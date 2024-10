Beto aceitou representar a seleção da Guiné-Bissau e pode fazer a estreia já no próximo dia 11 de outubro, diante do Mali.

Em comunicado, a Federação de Futebol do país (FFGB) confirmou a presença do avançado do Everton, nascido em Portugal, entre as escolhas de Luís Boa Morte para os compromissos internacionais.

Além de Beto, a outra novidade prende-se com a chamada de Victor Rufino, central que alinha na União de Leiria e que nasceu em Madrid. O técnico português prepara-se para ter os 24 jogadores à disposição para o duplo confronto com a formação do Mali, sendo que o segundo jogo acontece a 15 de outubro.

Confira aqui a convocatória completa de Luís Boa Morte:

Guarda-redes: Fernando Embadje (CD Lugo, Esp), Manuel Baldé (Penafiel, Por), Manuel Issufe Djaló (FC Koeppchen, Lux) e Ricardino Té ‘Oblak’ (Benfica de Bissau).

Defesas: Jefferson Encada (Pharcos FC, Egi), Fali Candé (FC Metz, Fra), Opa Sanghante (USL Dunquerque, Fra), Victor Rufino (União de Leiria, Por), Manconi Soriano Mané (Académico de Viseu, Por), Mamadu Samba Candé 'Sambinha' (Maccabi Bnei Raina, Isr), Eulanio Chpela Gomes 'Nanu' (Samsunspor, Tur).

Médios: Jorge Braima Nogueira 'Bura' (San António FC, EUA), Janio Bikel da Silva (Maccabi Netanya, Isr), Alfa Semedo (Neom SC, Ara), Eucedalcio Gomes 'Dalcio' (Estrela Vermelha, Ser), Carlos Mané (Kayserispor, Tur) e Zidane Banjaqui (Feirense, Por).

Avançados: Beto (Everton, Ing), Mauro Teixeira (Yverdon, Sui), Mama Samba Baldé (Brest, Fra), Franculino Dju (Midtjylland, Din), José Correia 'Zé Turbo' (Pari NN, Rus), Esmeraldo Sá 'Jardel' (Kiryat Shmona, Isr) e Romário Baldé (Wuhan Threetowns, Chn).