Está aí à porta mais um fim-de-semana de muito futebol, entre a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e dos play-off da Liga Europa e da Liga Conferência, com uma agenda repleta nas principais ligas europeias.

Há vários duelos entre portugueses, com nota particular para Roma, Bordéus e para o duelo no Molineux entre Wolverhampton e o Leicester, num fim-de-semana em que há também o histórico dérbi Basco em Espanha, entre Athletic Bilbao e Real Sociedad. Mas muito mais.

Por cá, pode seguir, ao minuto, tudo sobre a 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os jornalistas do Maisfutebol a partir dos estádios, com crónica, destaques, golos, resumos e reportagem de todos os encontros.

Os destaques do fim-de-semana

Sábado, 19/02:

Liverpool-Norwich (15h00, SportTV2)

Depois da vitória a meio da semana em San Siro ante o Inter de Milão, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Liverpool regressa à Premier League para a receção ao 18.º e antepenúltimo classificado, o Norwich, que tem 17 pontos e está a quatro pontos da zona de permanência. A equipa comandada por Jurgen Klopp, técnico que mostrou preocupação com a saída do futebolista português Diogo Jota em Milão, atravessa a segunda melhor sequência da época no campeonato com quatro vitórias seguidas e procura manter firme a perseguição ao líder Manchester City, que tem 63 pontos, para 54 do Liverpool que, no entanto, tem um jogo a menos.

Osasuna-Atlético Madrid (15h15, Eleven1)

A equipa onde joga o português João Félix voltou a mostrar a inconsistência recente na liga espanhola com a derrota de quarta-feira ante o último classificado, o Levante, tendo agora uma tradicional deslocação complicada a Pamplona, para defrontar o Osasuna, na 25.ª jornada, que acontece quatro dias antes da receção ao Manchester United, para a Liga dos Campeões. O Atlético é quinto, com 39 pontos, para 32 do Osasuna, que é nono.

Roma-Hellas Verona (17h00, SportTV3)

José Mourinho, Rui Patrício e Sérgio Oliveira contra Miguel Veloso, num dos duelos mais portugueses do fim-de-semana nas principais ligas europeias. Não sendo a melhor fase da época de Mourinho, a verdade é que tem em vigor a melhor sequência de jogos sempre a pontuar na liga italiana – quatro, com duas vitórias e dois empates – mas é vital voltar a triunfar após duas igualdades, para não perder de vista o rasto aos lugares de Liga dos Campeões. A Roma é sétima, com 40 pontos, mas tem um adversário exigente pela frente. A equipa de Veloso é nona, com 36 pontos.

Manchester City-Tottenham (17h30, SportTV2)

Depois de ter goleado em Alvalade, por 5-0, na terça-feira, o líder Manchester City, dos portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, recebe o Tottenham para o duelo grande da jornada na Premier League. Nos últimos 45 pontos possíveis (15 jogos), o City só cedeu um empate e pode reforçar ainda mais o estatuto de principal candidato ao título em Inglaterra se vencer o oitavo classificado, o Tottenham de Antonio Conte, que tem 36 pontos e atravessa a pior fase de resultados no campeonato desde a chegada do técnico italiano: três derrotas seguidas.

Salernitana-Milan (19h45, SportTV2)

O Milan, onde joga o português Rafael Leão, beneficiou da vitória no dérbi ante o Inter e também de outros deslizes do rival para chegar à liderança da liga italiana e, ainda que à condição à partida para a 26.ª jornada, vai procurar mantê-la ante a Salernitana, 20.ª e última classificada e uma equipa que tem atravessado também algumas questões fora das quatro linhas esta época. Recorde-se que o Milan é líder com 55 pontos, mais um do que o Inter, que tem menos um jogo. A Salernitana tem 13 pontos.

Domingo, 20/02:

Leeds United-Manchester United (14h00, SportTV2)

Tal como a Roma de Mourinho, e ainda que não estando na melhor fase da época, a verdade é que o Manchester United atingiu na terça-feira – e no regresso do português Cristiano Ronaldo aos golos – a melhor sequência de jogos a pontuar na Premier League (seis, com três vitórias e três empates). Agora, a formação dos também lusos Diogo Dalot e Bruno Fernandes visita o Leeds de Bielsa para defender o quarto lugar (43 pontos) e, quem sabe, poder tentar pressionar o Chelsea (terceiro com 47 pontos e menos um jogo) no pódio, ainda que Rangnick tenha baixado expectativas, defendendo que o fundamental é o quarto lugar.

Valência-Barcelona (15h15, Eleven1)

Duelo entre 12.º e quarto classificados no Mestalla, com a receção do Valência de Thierry Correia, Gonçalo Guedes e Hélder Costa ao Barcelona de Xavi Hernández. Ainda que com alguns empates pelo meio, os catalães têm somado sempre nas últimas jornadas e já não sabem o que é perder desde o início de dezembro de 2021 na liga. O quarto lugar, com 39 pontos, dá esperanças de chegar um pouco mais acima e, para isso, é preciso ultrapassar um Valência que vai também querer dar uma resposta à crise recente de resultados: não venceu nas últimas seis jornadas.

Bordéus-Mónaco (16h05, Eleven3)

Equipa de Ricardo Mangas contra a de Gelson Martins e Tiago Ribeiro, num duelo em língua portuguesa na 25.ª jornada da liga francesa. O Mónaco é sexto classificado com 37 pontos e está na disputa pelos lugares de competições europeias, enquanto a luta do Bordéus é nesta altura outra: sair do 20.º e último lugar. Tem 20 pontos, mas há por ali muito equilíbrio: está a apenas um ponto da zona de permanência, dado que há, na cauda da tabela, cinco equipas separadas por apenas um ponto.

Wolverhampton-Leicester City (16h30, SportTV3)

Este sim, um duelo repleto de portugueses e para ver na tarde de domingo. O Wolverhampton de Bruno Lage, José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Daniel Podence, Trincão, Chiquinho, Pedro Neto e Fábio Silva, recebe o Leicester de Ricardo Pereira e Wanya Marçal no Molineux. Dez pontos separam as duas equipas, com um Wolverhampton em boa forma recente de resultados e em sétimo, com 37 pontos, perante um Leicester que é 11.º com 27 pontos e não venceu nas últimas quatro jornadas.

At. Bilbao-Real Sociedad (20h00, Eleven1)

Dérbi basco no penúltimo jogo da 25.ª jornada da liga espanhola, entre dois emblemas que estão muito próximos na classificação. A Real é sexta classificada, com 38 pontos, para os 34 do Athletic, que é oitavo colocado. Um duelo de tradição no País Basco que tem história e que vai mais além de apenas um jogo de 90 minutos.

Todas as transmissões televisivas do fim-de-semana

6.ª Feira, 18/02:

Schalke 04-Paderborn (17h30, Eleven1)

Mainz-Bayer Leverkusen (19h30, Eleven2)

Juventus-Torino (19h45, SportTV2)

Bournemouth-Nottingham Forest (19h45, Eleven4)

Dunfermline-Partick Thistle (19h45, Eleven5)

Elche-Rayo Vallecano (20h00, Eleven1)

Lille-Metz (20h00, Eleven3)

Sábado, 19/02:

West Ham-Newcastle (12h30, SportTV2)

Werder Bremen-Ingolstadt (12h30, Eleven5)

Sandhausen-Hamburgo (12h30, Eleven4)

Fulham-Huddersfield (12h30, Eleven2)

Granada-Villarreal (13h00, Eleven1)

Arminia Bielefeld-Union Berlim (14h30, Eleven4)

Wolfsburgo-Hoffenheim (14h30, Eleven2)

Estugarda-Bochum (14h30, Eleven3)

Liverpool-Norwich (15h00, SportTV2)

Arsenal-Brentford (15h00, SportTV5)

Crystal Palace-Chelsea (15h00, SportTV3)

Luton Town-West Bromwich (15h00, Eleven6)

Osasuna-Atlético Madrid (15h15, Eleven1)

Lens-Lyon (16h00, Eleven4)

Roma-Hellas Verona (17h00, SportTV3)

Girona-Eibar (17h15, Eleven5)

Manchester City-Tottenham (17h30, SportTV2)

Cádiz-Getafe (17h30, Eleven1)

Colónia-Eintracht Frankfurt (17h30, Eleven2)

Willem II-Ajax (17h45, SportTV4)

Salernitana-Milan (19h45, SportTV2)

Charleroi-St. Gilloise (19h45, Eleven5)

Real Madrid-Alavés (20h00, Eleven1)

Nantes-PSG (20h00, Eleven2)

Fluminense-Volta Redonda (21h00, SportTV3)

Domingo, 20/02:

Fiorentina-Atalanta (11h30, SportTV2)

Nice-Angers (12h00, Eleven2)

Dundee United-Rangers (12h00, Eleven5)

Espanhol-Sevilha (13h00, Eleven1)

Leeds United-Manchester United (14h00, SportTV2)

Veneza-Génova (14h00, SportTV3)

Lorient-Montpellier (14h00, Eleven5)

Saint Étienne-Estrasburgo (14h00, Eleven6)

Bayern Munique-Greuther Fürth (14h30, Eleven2)

Valência-Barcelona (15h15, Eleven1)

PSV Eindhoven-Heerenveen (15h45, SportTV5)

Bordéus-Mónaco (16h05, Eleven3)

Wolverhampton-Leicester City (16h30, SportTV3)

Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach (16h30, Eleven2)

Inter de Milão-Sassuolo (17h00, SportTV4)

Feminino: Portugal-Suécia (17h15, Canal11)

Bétis-Maiorca (17h30, Eleven1)

Anderlecht-Genk (17h30, Eleven6)

Hertha Berlim-Leipzig (18h30, Eleven2)

Udinese-Lazio (19h45, SportTV3)

Marselha-Clermont (19h45, Eleven4)

At. Bilbao-Real Sociedad (20h00, Eleven1)

Almería-Mirandés (20h00, Eleven6)

Boca Juniors-Rosario Central (22h15, SportTV3)

2.ª Feira, 21/02:

Newell’s Old Boys-River Plate (00h30, SportTV3)

Cagliari-Nápoles (18h00, SportTV2)

Bolonha-Spezia (20h00, SportTV2)

Celta de Vigo-Levante (20h00, Eleven1)

Amorebieta-Leganés (20h00, Eleven2)

Banfield-Gimnasia (22h15, SportTV3)