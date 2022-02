Guilherme Pires, guarda-redes de 16 anos, assinou contrato profissional com o Sporting. O jovem está no clube leonino desde 2014, depois de ter iniciado o seu percurso futebolístico no Tenente Valdez.



«É uma sensação inexplicável, represento este grande Clube desde os meus nove anos de idade. Esta já é a minha oitava época no Sporting Clube de Portugal e vou continuar a trabalhar diariamente, dar o meu melhor para continuar a representar este grande clube», disse Guilherme Pires à Sporting TV, após a assinatura do contrato.



Na presente temporada, o guarda-redes realizou seis jogos pela equipa de sub-19 e nove pelos sub-17.