Gustavo Assunção
Há 28 min
OFICIAL: Gustavo Assunção deixa AVS e segue para Chipre
Médio está a caminho do Apollon Limassol
AL
Médio está a caminho do Apollon Limassol
AL
O AVS anunciou, esta quinta-feira, a saída de Gustavo Assunção para o Apollon Limassol, do Chipre.
Ao serviço do clube da Vila das Aves, Gustavo Assunção realizou duas temporadas e somou quatro golos em 38 jogos.
Atualmente, o conjunto cipriota ocupa o quinto lugar da tabela classificativa com 36 pontos.
🤝 Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει τη συμφωνία με την AVS Futebol SAD για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γκουστάβο Ασουνσάο μέχρι τον Μάιο του 2027, με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη μία σεζόν.— Apollon FC (@APOLLONOFFICIAL) January 29, 2026
Διαβάστε περισσότερα https://t.co/wrU0gPIQ1r pic.twitter.com/clJMhzjdLP
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS