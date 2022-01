É janeiro, mas este fim de semana, no futebol internacional, a bola praticamente só vai rolar a nível de seleções. Os principais campeonatos da Europa estão parados, e é na América do Sul, com a qualificação para o Mundial 2022, e em África, com a Taça das Nações Africanas, onde as emoções prometem estar mais à flor da pele. Na CAN, de resto, temos dois treinadores portugueses em ação, um no sábado e outro no domingo. Por cá, o sábado é marcado pela final da Taça da Liga, com o dérbi entre Benfica e Sporting. No domingo, tem início a jornada 20 da Liga. Já sabe que pode acompanhar todos os jogos do campeonato AO MINUTO aqui. Um fim de semana mais 'sotf' a nível internacional, para que possa aproveitar o dia de reflexão e o dia das eleições.

Chile-Argentina, 00h15 (SportTV1)

15 minutos depois de chegar a sexta-feira, há jogo grande na América do Sul: em Calama, o Chile recebe a Argentina, em mais um jogo da qualificação sul-americana para o Mundial 2022. A «albiceleste» já está apurada, mas ainda tenta apanhar o líder Brasil, e terá a ajuda do benfiquista Otamendi, convocado por Scaloni. O Chile está numa situação mais delicada, em sexto lugar, mas um triunfo poderá colocar os chilenos em zona de apuramento.

Colômbia-Peru, 21h00 (SportTV2)

Um jogaço a fechar a sexta-feira. Colômbia e Peru estão igualados no quarto lugar da qualificação sul-americana para o Mundial 2022, com os mesmos 17 pontos, e defrontam-se em Barranquilla na 15.ª jornada. Do lado dos «cafeteros», Luis Díaz e Matheus Uribe, dupla do FC Porto, está convocada, e tentará triunfar para ganhar vantagem na corrida ao Mundial do Qatar.

Fulham-Blackpool, 15h00 (Eleven1)

O Fulham de Marco Silva só sabe ganhar em 2022, e tem este sábado o sexto jogo do ano. A receção ao Blackpool não oferece, à partida, grande dificuldade aos londrinos, mas o Championship, já se sabe, é fértil em surpresas. A equipa do técnico português tentará então o sexto triunfo consecutivo e cimentar a liderança do campeonato, para continuar a caminhada – aparentemente inevitável – de regresso à Premier League.

Gâmbia-Camarões, 16h00 (Canal11)

Selecionador camaronês, António Conceição assumiu o objetivo de chegar à final antes da CAN começar, e este sábado enfrenta o penúltimo passo para isso. O oponente dos quartos de final chama-se Gâmbia, uma seleção que ainda não perdeu nesta edição da Taça das Nações Africanas. Do lado dos Camarões, além do triunfo de jogarem em casa, há ainda uns inspiradíssimo Vicent Aboubakar, antigo avançado do FC Porto.

Egito-Marrocos, 16h00 (Canal11)

Depois de António Conceição, no domingo é a vez de outro português entrar em ação nos quartos de final da CAN: Carlos Queiroz. O Egito do antigo selecionador nacional ultrapassou o obstáculo difícil que é a Costa do Marfim nos «oitavos», mas o adversário que se segue não é mais fácil: Marrocos. Mais um teste para Salah e companhia, que querem continuar a acalentar o sonho de voltar a conquistar a Taça das Nações Africanas.

OS DESTAQUES DO FIM-DE-SEMANA NA TV

SEXTA-FEIRA

Huddersfield-Stoke City, 19h45 (Eleven1)

Morton-Raith Robers, 19h45 (Eleven2)

Valladolid-Sp. Gijón, 20h00 (Eleven3)

SÁBADO

Ross County-Rangers, 12h30 (Eleven1)

Fulham-Blackpool, 15h00 (Eleven1)

Peterborough-Sheffield, 17h30 (Eleven1)

Burquina Faso-Tunísia, 19h00 (Canal11)

Real Oviedo-Almería, 20h00 (Eleven1)

Volta Redonda-Flamengo, 21h00 (SportTV2)

DOMINGO

Union St. Gilloise-Anderlecht, 12h30 (Eleven2)

Derby County-Birmingham, 13h30 (Eleven1)

Gent-Antuérpia, 15h00 (Eleven2)

Cardiff-Nottingham, 16h00 (Eleven1)

Madureira-Fluminense, 18h30 (SportTV4)

Senegal-Guiné Equatorial, 19h00 (Canal11)

Ponferradina-Tenerife, 20h00 (Eleven1)

SEGUNDA-FEIRA

UD Ibiza-Eivissa-Zaragoza, 20h00 (Eleven1)