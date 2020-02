Edmond Tapsoba foi o melhor defesa do campeonato português em janeiro, anunciou esta terça-feira a Liga.

O defesa central, agora no Bayer Leverkusen (Alemanha), sucede a Alex Telles, do FC Porto, no prémio mensal.

Tapsoba brilhou na defensiva vitoriana, o que lhe valeu uma transferência avaliada em 18 milhões de euros, a maior venda de sempre do Vitória de Guimarães