Está aí mais um fim-de-semana de muito futebol e, entre os muitos apelos consecutivos pela paz na Ucrânia, a bola rola com duelos interessantes e de grande expectativa. No domingo, o dérbi de Manchester promete centrar atenções a partir do Etihad, mas há mais além do City-United.

Em Itália, também no domingo, há um duelo pela liderança isolada na Serie A e, em Espanha, duelo pelos lugares de Liga dos Campeões. Tudo com vários portugueses em cena e, por falar em portugueses, o Maisfutebol leva-lhe também tudo sobre a 25.ª jornada da I Liga, ao minuto, com crónica, destaques, vídeos, resumos e reportagem a partir dos estádios.

Os destaques do fim-de-semana na TV

Sábado, 05/03:

Bayern Munique-Bayer Leverkusen (14h30, Eleven1)

Duelo grande da jornada 25 na Bundesliga alemã. O Bayern Munique, líder com 58 pontos, recebe o terceiro classificado, o Bayer Leverkusen, que soma 44 pontos. Duas equipas que ainda estão nas competições europeias, nas quais têm jogos a meio da próxima semana: o Bayern contra o Salzburgo para a Champions e o Bayer frente à Atalanta na Liga Europa. Quem pode beneficiar do duelo entre bávaros e farmacêuticos é o Dortmund, segundo com 50 pontos e que visita o Mainz.

Wolverhampton-Crystal Palace (15h00, SportTV2)

A alcateia portuguesa comandada por Bruno Lage vem de duas derrotas na Premier League, ante Arsenal e West Ham, e não quer perder mais terreno para ainda ter em vista os lugares de acesso às competições europeias. O Wolverhampton é oitavo, com 40 pontos e, pela frente, tem um Crystal Palace que é 11.º, com 30 pontos somados.

Roma-Atalanta (17h00, SportTV4)

Três pontos separam a equipa treinada pelo português José Mourinho e dos futebolistas Rui Patrício e Sérgio Oliveira do adversário da 28.ª jornada na Serie A italiana. O ataque ao quinto lugar passa pelo Olímpico de Roma, com a equipa da capital, sexta classificada com 44 pontos, a receber um adversário que tem 47 pontos, mas menos um jogo disputado. Um duelo que antecede a missão europeia para a Roma na Liga Conferência, frente ao Vitesse, e da Atalanta na Liga Europa ante o Bayer Leverkusen, na quinta-feira.

Liverpool-West Ham (17h30, SportTV3)

Vermelhos contra martelos. Os reds, do português Diogo Jota, recebem os hammers londrinos na 28.ª jornada da Premier League, numa jornada que pode animar ainda mais a luta pelo título e criar movimentações adicionais e relevantes no topo. O Liverpool, segundo com 60 pontos, vai em seis vitórias consecutivas no campeonato e tem menos um jogo disputado do que o líder Manchester City, que tem mais seis pontos (66) e recebe o vizinho United nesta ronda. O West Ham, por seu turno, quer ameaçar o quarto lugar, de Champions, do Manchester United, do qual dista apenas dois pontos (45 para 47). Promete.

Valência-Granada (17h30, Eleven1)

Duelo em bom português na tarde de sábado, a contar para a 27.ª jornada da liga espanhola. O Valência, de Thierry Correia e Gonçalo Guedes, recebe o Granada de Luís Maximiano e Domingos Duarte. A equipa valenciana pôs fim, no passado sábado, a uma sequência de sete jogos sem vitórias na liga e vem do apuramento moralizador para a final da Taça do Rei, na quarta-feira. Na tabela, está no nono lugar, com 33 pontos. O Granada vem de oito jornadas sem vitórias e é 17.º, com 25 pontos, quatro acima da zona de descida.

Real Madrid-Real Sociedad (20h00, Eleven1)

Bascos visitam Santiago Bernabéu para porem o líder à prova, num dos duelos de topo da jornada espanhola. Antes da decisiva receção ao Paris Saint-Germain para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid, líder com 60 pontos, procura, no mínimo, manter a vantagem de seis pontos para o vice-líder Sevilha. A Real Sociedad, recentemente eliminada da Liga Europa, está em sexto lugar com 44 pontos, mas a apenas dois do terceiro e, por isso, com os lugares de Champions bem vivos nas aspirações.

Nice-PSG (20h00, Eleven2)

Se as contas do campeonato estão bem encaminhadas para o Paris Saint-Germain, esta é uma oportunidade claríssima para a equipa dos portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira arredarem praticamente um dos adversários mais próximos. O líder tem 62 pontos e visita um Nice que é terceiro, com 46, num duelo que antecede a visita dos parisienses ao Santiago Bernabéu, para a Champions. Quem fica de olho na Allianz Riviera é mesmo o Marselha, vice-líder com 47 pontos e que recebe o Mónaco, adversário europeu do Sporting de Braga, no domingo.

Domingo, 06/03:

Manchester City-Manchester United (16h30, SportTV2)

O duelo que vai centrar grandes atenções no domingo de futebol. Dérbi de Manchester no Etihad, entre o City de João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, e o United, de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Se o líder procura evitar mais um deslize depois de uma derrota e um empate nas últimas cinco jornadas – que ditaram a aproximação do Liverpool – o United quer, no mínimo, a defesa do seu quarto lugar. É o duelo que antecede a receção do City ao Sporting, para a Champions.

Nápoles-Milan (19h45, SportTV6)

Cimeira de líderes em Itália. Ou pela liderança, para sermos mais corretos. O Nápoles e o Milan, dois primeiros classificados à partida para a 28.ª jornada da Serie A, fecham a ronda com o duelo que pode decidir um novo líder isolado ao fim da jornada… ou até um empate total a três equipas. É que ambas somam 57 pontos, mais dois do que o Inter, que até tem menos um jogo e pode pressionar se vencer esta sexta-feira a Salernitana. Mário Rui de um lado, Rafael Leão do outro.

Betis-Atlético Madrid (20h00, Eleven1)

Outro dos grandes jogos em Espanha, o penúltimo da jornada 27, na noite de domingo. O Betis, de Rui Silva e William Carvalho, recebe o Atlético de João Félix, numa clara disputa, no contexto atual, pelos lugares de Champions. Os verdes da Andaluzia estão no terceiro lugar, com 46 pontos, para os 45 do Atlético, quinto classificado. Pelo meio está um Barcelona que tem 45 pontos e menos um jogo e que, horas antes, visita o Elche, podendo em caso de vitória tirar benefícios deste duelo.

Todas as transmissões do fim-de-semana:

6.ª Feira, 04/03:

Holstein Kiel-Paderborn (17h30, Eleven2)

Darmstadt-Heidenheim (17h30, Eleven1)

Arminia Bielefeld-Augsburgo (19h30, Eleven3)

Inter de Milão-Salernitana (19h45, SportTV2)

Sheffield United-Nottingham Forest (19h45, Canal 11)

Partick Thistle-Inverness (19h45, Eleven5)

Alavés-Sevilha (20h00, Eleven1)

Saragoça-Almería (20h00, Eleven6)

Lorient-Lyon (20h00, Eleven2)

Sábado, 05/03:

Leicester-Leeds (12h30, SportTV2)

Schalke 04-Hansa Rostock (12h30, Eleven4)

St. Pauli-Karlsruher (12h30, Eleven5)

Sandhausen-Hannover (12h30, Eleven6)

Fulham-Blackburn (12h30, Eleven1)

Osasuna-Villarreal (13h00, Eleven2)

Bayern Munique-Bayer Leverkusen (14h30, Eleven1)

Wolfsburgo-Union Berlim (14h30, Eleven4)

Leipzig-Friburgo (14h30, Eleven3)

Wolverhampton-Crystal Palace (15h00, SportTV2)

Burnley-Chelsea (15h00, SportTV3)

Hull City-West Bromwich (15h00, Eleven6)

Espanhol-Getafe (15h15, Eleven2)

Roma-Atalanta (17h00, SportTV4)

Tenerife-Valladolid (17h15, Eleven4)

Liverpool-West Ham (17h30, SportTV3)

Valência-Granada (17h30, Eleven1)

Estugarda-Borussia Monchengladbach (17h30, Eleven2)

Kortrijk-St. Gilloise (17h30, Eleven3)

Toronto FC-NY Red Bulls (19h00, SportTV5)

Nuremberga-Hamburgo (19h30, Eleven5)

Cagliari-Lazio (19h45, SportTV3)

San Lorenzo-River Plate (20h00, SportTV6)

Real Madrid-Real Sociedad (20h00, Eleven1)

Nice-PSG (20h00, Eleven2)

Real Salt Lake-Seattle Sounders (23h00, SportTV5)

Domingo, 06/03:

PSV Eindhoven-Heracles Almelo (11h15, SportTV3)

Génova-Empoli (11h30, SportTV2)

Saint Étienne-Metz (12h00, Eleven3)

Livingston-Celtic (12h00, Eleven3)

Antuérpia-Beerschot (12h30, Eleven2)

Cádiz-Rayo Vallecano (13h00, Eleven1)

Watford-Arsenal (14h00, SportTV1)

Fiorentina-Hellas Verona (14h00, SportTV2)

Bordéus-Troyes (14h00, Eleven5)

Nantes-Montpellier (14h00, Eleven6)

Stade de Reims-Estrasburgo (14h00, Eleven4)

Rennes-Angers (14h00, Eleven3)

Mainz-Borussia Dortmund (14h30, Eleven2)

Elche-Barcelona (15h15, Eleven1)

Ajax-RKC Waalwijk (15h45, SportTV5)

Lille-Clermont (16h05, Eleven3)

Manchester City-Manchester United (16h30, SportTV2)

Colónia-Hoffenheim (16h30, Eleven2)

Juventus-Spezia (17h00, SportTV4)

Celta de Vigo-Maiorca (17h30, Eleven1)

Charleroi-Standard Liège (17h30, Eleven4)

Nápoles-Milan (19h45, SportTV6)

Marselha-Mónaco (19h45, Eleven2)

Betis-Atlético Madrid (20h00, Eleven1)

Boca Juniors-Huracán (22h15, SportTV6)