Fim de semana de grandes jogos, com o norte de Londres a ferverDepois da jornada europeia a meio da semana, é hora de os clubes voltarem a apontar as lanças para as competições domésticas. O fim de semana é de grandes jogos em todos os principais campeonatos do Velho Continente, com destaque para Inglaterra, onde o Norte de Londres vive mais uma edição do dérbi entre Arsenal e Tottenham: de um lado, Cédric Soares, do outro, José Mourinho. Por cá, joga-se a 23.ª jornada da Liga. Como sempre, pode acompanhar todos as partidas do nosso campeonato AO MINUTO, aqui, no Maisfutebol.

SÁBADO

Fulham-Manchester City, 20h00 (SportTV2)

Há uma semana, o Manchester City viu a série incrível de 21 vitórias consecutivas – e 28 sem perder – ser interrompida da pior maneira possível, com uma derrota no dérbi de Manchester, com o United. Depois disso, a meio da semana, os citizens já regressaram aos triunfos, na receção ao Southampton, e viajam agora a Londres para defrontar o Fulham, em mais um obstáculo para o muito provável triunfo final. Do lado da equipa da casa, teremos Ivan Cavaleiro. No City, Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias.

Getafe-Atlético de Madrid, 20h00 (Eleven1)

Depois do dérbi frente ao Real – e da vitória a meio da semana com o Athletic Bilbao, em jogo atrasado do campeonato –, o Atlético volta a disputar novo dérbi, desta feita ante o Getafe. Os colchoneros respiram melhor, agora com seis pontos de vantagem sobre o Barcelona, mas não podem relaxar em demasia. Pela frente, terão um Getafe que está a desiludir, depois de temporadas muito bem conseguidas. Veremos o que João Félix – seja a titular ou a partir do banco – e companhia conseguem fazer.

DOMINGO

Leipzig-Eintracht Frankfurt, 14h30 (Eleven2)

O jogo grande da jornada 25 da Bundesliga. Na ressaca da eliminação europeia frente ao Liverpool, o Leipzig tem aqui mais um exigente teste na luta pelo título, na qual tem menos dois pontos do que o líder Bayern Munique. Pela frente, no entanto, a equipa de Nagelsmann tem um Eintracht de Champions esta temporada e que tem contado com um inspiradíssimo André Silva, o terceiro melhor marcador da prova.

Mónaco-Lille, 16h05 (Eleven3)

Surpreendentemente – ou não –, o Lille é o atual líder da Liga francesa, com mais dois pontos do que o todo poderoso Paris Saint-Germain. A equipa de José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches tem superado expectativas esta temporada, mas terá pela frente um adversário à altura, já que o Mónaco, de Florentino e Gelson, está de volta aos lugares cimeiros da Ligue 1 – é quarto classificado –, e procura precisamente uma aproximação ao topo.

Arsenal-Tottenham, 16h30 (SportTV2)

Para Arsenal e Tottenham, não há jogo mais importante na época. A época não está a ser das mais famosas para ambos os clubes, mas, ainda assim, são os spurs de José Mourinho que chegam ao dérbi em melhor posição. A equipa do técnico português está em sétimo, mas a apenas cinco pontos dos lugares de Champions, e com menos um jogo do que o Chelsea. Por tudo isso, um triunfo no domingo pode catapultar o Tottenham para outro nível no que resta da época. Do outro lado, os gunners, de Cédric Soares, continuam sem convencer, apesar de alguns bons momentos, e estão em décimo, com menos sete pontos do que o rival. O tempo começa a escassear para salvar mais uma temporada que, até ao momento, é de fracasso.

Cagliari-Juventus, 17h00 (SportTV3)

Como será que a Juventus reagirá à eliminação da Liga dos Campeões perante o FC Porto? Será o Cagliari a continuação do calvário dos homens de Pirlo ou sofrerá na pele a fúria bianconera? Perguntas que ficarão respondidas no domingo, a partir das 17h00, numa altura em que Cristiano Ronaldo vive a fase mais conturbada desde que está em Turim – e todos sabemos como o internacional português reage perante a adversidade. Com ou sem ressaca do jogo com os dragões, é imperial para a Juve vencer, sob pena de ver o líder Inter fugir ainda mais na classificação.

Manchester United-West Ham, 19h15 (SportTV2)

A vitória no dérbi de Manchester foi, de certeza, moralizadora, mas não suficiente para voltar a colocar o United na corrida ao título, uma vez que o City vai destacadíssimo na frente. Ainda assim, os red devils, de Bruno Fernandes, não podem descurar na luta pela Champions. Pela frente, desta vez, têm precisamente um adversário que surpreendentemente está também nessa luta. Um jogo que, de resto, marca o regresso de David Moyes a Old Trafford.

Milan-Nápoles, 19h45 (SportTV3)

Depois de muitas jornadas na liderança da classificação, o Milan foi remetido pelo rival Inter ao papel de ator secundário na Serie A. Mas mesmo esse papel exige compromisso absoluto, porque a Juventus não está muito longe dos rossoneri. O desafio desta semana de Rafael Leão e Diogo Dalot não se afigura fácil, num dos clássicos do futebol italiano. O Nápoles, de Mário Rui, joga em San Siro com a possibilidade de aproximar-se dos lugares de Champions, mesmo numa época em que Gattuso tem sido muitas vezes contestado.

Sevilha-Betis, 20h00 (Eleven1)

Um dos dérbis mais apaixonantes do futebol espanhol joga-se este fim de semana, e provavelmente numa das piores alturas da época para o Sevilha. A equipa de Julen Lopetegui vem de uma eliminação a meio da semana da Liga dos Campeões e não ganha há quatro jogos. O Betis, de William Carvalho, joga no Sánchez Pizjuán mais folgado e a espreitar a ameaça ao rival, que está a seis pontos de distância.

SEGUNDA-FEIRA

Wolverhampton-Liverpool, 20h00 (SportTV2)

O Liverpool apurou-se a meio da semana para os quartos de final da Liga dos Campeões, mas as coisas não estão assim tão famosas na Premier League, onde o campeão inglês já está a sete pontos de distância dos lugares de acesso à Champions da próxima época. E a armada lusa do Wolverhampton, apesar da época abaixo das expectativas, também não é o adversário mais acessível para os reds voltarem ao trilho dos triunfos no campeonato, no jogo que marca o regresso de Diogo Jota ao Molineux.

Todos os jogos com transmissão do fim de semana:

