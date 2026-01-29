O AVS anunciou, esta quinta-feira, a saída de Gustavo Assunção para o Apollon Limassol, do Chipre. 

Ao serviço do clube da Vila das Aves, Gustavo Assunção realizou duas temporadas e somou quatro golos em 38 jogos.

Atualmente, o conjunto cipriota ocupa o quinto lugar da tabela classificativa com 36 pontos. 

