O fim-de-semana que se aproxima tem dois jogos grandes em cartaz no futebol europeu, porventura com peso significativo na corrida aos títulos em Espanha e em Inglaterra. Na tarde de domingo, na capital espanhola, jogam Atlético de Madrid e Real Madrid, no Wanda Metropolitano. Pouco depois, em Manchester, encontram-se City e United, no Etihad.

No mesmo dia, no Brasil, o treinador português Abel Ferreira procura o seu segundo título no Palmeiras, após a conquista da Libertadores. Leva vantagem de 1-0 para a segunda mão da final da Taça do Brasil, ante o Grémio.

Entre muitos outros jogos no estrangeiro, siga, em Portugal, com os repórteres do Maisfutebol nos estádios, todos os jogos da 22.ª jornada da I Liga, ao minuto.

Sábado, 06/03:

Bayern Munique-Borussia Dortmund (17h30, Eleven1)

Clássico na 24.ª jornada da primeira liga alemã, na tarde de sábado, entre duas equipas presentes nos «oitavos» da Liga dos Campeões. Os bávaros, líderes com 52 pontos, recebem o quinto, o Borussia, que tem 39. A equipa de Edin Terzic, a 13 pontos do campeão europeu, tem neste jogo, porventura, a última oportunidade de continuar a pensar num título que, já de si, parece uma miragem. Ou, no mínimo, de afirmar posição na luta pelos lugares de Liga dos Campeões.

Juventus-Lazio (19h45, SportTV3)

Mais um jogo entre duas equipas ainda presentes na liga milionária. Antes de receber o FC Porto, a Juventus de Cristiano Ronaldo recebe a Lazio, num duelo entre terceiro e sétimo classificados. A Juventus tem 49 pontos, a Lazio tem 43. A equipa de Turim tem sete pontos de desvantagem para o líder Inter de Milão e não pretende perder mais pontos na luta por revalidar o título.

Osasuna-Barcelona (20h00, Eleven1)

Após um apuramento épico para a final da Taça do Rei e antes da viagem a Paris na próxima quarta-feira, para a Liga dos Campeões, o Barcelona desloca-se a Pamplona, para defrontar a Osasuna. A equipa de Ronald Koeman tem 53 pontos – os mesmos do Real Madrid - e está a cinco do líder Atlético de Madrid, que ainda assim tem menos um jogo. Pode ser uma jornada produtiva para os catalães, uma vez que há dérbi de Madrid no domingo.

Domingo, 07/03:

Liverpool-Fulham (14h00, SportTV2)

Ainda com Diogo Jota como possível ausência neste fim-de-semana, o Liverpool recebe o Fulham de Ivan Cavaleiro, a precisar de vencer para não deixar fugir os rivais mais diretos na luta pelos lugares da Liga dos Campeões. Já o Fulham, na zona mais baixa da classificação, mas a atravessar um bom período nos últimos jogos, busca descolar da zona de despromoção.

Hellas Verona-Milan (14h00, SportTV3)

Duelo de portugueses em Itália, na 26.ª jornada, entre o Hellas Verona de Miguel Veloso e o Milan, de Rafael Leão. O Milan parte para jogo no segundo lugar, com 53 pontos e mais um jogo realizado do que o vizinho e líder Inter (56). Após ter apenas ganho um dos últimos quatro encontros, o Milan tem uma difícil deslocação ao oitavo classificado (38 pontos) para tentar não deixar mais fugir a equipa de Antonio Conte, na luta pelo scudetto.

Atlético Madrid-Real Madrid (15h15, Eleven1)

Um dos dérbis dos principais campeonatos europeus, no fim-de-semana, é na capital de Espanha, Madrid. Atlético e Real, primeiro e terceiro classificados, defrontam-se num jogo que pode vir a ter grandes implicações na disputa do título. O Atlético, líder com 58 pontos, apenas ganhou duas das últimas cinco jornadas, o que permitiu alguma aproximação de Barcelona e Real, ambos com 53 pontos, mas ambos com mais um jogo que os colchoneros.

Manchester City-Manchester United (16h30, SportTV2)

Mais um dérbi, entre primeiro e segundo classificados, separados por 14 pontos. A equipa de Pep Guardiola pode ter, neste jogo, a oportunidade de praticamente dar – realística, mas ainda não matematicamente – a sentença na Premier League 2020/2021, quando depois ficam a faltar dez jornadas para o final. Já o United tenta precisamente não dar essa benesse ao City, não só para não deixar fugir mais o líder, como para não perder a vice-liderança.

Tottenham-Crystal Palace (19h15, SportTV2)

Ao final de tarde de domingo, o Tottenham de José Mourinho recebe o Crystal Palace, 13.º classificado com 34 pontos. Os spurs dificilmente podem perder mais pontos, sob pena de deixar fugir os vários adversários na luta pelo acesso às competições europeias.

Palmeiras-Grémio (21h00, Canal11)

O duelo que decide o novo vencedor da Taça do Brasil 2020. O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, leva vantagem de 1-0 obtida na primeira mão. Pode ser o segundo título do treinador português no «Verdão».

2.ª Feira, 08/03:

Inter de Milão-Atalanta (19h45, SportTV3)

Além da Juventus-Lazio, o Inter-Atalanta é um dos jogos grandes da 26.ª jornada da liga italiana. O primeiro classificado (56 pontos) recebe o quarto (49 pontos), numa jornada que pode traduzir-se em ilações importantes na corrida ao título transalpino.

