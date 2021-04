Os campeonatos aproximam-se do final, e a tensão cresce: é assim todas as épocas e esta não é exceção. Em fim de semana após jornada europeia, muito se discute nas principais ligas da Europa, com destaque para Espanha, o epicentro da tensão. Real Madrid e Barcelona defrontam-se no El Clásico, e o líder Atlético de Madrid, cada vez mais ameaçado, visita o sempre complicado Betis. Muita coisa em jogo, na jornada em que os colchoneros, de João Félix, podem perder a liderança, cenário impensável há algumas semanas. Em Inglaterra, por exemplo, há também um Tottenham-Manchester United, que põe frente a frente José Mourinho, alvo de muitas críticas recentemente, e Bruno Fernandes. Por cá, joga-se a jornada 26 da Liga: já sabe que pode acompanhar todos os jogos AO MINUTO no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA

Metz-Lille, 20h00 (Eleven1)

A sete jornadas do fim da Ligue 1, o Lille é líder da tabela classificativa, com mais três pontos do que o Paris Saint-Germain – e vantagem no confronto direto. Mais do que isso, a equipa dos portugueses Renato Sanches, José Fonte, Xeka e Tiago Djaló recuperou a liderança isolada na jornada passada, precisamente em casa do atual campeão francês. Agora, segue-se uma visita a casa do Metz, nono classificado, em mais uma oportunidade para riscar um obstáculo até ao objetivo final: o tão ansiado título.

SÁBADO

Manchester City-Leeds United, 12h30 (SportTV2)

A meio da eliminatória com o Borussia Dortmund, o líder Manchester City tem no Leeds United mais um obstáculo no caminho para o mais que provável título de campeão inglês. Duelo especial no Etihad, já que colocará frente a frente Pep Guardiola e Marcelo Bielsa, que tem guiado o Leeds a uma temporada tranquila neste regresso à Premier League. Os citizens, já se sabe, contam com Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias. Do lado dos visitantes, há Hélder Costa. Todos eles têm uma coisa em comum: a formação no Benfica.

Eintracht Frankfurt-Wolfsburgo, 14h30 (Eleven2)

Duelo de Liga dos Campeões em Frankfurt. Eintracht e Wolfsburgo têm sido duas das sensações da Bundesliga e estão separadas por quatro pontos, com vantagem para os «lobos», terceiros classificados. Oportunidade de ouro para o Eintracht aproximar-se do pódio, e para André Silva continua a sua senda goleadora, ele que já leva 22 golos nesta edição do campeonato alemão.

Liverpool-Aston Villa, 15h00 (SportTV2)

O Liverpool vinha de uma boa série de resultados, mas comprometeu o objetivo Champions League a meio da semana, com uma derrota por 3-1 em Madrid, e além disso vai numa série consecutiva de seis derrotas consecutivas em casa na Premier League, a pior da sua história. Com os lugares de acesso à Liga dos Campeões a três pontos de distância, Diogo Jota e companhia têm assim dupla motivação frente ao Aston Villa, equipa que tem realizado um campeonato bastante tranquilo.

Crystal Palace-Chelsea, 17h30 (SportTV1)

A meio da eliminatória com o FC Porto, dos quartos de final da Liga dos Campeões, o Chelsea disputa um dérbi londrino em casa do Crystal Palace. Os blues veem de uma derrota pesada na última jornada da Premier League, frente ao WBA – a primeira com Tuchel no comando –, e perderam o quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. Com os dragões também no pensamento, oportunidade de ouro para recuperarem a rota de Champions.

Real Madrid-Barcelona, 20h00 (Eleven1)

Há algumas semanas, quem diria que este El Clásico ia ser tão importante para as contas do título como pode vir a ser? Real Madrid e Barcelona foram-se aproximando de ‘mansinho’ do Atlético de Madrid e a verdade é que chegam a esta partida com hipótese de saltarem para a liderança da La Liga. Os merengues jogam em casa, mas com as baixas confirmadas de Sergio Ramos e Varane. Do outro lado, o Barça, de Trincão, conta com um tridente ofensivo – Messi, Griezmann e Dembélé – em grande forma, e ainda não perdeu no ano civil de 2021. Muito para se jogar, com o Atlético à espreita.

DOMINGO

Juventus-Génova, 14h00 (SportTV3)

A 12 pontos da liderança, a reconquista do Scudetto parece uma miragem neste momento da época para a Juventus, mas ainda assim há uma qualificação para a Liga dos Campeões para lutar. A luta com Nápoles, Atalanta e Milan está renhida, pelo que é imperativo para Cristiano Ronaldo e companhia não marcarem passo nesta fase final do campeonato, a começar já pelo desafio com o Génova. Além disso, o avançado português luta também pelo prémio de melhor marcador – lidera esta luta com mais quatro golos do que Lukaku.

Tottenham-Manchester United, 16h30 (SportTV2)

Jogo de alta tensão no norte de Londres esta jornada. O Tottenham de José Mourinho não atravessa o melhor dos períodos, mas continua bem dentro da luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Este domingo tem pela frente o vice-líder da Premier League, o Manchester United. Liderados por Bruno Fernandes, os red devils têm feito um campeonato relativamente tranquilo, mas quererão por certo vingar a goleada sofrida em casa na primeira volta, quando perderam por 6-1.

Betis-Atlético de Madrid, 20h00 (Eleven1)

24 horas depois do El Clásico, o Atlético de Madrid joga em Sevilha com a certeza de que tem de pontuar para recuperar a liderança isolada – seja qual for o resultado entre Real Madrid e Barcelona. Só que o adversário colchonero é nada mais nada menos do que o Betis, quinto classificado do campeonato espanhol, que conta com William. Sem Suárez e Llorente, suspensos, João Félix deverá assumir-se como uma das figuras ofensivas da equipa, isto se recuperar de lesão. O teste exigente que o Atlético tem pela frente assim o exige.

Os jogos com transmissão no fim de semana:

SEXTA-FEIRA

Hamburgo-Darmstadt, 17h30 (Eleven1)

Arminia Bielefeld, 19h30 (Eleven2)

Watford-Reading, 19h45 (Eleven4)

Eupen-Standard Liège, 19h45 (Eleven5)

Fulham-Wolverhampton, 20h00 (SportTV2)

Metz-Lille, 20h00 (Eleven1)

Huesca-Elche, 20h00 (Eleven3)

SÁBADO

Sydney-Melbourne, 08h05 (SportTV1)

Paderborn-Bochum, 12h00 (Eleven2)

Manchester City-Leeds United, 12h30 (SportTV2)

Milwall-Swansea, 12h30 (Eleven1)

Getafe-Cádiz, 13h00 (Eleven4)

Spezia-Crotone, 14h00 (SportTV3)

Bayern Munique-União de Berlim, 14h30 (Eleven1)

Eintracht Frankfurt-Wolfsburgo, 14h30 (Eleven2)

Werder Bremen-Leipzig, 14h30 (Eleven6)

Liverpool-Aston Villa, 15h00 (SportTV2)

Athletic Bilbao-Alavés, 15h15 (Eleven2)

Estrasburgo-PSG, 16h00 (Eleven4)

Parma-Milan, 17h00 (SportTV3)

Crystal Palace-Chelsea, 17h30 (SportTV1)

Eibar-Levante, 17h30 (Eleven2)

Estugarda-Borussia Dortmund, 17h30 (Eleven1)

Udinese-Torino, 19h45 (SportTV3)

Real Madrid-Barcelona, 20h00 (Eleven1)

Montpellier-Marselha, 20h00 (Eleven2)

DOMINGO

Cruz Azul-Chivas, 01h00 (Canal11)

Inter de Milão-Cagliari, 11h30 (SportTV3)

Burnley-Newcastle, 12h00 (SportTV2)

Hannover-Heidenheim, 12h30 (Eleven2)

Genk-Sint-Truiden, 12h30 (Eleven4)

Villarreal-Osasuna, 13h00 (Eleven1)

VVV-Venlo-PSV Eindhoven, 13h30 (SportTV5)

Juventus-Génova, 14h00 (SportTV3)

West Ham-Leicester, 14h05 (SportTV2)

Schalke-Augsburgo, 14h30 (Eleven2)

Zaragoza-Almería, 15h00 (Eleven4)

Valência-Real Sociedad, 15h15 (Eleven1)

RKC Waalwijk-Ajax, 15h45 (SportTV5)

Mónaco-Dijon, 16h05 (Eleven3)

Tottenham-Manchester United, 16h30 (SportTV2)

Roma-Bolonha, 17h00 (SportTV3)

Colónia-Mainz, 17h00 (Eleven2)

Anderlecht-Club Brugge, 17h15 (Eleven5)

Valladolid-Granada, 17h30 (Eleven1)

Sheffield United-Arsenal, 19h00 (SportTV2)

Fiorentina-Atalanta, 19h45 (SportTV3)

Betis-Atlético de Madrid, 20h00 (Eleven1)

Lyon-Angers, 20h00 (Eleven2)

Espanhol-Leganés, 20h00 (Eleven3)

SEGUNDA-FEIRA

Fenerbahçe-Gaziantep, 17h00 (SportTV2)

West Brom-Southampton, 18h00 (SportTV1)

Hoffenheim-Bayer Leverkusen, 19h30 (Eleven2)

Benevento-Sassuolo, 19h45 (SportTV3)

Celta de Vigo-Sevilha, 20h00 (Eleven1)

Brighton-Everton, 20h15 (SportTV1)