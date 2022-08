O presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, exigiu que os adeptos do Hajduk Split identificados pela Polícia de Segurança Pública (PSP), na sequência dos desacatos da última noite, sejam impedidos de assistir ao jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, agendado para as 17h00, no D. Afonso Henriques.

O autarca criticou ainda a atuação da PSP.

«Há cadastro e não houve planeamento, algo falhou. Houve essa falha [de segurança], porque nos planos da PSP devia estar prevista esta possibilidade. Não é só no dia de hoje, porque os adeptos deste clube que nos visita da Croácia tem fama e esta má reputação de serem muito conflituosos e arruaceiros», disse aos jornalistas.

Recorde-se que,em comunicado, a PSP informou que foram identificados 154 adeptos - 122 cidadãos croatas, 23 portugueses e nove adeptos de outras nacionalidades - por terem arremessado cadeiras de esplanadas e deflagrado artefactos pirotécnicos.

Domingo Bragança sublinha que os adeptos em causa são uma «horda de criminosos» que «instalaram o pânico» em Guimarães, numa altura em que «as pessoas estavam a jantar e a conversar»

«Houve prejuízos materiais, mas o prejuízo mais significativo é este da segurança. Uma cidade tranquila e segura não pode ter esta reputação, caso a caso, longe a longe, por causa de visitantes que vêm a Guimarães», referiu.

Para o autarca socialista, a polícia «tem de ser mais forte e quando não tem força, como mostra não ter nestes casos, tem de pedir reforços».

«Estes energúmenos identificados deveriam ser detidos durante todo o dia de hoje para prestarem declarações ao tribunal, de modo a que não consigam sequer vir à cidade nem tão pouco assistirem ao encontro de futebol», realçou.

Para esta tarde, diz esperar que «esteja tudo em alerta e tudo reforçado»