eleven1)

Génova-Sampdoria (19h45, SportTV3)

Brentford-Watford (20h00, SportTV2)

Nantes-Lens (20h00, Eleven3)

Maiorca-Celta de Vigo (20h00, Eleven2)

Sp. Gijón-Huesca (20h00, Eleven4)

Sábado, 11/12:

Manchester City-Wolverhampton (12h30, SportTV2)

Paderborn-Darmstadt (12h30, Eleven2)

Huddersfield-Coventry (12h30, Eleven5)

Espanhol-Levante (13h00, Eleven1)

Fiorentina-Salernitana (14h00, SportTV6)

Bayern Munique-Mainz (14h30, Eleven2)

Leipzig-Borussia Monchengladbach (14h30, Eleven5)

Friburgo-Hoffenheim (14h30, Eleven6)

Bochum-Borussia Dortmund (14h30, Eleven4)

Chelsea-Leeds United (15h00, SportTV3)

Liverpool-Aston Villa (15h00, SportTV1)

Arsenal-Southampton (15h00, SportTV5)

Alavés-Getafe (15h15, Eleven1)

Veneza-Juventus (17h00, SportTV3)

Almería-Saragoça (17h15, Eleven4)

Norwich-Manchester United (17h30, SportTV1)

Valência-Elche (17h30, Eleven1)

Wolfsburgo-Estugarda (17h30, Eleven2)

Udinese-Milan (19h45, SportTV3)

Portland Timbers-New York City (20h00, SportTV5)

Reims-Saint Étienne (20h00, Eleven2)

At. Bilbao-Sevilha (20h00, Eleven1)

Domingo, 12/12:

Torino-Bolonha (11h30, SportTV3)

Lille-Lyon (12h00, Eleven4)

Hearts-Rangers (12h00, Eleven5)

Hamburgo-Hansa Rostock (12h30, Eleven2)

Antuérpia-Standard Liège (12h30, Eleven6)

Villarreal-Rayo Vallecano (13h00, Eleven1)

Leicester-Newcastle (14h00, SportTV2)

Brighton-Tottenham (14h00, SportTV3)

Hellas Verona-Atalanta (14h00, SportTV5)

Rennes-Nice (14h00, Eleven4)

Troyes-Bordéus (14h00, Eleven5)

Greuther Fürth-Union Berlim (14h30, Eleven2)

Valladolid-Oviedo (15h00, Eleven6)

Osasuna-Barcelona (15h15, Eleven1)

Estrasburgo-Marselha (16h00, Eleven3)

Crystal Palace-Everton (16h30, SportTV3)

Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen (16h30, Eleven2)

Nápoles-Empoli (17h00, SportTV5)

Bétis-Real Sociedad (17h30, Eleven1)

Gent-Genk (17h30, Eleven5)

NEC-PSV Eindhoven (19h00, SportTV5)

Inter de Milão-Cagliari (19h45, SportTV3)

PSG-Mónaco (19h45, Eleven2)

Real Madrid-Atlético Madrid (20h00, Eleven1)

Club Brugge-Zulte Waregem (20h00, Eleven4)

2.ª Feira, 13/12:

Roma-Spezia (19h45, SportTV2)

Sheffield United-QPR (19h45, Eleven2)

Cádiz-Granada (20h00, Eleven1)

Mirandés-Real Sociedad B (20h00, Eleven3)