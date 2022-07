A Puskas Akadémia, equipa húngara que disputa a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência frente ao V. Guimarães, homenageou Miklos Fehér no Estádio D. Afonso Henriques, no dia em que o avançado faria 43 anos.

A formação magiar subiu ao relvado vimaranense depois da conferência de imprensa de antevisão ao duelo da primeira mão, agendado para as 20:30 desta quinta-feira, e reuniu-se em torno do meio-campo para um momento de silêncio, seguido de um aplauso.

Internacional pela seleção da Hungria em 25 ocasiões, com seis golos marcados, Miklos Fehér nasceu em 20 de julho de 1979 e morreu em 25 de janeiro de 2004, quando representava o Benfica e caiu inanimado no relvado do D. Afonso Henriques, nos minutos finais de um jogo com o Vitória.