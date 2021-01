Depois de Jorge Jesus em 2019, há outro português a sonhar com o topo da América do Sul: Abel. O técnico luso disputa este sábado a final da Taça Libertadores ao serviço do Palmeiras, num duelo brasileiro frente ao Santos. É este o prato forte do fim de semana, que também conta com outros grandes jogos, como o clássico entre o Arsenal de Cédric e o Manchester United de Bruno Fernandes. Por cá, joga-se a 16.ª jornada da Liga, com destaque para o dérbi lisboeta entre Sporting e Benfica, na segunda-feira Já sabe que pode acompanhar os jogos do nosso campeonato AO MINUTO aqui.

SÁBADO

Manchester City-Sheffield United, 15h00 (SportTV2)

Novo líder da Premier League, o Manchester City recebe o último classificado, o Sheffield. Um jogo à partida pouco complicado, mas que obriga os citizens a atenção redobrada, já que o Sheffield vem de uma vitória moralizadora em casa precisamente do rival Manchester United. Têm a palavra Bernardo Silva, João Cancelo, Rúben Dias e companhia, que vão em 11 vitórias consecutivas em todas as competições.

Sampdoria-Juventus, 17h00 (SportTV3)

Depois da vitória a meio da semana para a Taça, a Juventus volta a virar o foco para o campeonato, onde tenta encurtar distâncias para o líder Milan, que já leva sete pontos de vantagem para o atual campeão (mas com um jogo a mais). Cristiano Ronaldo descansou na goleada frente à SPAL, pelo que jogará em Génova na máxima força. Pela frente terá Adrien Silva, eles que tantas vezes partilharam o campo pela Seleção Nacional.

Arsenal-Manchester United, 17h30 (SportTV2)

Duas horas e meia depois de o City entrar em campo, o Manchester United tem em Londres um teste de fogo frente ao Arsenal. Os gunners não atravessam o melhor dos períodos, mas não deixam de ter uma das melhores equipas da Premier League, da qual faz parte Cédric Soares. Jogo importantíssimo para o United de Bruno Fernandes continuar a batalhar pela liderança e, quem sabe, caso o rival City escorregue, voltar a ser primeiro.

Santos-Palmeiras, 20h00 (SportTV2)

Pouco mais de um ano depois de Jorge Jesus conquistar a Taça Libertadores, pelo Flamengo, há outro português a tentar alcançar o topo do futebol sul-americano: Abel. O «seu» Palmeiras defronta na final da Libertadores o Santos e tentará vencer a competição pela segunda vez na sua história, depois da vitória em 1999. Já o técnico luso vai à procura do seu primeiro título como treinador de futebol profissional, e logo numa das competições mais emblemáticas do mundo. Quis o destino que esta final, falada a 100 por cento em português do Brasil, se disputasse em território brasileiro: a partir das 20h00, os olhos estarão postos no mítico Maracanã, no Rio de Janeiro.

DOMINGO

Cádiz-Atlético de Madrid, 15h15 (Eleven1)

A caminhada do Atlético de Madrid na luta pelo título espanhol conhece em Cádiz mais um episódio. Os colchoneros ganham há sete jogos consecutivas para o campeonato e seguem confortavelmente na liderança, com mais sete pontos do que o Real Madrid, mas menos um jogo. João Félix voltou aos golos na jornada passada, frente ao Valência, e tem agora mais uma oportunidade para continuar a boa forma que tem demonstrado.

West Ham-Liverpool, 16h30 (SportTV2)

Campeão em título, a época não tem corrido de forma espetacular pelo Liverpool, que viu-se ultrapassado por Manchester City e Manchester United nas últimas semanas - apesar do triunfo importante em casa do Tottenham na última partida. Mas no domingo também não terá o melhor dos adversários pela frente, já que o West Ham tem sido uma das sensações da temporada e está praticamente colado aos reds, que ainda não podem contar com o lesionado Diogo Jota, na tabela classificativa - quem diria.

Brighton-Tottenham, 19h15 (SportTV2)

Os pupilos de José Mourinho viajam nesta jornada ao sul de Inglaterra, para defrontar o Brighton, depois da derrota a meio da semana frente na receção ao Liverpool. Também por isso é imperial o Tottenham regressar às vitórias, sob pena de perder o comboio europeu da Premier League, muito disputado nesta altura.

Barcelona-Athletic Bilbao, 20h00 (Eleven1)

Menos de duas semanas depois da derrota na Supertaça, o Barcelona tem aqui uma oportunidade para vingar-se do Athletic Bilbao, agora em Camp Nou. Além disso, os culés têm mais do que obrigação de vencer, já que seguem com dez pontos de desvantagem em relação ao líder Atlético, mas mais um jogo. Pela frente, Messi, Trincão e companhia terão uma das equipas em melhor forma no futebol espanhol: o conjunto agora orientado por Toral soma quatro vitórias consecutivas.

