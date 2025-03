Tamble Ulisses Monteiro, avançado do Portimonense, de 24 anos, é a principal novidade na lista de convocados da Guiné-Bissau, revelada esta quinta-feira pelo selecionador Luís Boa Morte.

Filho de pais guineenses, Tamble, contratado em 2024 ao Felgueiras, tem vindo a destacar-se na linha avançada da equipa algarvia, onde enverga a camisola 9.

É a primeira vez que Tamble, natural de Coimbra, vai representar a seleção guineense, que tem dois jogos para o apuramento para o Mundial 2026, diante da Serra -Leoa [jogo vai realizar-se na Libéria devido a castigo aplicado à Serra Leoa] e contra o Burkina Faso, em Bissau, nos dias 20 e 24 deste mês, respetivamente

Outras novidades na lista divulgada por Boa Morte são os defesas Mário Júnior, do Oliveirense, Babacar Fati, que joga na Finlândia, e o médio Vando Félix, do Vitória de Guimarães.

Todos estes jogadores vão representar a Guiné-Bissau pela primeira vez.

Após quatro jogos realizados, a Guiné-Bissau soma seis pontos, fruto de uma vitória e três empates, figurando na segunda posição do Grupo A, atrás do Egito, que conta com 10.

Lista dos 25 jogadores convocados

Guarda-redes: Fernando Embadje (CD Lugo, Esp), Manuel Baldé (FC Penafiel, Por) e Manuel Issufe Djaló (FC Koeppchen, Lux).

Defesas: Jefferson Encada (Pharcos FC, Egi), Opa Sanghante (USL Dunquerque, Fra), Manconi Soriano Mané (Académico de Viseu, Por), Victor Rufino (Uniao de Leiria, Por), Babacar Fati (SJK, Fin), Sene Camará (Benfica B, Por) Mamadu Samba Candé 'Sambinha' (Maccabi Bnei Raina, Isr), Mário Junior (Oliveirense, Por), Sana Gomes (Omonia Aradippou, Chi) e Gilberto Batista (Moreirense, Por)

Médios: Janio Bikel da Silva (Maccabi Netanya, Isr), Alfa Semedo (Neom SC, Ara), Eucedalcio Gomes 'Dalcio' (Estrela Vermelha, Ser), Carlos Mané (Kayserispor, Tur) e Zidane Banjaqui (Feirense, Por), Vando Félix (Vitória de Guimarães, Por) e Jorge Intima (Omonia Aradippou, Chi).

Avançados: Tamble Ulisses Monteiro (Portimonense, Por), Francolino Dju (Midtjylland, Din), José Correia 'Zé Turbo' (Pari NN, Rus), Elves Baldé (Farense, Por) e Norberto Betuncal ‘Beto’. (Everton, Ing).