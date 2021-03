Fim de semana de seleções, e logo em dose dupla para Portugal. No sábado, às 19h45, a Seleção A joga na Sérvia, naquele que tem tudo para ser, pelo menos à partida, o jogo mais difícil da caminhada da qualificação para o Mundial 2022, no Qatar. No domingo, ao início da noite, os sub-21 cumprem o segundo jogo na fase de grupos do Europeu da categoria, frente à Inglaterra, uma das candidatas à vitória final – como, de resto, a equipa de Rui Jorge. Mas há muito mais futebol a acontecer, com vários «portugueses» em ação por essa Europa fora.

SÁBADO

República Checa-Bélgica, 19h45 (SportTV5)

Um dos jogos fortes do menu de sábado. A República Checa entrou com tudo na caminhada para o Mundial 2022 e venceu na Estónia, por uns esclarecedores 6-2, com Soucek em grande, ele que apontou um hat-trick. No entanto, os checos têm agora pela frente o grande «tubarão» deste grupo E, e um dos grandes candidatos à vitória final no Qatar: a Bélgica do benfiquista Vertonghen, que também entrou da melhor forma nesta qualificação – vitória em casa ante o País de Gales.

Sérvia-Portugal, 19h45 (RTP1)

À priori, o teste mais exigente da Seleção Nacional nesta campanha de qualificação para o Mundial 2022. Portugal e Sérvia assumem-se como os maiores candidatos do grupo A à presença do Qatar, pelo que este é um jogo com especial importância. As duas equipas venceram na primeira jornada, a meio da semana, mas as indicações deixadas pela formação das quinas não foram brilhantes. A história está a favor da seleção portuguesa, que nunca perdeu com os sérvios, mas isso só não chega.

Espanha sub-21-Itália sub-21, 20h00 (RTP Play)

Um dos jogos mais aguardados da fase de grupos do Euro sub-21 opõe a atual campeã em título, a Espanha, à uma seleção italiana mais do que habituada a estas andanças. La rojita, do bracarense Abel Ruiz, começou a prova com o pé direito e ganhou uma vantagem de dois pontos à squadra azzurra, que empatou no primeiro jogo. Oportunidade para a Espanha dar um passo gigante para assegurar o primeiro lugar no grupo ou, eventualmente, perdê-lo para a Itália.

DOMINGO

Cazaquistão-França, 14h00 (SportTV1)

Supreendentemente – ou não –, a atual campeão do Mundo entrou na qualificação para o Qatar com o pé esquerdo, ao empatar na receção à Ucrânia. O adversário dos les bleus é, porventura, o mais acessível este grupo D, mas convém não facilitar para não dar mais borlas, até porque a Ucrânia já mostrou que quer muito o primeiro lugar do grupo.

Geórgia-Espanha, 17h00 (SportTV1)

Para na Geórgia a caminhada da Espanha rumo ao Mundial 2022. Depois da partida inaugural frente à Grécia, la roja tem aqui mais uma oportunidade para cimentar a posição de favorita no grupo B, tal como Pedro Porro: depois da estreia, o lateral do Sporting quererá, por certo, mostrar novamente serviço perante Luis Enrique.

Polónia-Andorra, 19h45 (SportTV2)

Depois da estreia frente à Hungria, Paulo Sousa comanda a Polónia para mais um jogo no caminho para o Mundial do próximo ano, numa das partidas mais acessíveis que terá neste grupo I. Importante Lewandowski e companhia triunfarem ante a Andorra, até porque a seguir vem a deslocação difícil a Wembley, para defrontar a Inglaterra.

Portugal sub-21-Inglaterra sub-21, 20h00 (RTP1)

O jogo de maior cartaz para os comandados de Rui Jorge nesta fase de grupos do Europeu da categoria. Portugal tem uma das gerações mais fortes, mas a congénere inglesa não fica nada atrás, como nomes como Tom Davies, Hudson-Odoi ou Emile Smith Rowe. Se Portugal quer passar em primeiro no grupo D deste Euro, esta partida é de capital importância.

Os jogos com transmissão no fim de semana:

SÁBADO

Montenegro-Gibraltar, 14h00 (SportTV5)

Rússia-Eslovénia, 14h00 (SportTV1)

Noruega-Turquia, 17h00 (SportTV5)

Países Baixos-Letónia, 17h00 (SportTV1)

Bielorrússia-Estónia, 17h00 (SportTV4)

Croácia-Chipre, 17h00 (SportTV3)

Eslovénia sub-21-República Checa sub-21, 17h00 (RTP Play)

Hungria sub-21-Roménia sub-21, 17h00 (RTP Play)

República da Irlanda-Luxemburgo, 19h45 (SportTV3)

País de Gales-México, 20h00 (SportTV2)

DOMINGO

Islândia sub-21-Dinamarca sub-21, 14h00 (RTP Play)

Grécia-Honduras, 15h00 (SportTV5)

Albânia-Inglaterra, 17h00 (SportTV5)

Dinamarca-Suíça, 17h00 (SportTV4)

Croácia sub-21-Suíça sub-21 (RTP Play)

Irlanda do Norte-Estados Unidos, 17h05 (SportTV3)

Bulgária-Itália, 19h45 (SportTV1)

Roménia-Alemanha, 19h45 (SportTV5)

Suíça-Lituânia, 19h45 (SportTV3)

Rússia sub-21-França sub-21 (RTP Play)