O fim de semana é de clássico em Portugal, com a receção do FC Porto ao Sporting, mas não só. Em Inglaterra o menu é forte, principalmente no domingo, com destaque para a viagem de Bruno Fernandes e companhia até Stamford Bridge. Em Itália, há duelo de portugueses no Olímpico de Roma, enquanto em Espanha o Atlético de Madrid de João Félix tem no Villarreal um adversário duro de enfrentar, principalmente numa altura em que os colchoneros não têm propriamente brilhado. Por cá, o FC Porto-Sporting joga-se inserido na jornada 21 da Liga, que, como sempre, pode seguir AQUI no Maisfutebol.

SÁBADO

Manchester City-West Ham, 12h30 (SportTV2)

Quem para este Manchester City? Os citizens têm dez pontos de vantagem no topo da Premier League e vão numa série incrível de 19 vitórias consecutivas – a última das quais a meio da semana para a Champions, frente ao Borussia Monchengladbach. Este sábado têm pela frente uma das sensações da temporada em Inglaterra: os hammers de David Moyes estão atualmente no quarto lugar da tabela classificativa. Será que são as próximas vítimas de Bernardo Silva, João Cancelo, Rúben Dias e companhia?

Sevilha-Barcelona, 15h15 (Eleven1)

Round III esta época entre Sevilha e Barcelona. Surpreendentemente – ou não, vantagem para a equipa orientada por Julen Lopetegui até ao momento: em outubro, registou-se um empate a uma bola em Camp Nou. Já neste mês de fevereiro, as duas equipas defrontaram-se no Ramón Sánchez Pizjuán, para a Taça do Rei, com o triunfo a cair para a formação da casa, por 2-0. Agora, o palco será o mesmo, mas a partida é para o campeonato. E decisiva, por sinal. Os culés não têm vida fácil na luta pelo primeiro lugar, mas certamente querem apanhar o Real Madrid na vice-liderança e, mais do que isso, manter a posição no pódio. É que logo atrás, com menos dois pontos, vem o Sevilha… e com menos um jogo.

Leipzig-Borussia Monchengladbach, 17h30 (Eleven1)

O jogo grande da jornada 23 da Bundesliga. As duas equipas estão a meio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente a Liverpool e Manchester City, respetivamente, mas agora viram agulhas para o campeonato doméstico. O Leipzig aproximou-se do líder Bayern no fim de semana passado – tem agora dois pontos de desvantagem face ao campeão –, mas tem agora um duro teste pela frente. Pela frente terá um Monchengladbach que tem desiludido, mas que precisa urgentemente de pontos para não perder o «comboio» da Champions.

Hellas Verona-Juventus, 19h45 (SportTV5)

Depois de uma série de triunfos consecutivos, a Juventus voltou ao caminho de irregularidade nas últimas semanas e somou três jogos sem ganhar, antes da vitória com o Crotone, na passada segunda-feira, com o alto patrocínio de Cristiano Ronaldo. Agora, CR7 e companhia deslocam-se até Verona para defrontar o Hellas, capitaneado por Miguel Veloso – será um reencontro entre dois internacionais portugueses. Imperial vencer, já que o Inter de Conte segue com toda a pujança na liderança da Serie A.

DOMINGO

Leicester-Arsenal, 12h00 (SportTV2)

Na ressaca da eliminatória com o Benfica, para a Liga Europa, o Arsenal não tem uma tarefa nada fácil na Premier League, já que se desloca à casa do terceiro classificado, que está novamente a fazer uma grande campanha. Foxes vs gunners, Ricardo Pereira de um lado e Cédric do outro. Um jogo também para Fernando Santos tirar notas.

Tottenham-Burnley, 14h00 (SportTV2)

O Tottenham está em crise e nem as goleadas frente ao Wolfsberger, para a Liga Europa, serviram para acalmar a contestação no norte de Londres a José Mourinho. O técnico português já disse que não se sente ultrapassado, mas tem ele de começar a ultrapassar, e já frente ao Burnley, se não quer que a época dos spurs seja uma desilusão. Para já, o Tottenham é apenas nono na classificação e o tão aclamado «top-4» começa a ser uma miragem.

Chelsea-Manchester United, 16h30 (SportTV2)

O dia de domingo continua em Inglaterra e com um clássico dos tempos modernos em perspetiva. O Manchester United, de Bruno Fernandes, vai a Stamford Bridge defrontar o renovado Chelsea, de Thomas Tuchel. As duas equipas estão separadas por seis pontos, com vantagem para os red devils, mas os blues ainda não perderam com Tuchel no comando. Veremos se Bruno e companhia conseguirão ser os primeiros a derrubar este novo Chelsea «alemão».

Grémio-Palmeiras, 19h00 (Canal11)

Depois da Libertadores, Abel disputa mais um título pelo Palmeiras, desta feita a Copa do Brasil, frente ao Grémio. A primeira mão joga-se este domingo, em Porto Alegre, antes da decisão final uma semana depois, já em casa do verdão. A Libertadores já está no currículo de Abel, mas o treinador português tem aqui mais uma soberana oportunidade para acrescentar mais um troféu à carreira.

Roma-Milan, 19h45 (SportTV3)

Jogo grande em Itália, com vários portugueses em ação. A Roma de Paulo Fonseca recebe no Olímpico o Milan de Rafael Leão e Diogo Dalot, num encontro que pode mexer com o topo da tabela classificativa da Serie A. Depois de vários meses em primeiro lugar, os rossoneri foram ultrapassados pelo rival Inter e já não têm a Juventus muito longe. Os romanos seguem em quarto, mas podem ficar a dois do adversário em caso de triunfo. Como dissemos: muito em jogo.

Marselha-Lyon, 20h00 (Eleven2)

A jornada em França fecha com um grande clássico no Velódrome: o Marselha, ainda a recuperar da saída de Villas-Boas e do ataque dos próprios adeptos à academia do clube, recebe o Lyon, de Anthony Lopes. A formação da casa precisa de ganhar para reentrar nos lugares europeus. O Lyon precisa dos três pontos para continuar na perseguição ao líder Lille. Objetivos diferentes, mas intensidades iguais.

Villarreal-Atlético de Madrid, 20h00 (Eleven1)

A dada altura da temporada, pensou-se que era uma questão de tempo até ao Atlético de Madrid tornar-se campeão. Só que o figurino mudou e agora os colchoneros já têm o Real Madrid a aproximar-se – são apenas três os pontos que os separam, embora a equipa de Simoene tenha um jogo a menos. Pressão máximo em Madrid, e mais para João Félix e companhia, que jogam primeiro e no terreno do Villarreal, sexto classificado. Nada fácil.

