James Milner recebe três (!) certificados de recordes do Guinness
Internacional de inglês bateu três recordes específicos da Premier League
James Milner foi premiado com três (!) certificados do Guinness World Records. O médio inglês, que atua no Brighton, tornou-se, há poucos dias, no jogador com mais jogos na Premier League, ultrapassando Gareth Barry.
O internacional inglês recebeu, no campo de treinos do Brighton, o certificado respetivo a esse recorde e não só. Recebeu também o certificado de «maior intervalo entre o primeiro e último golo na Premier League» e o «maior número de temporadas consecutivas na Premier League».
No que toca a jogos na Liga inglesa, o capitão dos «seagulls» atingiu, no dia 21 de fevereiro, a marca dos 654 jogos na competição. Relativamente a temporadas, o 3x campeão da Premier League está na 24.ª época consecutiva.
No que toca ao outro recorde, Milner teve um intervalo de 22 anos e 248 dias entre o primeiro e o último golo na Premier League.
Milner recebeu, assim, três certificados no mesmo dia. O inglês, de 40 anos, fez toda a carreira em Inglaterra. Representou clubes como o Leeds United (de onde é natural), o Newcastle, o Aston Villa, o Manchester City e o Liverpool. Está, neste momento, na terceira época no Brighton.
Congratulations to @JamesMilner on achieving the most appearances in the English @premierleague - 654 as of 21 February 2026 💪— Guinness World Records (@GWR) February 24, 2026
Milner was presented with his certificate at @OfficialBHAFC's training ground today ⚽ pic.twitter.com/xiC2TnnrWE