Depois da paragem de março nos campeonatos, motivada pelos compromissos nas seleções nacionais, o futebol volta nos clubes e com dois jogos grandes entre os dois primeiros classificados, em França e na Alemanha, ambos na tarde de sábado.

O PSG e o Lille, em igualdade pontual, defrontam-se na capital francesa, ao passo que, em solo germânico, o líder Bayern Munique testa a sua vantagem de quatro pontos no topo para o Leipzig, segundo classificado.

O fim-de-semana traz ainda dérbi de Turim para Cristiano Ronaldo e para uma Juventus que está praticamente proibida de perder pontos na luta pelo título. Tudo isto numa jornada em que, em Portugal, na I Liga, pode seguir todos os nove jogos da 25.ª jornada, ao minuto, no Maisfutebol, com os nossos repórteres em cada estádio.

Sábado, 03/04:

Chelsea-West Bromwich (12h30, SportTV3)

Antes de defrontar o FC Porto na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, o Chelsea mede forças com o último classificado da Premier League inglesa, no regresso dos campeonatos. Com Thomas Tuchel no comando, os londrinos levam dez vitórias e quatro empates em todas as competições, algo que catapultou a equipa, a nível interno, para o atual quarto lugar, com 51 pontos. O Sheffield é 20.º e último, com 14 pontos: está a 14 da zona de permanência.

PSG-Lille (16h00, Eleven2)

Jogo grande da 31.ª jornada da liga francesa, que opõe os dois primeiros classificados, ambos com 63 pontos. Do lado dos parisienses, o português Danilo Pereira. Nos visitantes, José Fonte, Xeka, Tiago Djaló e Renato Sanches, num jogo de relevância na luta pelo título. Isto numa jornada em que o Lyon, terceiro com 60 pontos, tem também uma exigente deslocação ao Lens, quinto com 48 pontos.

Torino-Juventus (17h00, SportTV1)

Dérbi de Turim a pôr Cristiano Ronaldo e companhia à prova na 29.ª jornada, a primeira das últimas dez na Série A italiana. É quase tão imperativo somar vitórias como proibido é perder pontos para o atual campeão em título, que é terceiro classificado, com 55 pontos, menos dez que o Inter, líder com 65.

Leicester-Manchester City (17h30, SportTV3)

Jogo de cartaz na ronda 30 da Premier League inglesa, com o terceiro classificado a receber o primeiro. São 15 os pontos que separam as duas equipas – 56 para 71 –, com o Leicester a ter menos um jogo realizado que a equipa onde jogam os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva. Do lado das raposas, está o também luso Ricardo Pereira. Uma vitória da equipa de Pep Guardiola catapulta-a ainda mais para o título, mas uma derrota pode abrir as esperanças de Leicester e Manchester United.

Leipzig-Bayern Munique (17h30, Eleven1)

Tal como em França, o campeonato alemão tem também jogo grande entre os dois primeiros classificados na tarde de sábado. O Leipzig, segundo com 57 pontos, recebe o Bayern Munique, líder com 61 e privado do avançado polaco Robert Lewandowski, por lesão.

Bolonha-Inter de Milão (19h45, SportTV4)

Com oito vitórias nas últimas oito jornadas, nas quais sofreu apenas três golos, o Inter de Milão, líder com 65 pontos, visita Bolonha na 29.ª jornada da liga italiana. O foco é manter os seis pontos de vantagem para o segundo classificado, o vizinho Milan, que até tem mais um jogo realizado, pelo que a vantagem pode aumentar. Manter a Juventus a dez pontos também interessa.

Domingo, 04/04:

Newcastle-Tottenham (14h05, SportTV3)

Com quatro vitórias nas últimas cinco jornadas, o Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, procura afirmar posição na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões na visita a St. James Park, na 30.ª jornada. Os spurs estão no sexto lugar, com 48 pontos, a um do West Ham e a três do Chelsea, o quarto na tabela.

Arsenal-Liverpool (16h30, SportTV3)

Clássico em Londres, na 30.ª jornada da Premier League, com a receção do Arsenal ao Liverpool. É um jogo crucial para as duas equipas na perseguição aos lugares de acesso às competições europeias. O Liverpool é sétimo, com 46 pontos. O Arsenal é nono, com 42.

Manchester United-Brighton (19h30, SportTV3)

Com um Leicester-Manchester City nesta jornada, uma vitória do United permitirá aproximação ao líder, maior distanciamento das raposas… ou as duas coisas. Jogo fundamental para a equipa do português Bruno Fernandes ainda acalentar alguma esperança pelo título, ou para, no mínimo, reforçar o segundo lugar na classificação.

Sevilha-Atlético Madrid (20h00, Eleven1)

Jogo grande da 29.ª jornada da liga espanhola, no Ramón Sánchez Pizjuán, palco, três dias depois, do FC Porto-Chelsea da Liga dos Campeões. O líder Atlético, com 68 pontos – mais quatro que o Barcelona e mais seis que o Real Madrid – visita o Sevilha, quarto classificado com 55 pontos, numa ronda que tem a receção do Barcelona ao Valladolid e a do Real Madrid ao Eibar.

