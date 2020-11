Quiçá este seja um dos fins de semana mais difíceis do futebol, mas é também um daqueles em que é imperativo a reondinha rolar. Porque não há maior homenagem ao «mais humano dos deuses» que o desporto rei já conheceu, Diego Armando Maradona, do que saltar para dentro do relvado e jogar. Jogar, jogar, e jogar, mas sem nunca manchar la pelota. Palavra de «D10S».

Depois da ronda europeia a meio da semana, voltam as competições domésticas, com grandes momentos em perspetiva. Desde logo em Nápoles e Bueno Aires, onde devem registar-se as homenagens mais profundas a Maradona. Mas há mais, com portugueses em ação em Inglaterra, Itália e Espanha. Por cá, já sabe que pode acompanhar mais uma jornada da Liga, a oitava, AO MINUTO aqui, no Maisfutebol.

SÁBADO

Sassuolo-Inter de Milão, 14h00 (SportTV1)

Promete ser um dos jogos da jornada na Serie A. Logo ao início da tarde de sábado, o Inter de Milão desloca-se ao terreno da sensação Sassuolo. Os nerazzurri têm estado aquém das expectativas esta época, vêm de uma derrota frente ao Real Madrid, mas sabem que alcançam o rival na tabela classificativa em caso de vitória. Só que esse rival dá pelo nome de Sassuolo, segundo classificado do campeonato e a equipa que mais tem encantado Itália neste início de época.

Manchester City-Burnley, 15h00 (SportTV2)

Antes da viagem ao Estádio do Dragão, o Manchester City defronta o Burnley, no Etihad. Os citizens de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias já garantiram o apuramento na Liga dos Campeões, mas têm de dar ao pedal, e de que maneira, na Premier League, na qual ocupam apenas o 13.º posto. Foco total então nos clarets, 17.ª classificados.

Valência-Atlético de Madrid, 15h15 (Eleven1)

A viver um bom momento no campeonato espanhol, o Atlético de Madrid de João Félix desloca-se ao Mestalla, para medir forças com o Valência. Um triunfo garante aos colchoneros a continuidade no segundo lugar, ainda que com menos dois jogos do que a Real Sociedad, mas pela frente terão pela frente um sempre difícil Valência. A equipa de Gonçalo Guedes e Thierry Correia não tem sido tão regular esta temporada, mas em casa é sempre um osso difícil de roer – que o diga o Real Madrid, por exemplo.

Benevento-Juventus, 17h00 (SportTV3)

Depois da vitória sofrida frente ao Ferencváros, a meio da semana, Cristiano Ronaldo e companhia viram agulhas para a Serie A. A deslocação ao Benevento não é das mais difíceis que podiam ter, mas a verdade que os bianconeri tardam em assumir a posição dominadora que têm tido nos últimos anos. Imperial vencer, sob pena de ver o rival Milan fugir ainda mais na liderança da tabela classificativa.

DOMINGO

Southampton-Manchester United, 14h00 (SportTV2)

A vida do Manchester United na Liga dos Campeões segue de vento em popa, mas o mesmo não se pode dizer na Premier League. A equipa de Bruno Fernandes está apenas na décima posição e este domingo tem uma deslocação dificílima ao Sul de Inglaterra para defrontar o Southampton, uma das sensações do campeonato até ao momento – os saints estão na quinta posição, a três pontos da liderança.

Chelsea-Tottenham, 16h30 (SportTV2)

Quentinho, quentinho: é assim que prometer ser o Chelsea-Tottenham de domingo. Primeiro porque é um dérbi, com tudo o que isso acarreta. Depois porque as duas equipas estão separadas apenas por dois pontos na tabela classificativa – os spurs dividem a liderança com o Liverpool com 2º pontos, os blues têm 18. Por fim, e não menos importante, esta é uma partida que marca o regresso de José Mourinho a Stamford Bridge. Do outro lado da barricada, Frank Lampard, um dos soldados de Mourinho na sua primeira passagem pelo Chelsea.

Arsenal-Wolverhampton, 19h15 (SportTV2)

A armada lusa do Wolverhampton desloca-se ao Emirates apenas com um ponto de vantagem sobre o rival. Não pode dizer-se que a época de gunners e wolves esteja a ser brilhante, mas só uma delas pode ganhar vantagem na corrida pelos lugares europeus. Nenhuma das equipas venceu os dois últimos jogos, pelo que é imperial voltar aos triunfos.

Nápoles-Roma, 19h45 (SportTV3)

Este já era um jogo, à partida, digno de ser destacado, mas agora ganha toda uma outra dimensão. O templo onde Diego Armando Maradona se imortalizou no futebol europeu recebe um dos maiores clássicos do futebol italiano, com dois portugueses em destaque: Mário Rui do lado do Nápoles e Paulo Fonseca do lado da Roma. O San Paolo, que em breve passará também a ter o nome de «D10S», chora por estes dias a morte do seu maior ídolo, mas tem de fazer uma pausa no luto para tentar o regresso aos triunfos na Serie A. Para isso, tem de bater uma Roma que vai em quatro vitórias consecutivas.

Boca Juniors-Newell’s Old Boys, 22h20 (SportTV3)

A noite promote ser de emoções fortes na mítica La Bombonera. Praticamente na escuridão nos últimos dias, a casa de Maradona volta a iluminar-se para ver o «seu» Boca receber o Newell’s Old Boys. As homenagens devem ser muitas, mesmo que sem adeptos no estádio, numa partida onde os xeneizes tentam o regresso aos triunfos, depois de duas derrotas consecutivas. Coincidência ou não, o adversário do Boca é o Newell’s Old Boys, a primeira equipa de Lionel Messi, para muitos o discípulo de «D10S».

TODAS AS TRANSMISSÕES DO FIM DE SEMANA:

Sexta-feira

Guariní-Grémio, 00h30 (SportTV2)

Defensa y Justicia, 00h30 (SportTV1)

Ankaragucu-Trabzonspor, 16h30 (SportTV2)

St. Pauli.Vfl Osnabruck, 17h30 (Eleven1)

Wolfsburgo-Werder Bremen, 19h30 (Eleven2)

Brentford-QPR, 19h45 (Eleven4)

Eupen-Charleroi, 19h45 (Eleven5)

Crystal Palace-Newcastle, 20h00 (SportTV3)

Valladolid-Levante, 20h00 (Eleven1)

Estrasburgo-Rennes, 20h00 (Eleven3)

Sábado

Karlsruher-Paderborn, 12h00 (Eleven4)

Brighton-Liverpool, 12h30 (SportTV+)

Reading-Bristol, 12h30 (Canal11)

Elche-Cádiz, 13h00 (Eleven1)

Basaksehir-Denizlispor, 13h00 (SportTV3)

Sassuolo-Inter de Milão, 14h00 (SportTV1)

Estugarda-Bayern de Munique, 14h30 (Eleven2)

Borussia Dortmund-Colónia, 14h30 (Eleven4)

Leipzig-Arminia Bielefeld, 14h30 (Eleven6)

Manchester City-Burnley, 15h00 (SportTV2)

Valência-Atlético de Madrid, 15h15 (Eleven1)

Marselha-Nantes, 16h00 (Eleven5)

Benevento-Juventus, 17h00 (SportTV3)

St. Mirren-Aberdeen, 17h15 (Eleven4)

Everton-Leeds, 17h30 (SportTV2)

Borussia Monchengladbach-Schalke, 17h30 (Eleven2)

Huesca-Sevilha, 17h30 (Eleven1)

Emmen-Ajax, 17h45 (SportTV4)

Atalanta-Hellas Verona, 19h45 (SportTV3)

West Bromwich-Sheffield United, 20h00 (SportTV2)

Paris Saint-Germain-Bordéus, 20h00 (Eleven2)

Real Madrid-Alavés, 20h00 (Eleven1)

Palmeiras-Ath. Paranaense, 20h00 (Canal11)

Bahia-São Paulo, 22h00 (Canal11)

Colón-Independiente, 22h00 (SportTV3)

Domingo

Lazio-Udinese, 11h30 (SportTV+)

Nottingham Forest-Swansea, 12h00 (Eleven4)

Lyon-Stade de Reims, 12h00 (Eleven2)

Heidenheim-Hamburgo, 12h30 (Eleven6)

Barcelona-Osasuna, 13h00 (Eleven1)

Southampton-Manchester United, 14h00 (SportTV2)

Milan-Fiorentina, 14h00 (SportTV3)

Mónaco-Nîmes, 14h00 (Eleven5)

Bayer Leverkusen-Hertha de Berlim, 14h30 (Eleven2)

Espanhol-Sagaroça, 15h00 (Eleven6)

Getafe-Athletic Bilbao, 15h15, (Eleven1)

Nice-Dijon, 16h00 (Eleven4)

Fenerbahçe-Besiktas, 16h00 (SportTV5)

Chelsea-Tottenham, 16h30 (SportTV2)

Cagliari-Spezia, 17h00 (SportTV3)

Mainz-Hoffenheim, 17h00 (Eleven2)

Falkirk-Rangers, Eleven 6 (17h00)

Maiorca-Logroñés, 17h15 (Eleven5)

Celta de Vigo-Granada, 17h30 (Eleven1)

PSV Eindhoven-Sparta de Roterdão, 19h00 (SportTV5)

Arsenal-Wolverhampton, 19h15 (SportTV2)

Nápoles-Roma, 19h45 (SportTV3)

Saint-Étienne-Lille, 20h00 (Eleven2)

Real Sociedad-Villarreal, 20h00 (Eleven1)

Orlando City-NE Revolution, 20h00 (SportTV4)

Boca Juniors-Neweel’s Old Boys, 22h20 (SportTV3)

Segunda-feira

Cruz Azul-Tigres, 00h30 (Canal11)

Columbus Crew-Nashville, 01h00 (SportTV2)

Leicester-Fulham, 17h30 (SportTV2)

Torino-Sampdoria, 17h30 (SportTV3)

Génova-Parma, 19h45 (SportTV3)

West Ham-Aston Villa, 20h00 (SportTV2)

Betis-Eibar, 20h00 (Eleven1)