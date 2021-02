As competições europeias estão de regresso já para a semana, mas antes a bola ainda volta a rolar nos principais campeonatos da Europa, e com grandes jogos. Em Inglaterra, o nesta altura imbatível Manchester City recebe o matreiro Tottenham, em mais um duelo entre Pep Guardiola e José Mourinho. Por sua vez, a Juventus, de Cristiano Ronaldo, tem uma deslocação difícil a Nápoles antes do duelo no Dragão, para a Liga dos Campeões. Por cá, disputa-se a 19.ª jornada da Liga. Como sempre, pode acompanhar todas as incidências da Liga AO MINUTO aqui.

SÁBADO

Leicester City-Liverpool, 12h30 (SportTV2)

A viver uma das piores fases dos últimos anos, o Liverpool enfrenta uma muito complicada deslocação ao terreno do Leicester. Neste momento, diga-se, os foxes até estão três pontos à frente dos reds, no terceiro lugar. Depois de duas derrotas consecutivas, os pupilos de Jurgen Klopp (que ainda não pode contar com o lesionado Diogo Jota) tentam o regresso às vitórias, até para não se atrasarem na luta pela Champions - a do título já está bem mais distante. O Leicester avizinha-se como um adversário muito duro, até porque tem um Ricardo Pereira a voltar ao seu nível, depois de uma grave lesão.

Nápoles-Juventus, 17h00 (SportTV3)

Antes da viagem ao Dragão, para defrontar o FC Porto, o caminho da Juventus passa por Nápoles, em mais um exigente teste da Serie A. Cristiano Ronaldo e companhia têm vindo a recuperar na tabela classificativa nas últimas semanas e tem aqui mais uma tentativa para se aproximar do líder Milan. Do outro lado, o Nápoles, de Mário Rui, não atravessa o melhor dos momentos, mas é sempre dos adversários mais difíceis em Itália, principalmente em casa.

Manchester City-Tottenham, 17h30 (SportTV2)

Duelo escaldante em Inglaterra: Manchester City-Tottenham, Pep Guardiola-José Mourinho. Depois de um início tremido, os citizens têm dominado o futebol inglês a toda a escala e vão em 15 triunfos consecutivos, culminados com a liderança confortável da Premier League. Para isso, diga-se, muito têm contribuído os três portugueses intocáveis para Pep: Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias. Só que do outro lado está o Tottenham e a velha raposa José Mourinho. Os spurs têm desiludido nas últimas semanas, mas este é o tipo de jogos em que o Special One gosta de surpreender.

DOMINGO

Roma-Udinese, 11h30 (SportTV3)

Paulo Fonseca regressa a Braga na próxima quinta-feira, mas antes ainda tem de preocupar-se com a Udinese. A Roma não atravessa o melhor dos momentos - o técnico português tem sido contestado -, mas tem frente ao emblema de Udine uma soberana oportunidade de regressar às vitórias e assumir novamente o quarto lugar do campeonato de forma isolada, já que a rival Lazio tem um jogo difícil em casa do Inter de Milão. Depois, sim, o encontro com o Sp. Braga para a Liga Europa.

West Bromwich-Manchester United, 14h00 (SportTV2)

Passa por West Bromwich a jornada de Bruno Fernandes e companhia na Premier League. Depois do empate dramático com o Everton, o Manchester United defronta o aflito WBA com olhos postos no rival City, que joga na véspera. Imperial vencer para não abrir uma distância maior para os citizens, mas também para não permitir aproximações de Leicester e Liverpool - os foxes podem mesmo acabar a ronda à frente do United.

Eintracht Frankfurt-Colónia, 14h30 (Eleven2)

Com André Silva em grande, o Eintracht Frankfurt está de volta aos lugares cimeiros da Bundesliga e ocupa atualmente a quarta posição da tabela classificativa. No domingo, a formação de Frankfurt recebe o Colónia, 14.º classificado, com olho no pódio, já que o Wolfsburgo tem, à priori, um desafio mais complicado, na receção ao Monchengladbach. O avançado português, por seu turno, tem mais uma oportunidade para dar sequência à sua boa forma - cinco golos nos últimos três jogos - e aproximar-se e isolar-se ainda mais no segundo posto da lista de melhores marcadores da prova - leva mais três golos do que Haaland, que está lesionado.

Real Madrid-Valência, 15h15 (Eleven1)

Clássico em Espanha, entre duas equipas que têm estado aquém do que sabem esta temporada. O Real Madrid venceu os dois últimos jogos, mas continua sem convencer, até porque a altura é crítica para o plantel merengue, que atravessa muitas lesões. Do outro lado está o Valência de Gonçalo Guedes, Thierry Correia e Ferro - ainda não se estreou -, que, no meio do caos administrativo, ocupa um desapontante 13.º lugar.

Arsenal-Leeds United, 16h30 (SportTV2)

Adversário do Benfica na Liga Europa, o Arsenal enfrenta um duro teste antes do jogo com os encarnados... em Roma. Crónicos candidatos ao título, os gunners defrontam o Leeds, de 'El Loco' Bielsa e até estão atrás do adversário na tabela classificativa. Isso mesmo. O Leeds é décimo, com 32 pontos, ao passo que o Arsenal é 11.º, com 31. Haverá ainda dois portugueses em ação: Cédric Soares tem sido utilizado por Arteta a lateral-esquerdo nos últimos jogos; Hélder Costa perdeu a titularidade nas últimas semanas, mas pode ser uma arma a ser lançada por Bielsa no decorrer dos 90 minutos.

Inter de Milão-Lazio, 19h45 (SportTV3)

A par do Nápoles-Juventus, este é o outro jogo grande da jornada na Serie A. A Lazio tem recuperado vários lugares na tabela classificativa nos últimos encontros e já igualou inclusivamente a rival Roma no quarto lugar. Agora, no entanto, tem pela frente o Inter de Antonio Conte, equipa que segue em segundo lugar e que está pronta para aproveitar qualquer deslize do Milan e saltar para a liderança.

Todos os jogos com transmissão do fim de semana:

SEXTA-FEIRA

Hannover-Paderborn, 17h30 (Canal11)

Leipzig-Augsburgo, 19h30 (Eleven2)

Bolonha-Benevento, 19h45 (SportTV3)

Blackburn-Preston North End, 19h45 (Canal11)

Queen of the South-Hearts, 19h45 (Eleven4)

Celta de Vigo-Elche, 20h00 (Eleven1)

SÁBADO

Hamburgo-SpVgg Greuther Furth, 12h00 (Eleven2)

Leicester City-Liverpool, 12h30 (SportTV2)

Nottingham Forest-Bournemouth, 12h30 (Eleven4)

Trabzonspor-Gaziantep, 13h00 (SportTV1)

Granada-Atlético de Madrid, 13h00 (Eleven1)

Torino-Génova, 14h00 (SportTV3)

Borussia Dortmund-Hoffenheim, 14h30 (Eleven2)

Bayer Leverkusen-Mainz, 14h30 (Eleven3)

Crystal Palace-Burnley, 15h00 (SportTV2)

Sevilha-Huesca, 15h15 (Eleven1)

Paris Saint-Germain-Nice, 16h00 (Eleven4)

Nápoles-Juventus, 17h00 (SportTV3)

Manchester City-Tottenham, 17h30 (SportTV2)

Sint-Truiden-Zulte Waregem, 17h30 (Eleven3)

Eibar-Valladolid, 17h30 (Eleven1)

União de Berlim-Schalke, 17h30 (Eleven2)

Spezia-Milan, 19h45 (SportTV3)

Brighton-Aston Villa, 20h00 (SportTV2)

Heracles Almelo-Ajax, 20h00 (SportTV5)

Lyon-Montpellier, 20h00 (Eleven2)

Barcelona-Alavés, 20h00 (Eleven1)

DOMINGO

Roma-Udinese, 11h30 (SportTV3)

Southampton-Wolverhampton, 12h00 (SportTV2)

St. Johnstone-Celtic, 12h00 (Eleven5)

Mónaco-Lorient, 12h00 (Eleven2)

Standard Liège-Antuérpia, 12h30 (Eleven4)

Getafe-Real Sociedad, 13h00 (Eleven1)

West Bromwich-Manchester United, 14h00 (SportTV2)

Sampdoria-Fiorentina, 14h00 (SportTV3)

Cagliari-Atalanta, 14h00 (SportTV4)

Renntes-Saint-Étienne, 14h00 (Eleven3)

Eintracht Frankfurt-Colónia, 14h30 (Eleven2)

Real Madrid-Valência, 15h15 (Eleven1)

Galatasaray-Kasimpasa, 16h00 (SportTV4)

Lille-Brest, 16h00 (Eleven3)

Arsenal-Leeds United, 16h30 (SportTV2)

Crotone-Sassuolo, 17h00 (SportTV3)

Wolfsburgo-Borussia Monchengladbach, 17h00 (Eleven2)

Charleroi-Club Brugge, 17h15 (Eleven5)

Levante-Osasuna, 17h30 (Eleven1)

Everton-Fulham, 19h00 (SportTV2)

Flamengo-Corinthians, 19h00 (Canal11)

Inter de Milão-Lazio, 19h45 (SportTV3)

Bordéus-Marselha, 20h00 (Eleven2)

Villarreal-Betis, 20h00 (Eleven1)

Palmeiras-Fortaleza, 21h15 (Canal11)

SEGUNDA-FEIRA

Gençlerbirligi-Besiktas, 16h00 (SportTV2)

West Ham-Sheffield United, 18h00 (SportTV2)

Hellas Verona-Parma, 19h45 (SportTV3)

Chelsea-Newcastle, 20h00 (SportTV2)