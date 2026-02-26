James Milner foi premiado com três (!) certificados do Guinness World Records. O médio inglês, que atua no Brighton, tornou-se, há poucos dias, no jogador com mais jogos na Premier League, ultrapassando Gareth Barry.

O internacional inglês recebeu, no campo de treinos do Brighton, o certificado respetivo a esse recorde e não só. Recebeu também o certificado de «maior intervalo entre o primeiro e último golo na Premier League» e o «maior número de temporadas consecutivas na Premier League».

No que toca a jogos na Liga inglesa, o capitão dos «seagulls» atingiu, no dia 21 de fevereiro, a marca dos 654 jogos na competição. Relativamente a temporadas, o 3x campeão da Premier League está na 24.ª época consecutiva.

No que toca ao outro recorde, Milner teve um intervalo de 22 anos e 248 dias entre o primeiro e o último golo na Premier League.

Milner recebeu, assim, três certificados no mesmo dia. O inglês, de 40 anos, fez toda a carreira em Inglaterra. Representou clubes como o Leeds United (de onde é natural), o Newcastle, o Aston Villa, o Manchester City e o Liverpool. Está, neste momento, na terceira época no Brighton.