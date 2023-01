Depois de Cabo-Verde, a Guiné-Bissau também aderiu à proposta do presidente da FIFA, Gianni Infantino, para atribuir o nome de Pelé a um dos estádios do país, neste caso o Estádio Bafatá, em homenagem ao antigo craque brasileiro que faleceu na passada quinta-feira aos 82 anos.

A decisão foi tomada em Conselho de Ministros reunido esta quinta-feira em Bissau, sob a presidência do chefe do Estado guineense, Umaro Sissoco Embalo, refere um comunicado do Governo a que a Lusa teve acesso.

«Em decorrência e como expressão de reconhecimento público ao estatuto de Rei de Futebol Mundial que lhe é outorgado, o Conselho de Ministros deliberou atribuir ao Estado Regional de Bafatá o nome de Estádio Pelé em resposta ao apelo do presidente da FIFA», assinala o comunicado do Governo.

Até aqui, o campo de jogos de Bafatá era designado Estádio da Rocha e era utilizado pelo Sporting Clube de Bafatá, clube fundado em 1937 e que regularmente disputa o campeonato da primeira divisão do futebol guineense.