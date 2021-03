O Sporting anunciou a assinatura do primeiro contrato profissional com Guilherme Santos, promessa de 16 anos.

O médio está no emblema leonino desde 2012, mas deu-se a conhecer com uma «flash interview» no Torneio Internacional da Pontinha, em 2018, depois de um jogo com o Benfica.

«Este é mais um objectivo que concretizei, mas agora vou continuar a trabalhar para conseguir mais. É um orgulho representar um grande clube como o Sporting. Este passo dá-me mais responsabilidade, mas também alegria. É a prova de que estou a trabalhar bem e no caminho certo», referiu aos meios de comunicação do clube.

«Prometo dar sempre tudo por esta camisola e espero conseguir chegar à equipa principal, tal como o Dário Essugo, Mateus Fernandes ou o Isnaba Mané», acrescentou, em alusão a três colegas de 16 anos que já treinaram com a equipa principal (Dário Essugo já se estreou, de resto, tornando-se o mais jovem jogador leonino de sempre).