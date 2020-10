Depois da dispensa do Gunnersaurus, mascote do Arsenal, justificada pelo clube com a tentativa de contenção de custos, gerou-se uma onda de contestação em torno do emblema londrino.

As críticas levaram Mesut Özil, um dos mais bem pagos do plantel, a oferecer-se para pagar o salário de Jerry Quy, o homem por detrás da personagem, que há mais de 27 anos acompanha o clube em todos os jogos.

«Fiquei triste porque o Jerry Quy, também conhecido como nosso famoso e leal mascote Gunnersaurus e parte integrante do nosso clube, foi despedido após 27 anos. Como tal, ofereço-me para reembolsar o Arsenal com o salário integral do nosso grande homem verde, enquanto for jogador do Arsenal. Assim, o Jerry pode continuar o trabalho que ele tanto ama», informou o alemão nas redes sociais.

Mesut Özil ganha cerca de 387 mil euros semanais e durante o período de confinamento rejeitou baixar o salário, por considerar que o clube colocou «demasiada pressão» nos jogadores e não esclareceu devidamente a situação.