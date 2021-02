Este fim-de-semana traz vários duelos grandes entre portugueses no futebol internacional. Em Itália, há um Juventus-Roma à cabeça, que coloca em confronto Cristiano Ronaldo e Paulo Fonseca. Mas há mais: em Inglaterra, Bruno Fernandes contra André Gomes no Manchester United-Everton, além de um apetecível Liverpool-Manchester City. Há ainda William contra Trincão em Espanha, no Bétis-Barcelona, mas muito mais. Por cá, ainda esta sexta-feira, siga o fecho da 17.ª jornada da I Liga e, a partir de domingo, a 18.ª jornada. Ao minuto, no Maisfutebol.

Sábado, 06/02:

Friburgo-Borussia Dortmund (14h30, Eleven 4)

Um dos jogos em perspetiva com mais interesse na 20.ª jornada da Bundesliga. O Borussia, de Raphael Guerreiro, pôs fim a três jogos sem vitórias no passado fim-de-semana e procura retomar o caminho do topo, na casa de um adversário que tem, apesar de alguma intermitência nos resultados, sido um dos clubes interessantes da prova.

Huesca-Real Madrid (15h15, Eleven 1)

Depois da derrota caseira ante o Levante, que permitiu ao Barcelona igualar o rival de Madrid, o Real procura não perder mais terreno para o líder Atlético – do qual dista dez pontos, tendo a equipa de Simeone menos um jogo. Vai tentar fazê-lo na casa do último classificado, que conta com o português Luisinho.

Fenerbahçe-Galatasaray (16h00, SportTV5)

Mais uma edição do dérbi de Istambul, que promete, entre dois clubes que estão nos lugares cimeiros, na disputa pelo título de campeão na Turquia.

Juventus-Roma (17h00, SportTV1)

Cristiano Ronaldo contra Paulo Fonseca em Turim, num clássico do futebol italiano. O terceiro classificado visita o quarto. Um ponto separa-os. Um duelo do qual Milan e Inter, os primeiros dois classificados, podem beneficiar na 21.ª jornada.

Lyon-Estrasburgo (18h00, Eleven 3)

A equipa de Anthony Lopes, na luta pelo título em França perante um Lille também forte e face à hegemonia dos últimos anos do PSG, recebe um adversário que precisa de pontos para ganhar ainda mais margem na disputa da permanência.

Manchester United-Everton (20h00, SportTV2)

Bruno Fernandes contra André Gomes em Old Trafford, num duelo entre portugueses que promete, entre duas equipas com alguma intermitência de resultados nas últimas jornadas. Importante para o United na luta do primeiro lugar, para o Everton na chegada a lugares europeus.

Domingo, 06/02:

Tottenham-West Bromwich (12h00, SportTV2)

José Mourinho e companhia na receção a um dos adversários que está em zona de descida na Premier League inglesa. Tónico de antevisão importante em busca de três pontos cruciais para não descolar mais do topo da tabela. Mas atenção: este West Bromwich já venceu o Wolverhampton no Molineux e já empatou com o Liverpool em Anfield e com o Manchester City no Etihad.

Wolverhampton-Leicester City (14h00, SportTV1)

Mais um duelo entre portugueses, mas no Molineux. A equipa bem lusa comandada por Nuno Espírito Santo recebe um dos adversários do topo da Premier League, o Leicester, que tem Ricardo Pereira nas suas fileiras. Mais um jogo bom para seguir.

Milan-Crotone (14h00, SportTV3)

O líder em Itália, que pode não o ser quando entrar em campo caso o Inter vença a Fiorentina na sexta-feira, recebe o último classificado, numa jornada em que pode beneficiar do desfecho da Juventus-Roma. Rafael Leão nos da casa, Pedro Pereira nos visitantes, em mais um jogo que coloca portugueses em duelo.

Liverpool-Manchester City (16h30, SportTV1)

Um dos – senão mesmo o jogo – jogos mais apetecíveis do futebol internacional no fim-de-semana, na 23.ª jornada da Premier League. O Liverpool, em retoma nos últimos jogos, visita um Manchester City que está em crescendo nas últimas semanas e que, por isso, chegou ao topo da tabela. Ainda sem perspetiva de Diogo Jota nos da casa, há portugueses na equipa de Guardiola: Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo em ação.

Bétis-Barcelona (20h00, Eleven 1)

Depois de ter alcançado o Real Madrid no segundo lugar, o Barcelona visita o Bétis, em mais um jogo com portugueses: William Carvalho contra Francisco Trincão.

Marselha-PSG (20h00, Eleven 2)

Jogo grande em França, após a saída de André Villas-Boas de Vélodrome. Uma vitória pode galvanizar o Marselha para os lugares europeus. Um triunfo do PSG dá alento na luta com Lille e Lyon – havendo ainda um grande Mónaco à espreita – pela liderança da classificação.

Todas as transmissões do fim-de-semana

6.ª Feira, 05/02

Erzgebirge Aue-Hamburgo (17h30, Canal 11)

Hertha Berlim-Bayern Munique (19h30, Eleven 1)

Fiorentina-Inter Milão (19h45, SportTV3)

Alavés-Valladolid (20h00, Eleven 2)

Swansea City-Norwich (20h15, Eleven 3)

Sábado, 06/02

Osnabrück-Bochum (12h00, Eleven 2)

Aston Villa-Arsenal (12h30, SportTV2)

Coventry City-Watford (12h30, Eleven 3)

Levante-Granada (13h00, Eleven 1)

Basaksehir-Karagumruk (13h00, SportTV5)

Atalanta-Torino (14h00, SportTV1)

Schalke 04-Leipzig (14h30, Eleven 2)

Bayer Leverkusen-Estugarda (14h30, Eleven 3)

Friburgo-Borussia Dortmund (14h30, Eleven 4)

Burnley-Brighton (15h00, SportTV4)

Barnsley-Derby County (15h00, Eleven 6)

Newcastle-Southampton (15h00, SportTV2)

Huesca-Real Madrid (15h15, Eleven 1)

PSV Eindhoven-Twente (15h30, SportTV3)

Lorient-Stade Reims (16h00, Eleven 5)

Fenerbahçe-Galatasaray (16h00, SportTV5)

Juventus-Roma (17h00, SportTV1)

Fulham-West Ham (17h30, SportTV2)

Beveren-Club Brugge (17h30, Eleven 4)

Elche-Villarreal (17h30, Eleven 1)

Borussia Monchengladbach-Colónia (17h30, Eleven 2)

Lyon-Estrasburgo (18h00, Eleven 3)

Fuenlabrada-Almería (19h30, Canal 11)

Génova-Nápoles (19h45, SportTV3)

Manchester United-Everton (20h00, SportTV2)

Sevilha-Getafe (20h00, Eleven 1)

Lens-Rennes (20h00, Eleven 3)

Domingo, 07/02

Ajax-Utrecht (11h15, SportTV5)

Benevento-Sampdoria (11h30, SportTV3)

Brest-Bordéus (12h00, Eleven 2)

Hamilton-Rangers (12h00, Eleven 3)

Tottenham-West Bromwich (12h00, SportTV2)

Real Sociedad-Cádiz (13h00, Eleven1)

Wolverhampton-Leicester City (14h00, SportTV1)

Milan-Crotone (14h00, SportTV3)

Nimes-Mónaco (14h00, Eleven 3)

Nice-Angers (14h00, Eleven 4)

Montpellier-Dijon (14h00, Eleven 5)

Hoffenheim-Eintracht Frankfurt (14h30, Eleven 2)

At. Bilbao-Valência (15h15, Eleven 1)

Nantes-Lille (16h00, Eleven 3)

Besiktas-Konyaspor (16h00, SportTV5)

Liverpool-Manchester City (16h30, SportTV1)

Parma-Bolonha (17h00, SportTV3)

Arminia Bielefeld-Werder Bremen (17h00, Eleven 2)

Genk-Anderlecht (17h15, Eleven 5)

Osasuna-Eibar (17h30, Eleven 1)

Sheffield United-Chelsea (19h15, SportTV2)

Lazio-Cagliari (19h45, SportTV3)

Gent-Eupen (19h45, Eleven 3)

Bétis-Barcelona (20h00, Eleven 1)

Marselha-PSG (20h00, Eleven 2)

2.ª Feira, 08/02:

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (16h00, SportTV3)

Leeds United-Crystal Palace (20h00, SportTV3)