Gustavo Carona é médico na Unidade de Cuidados Intensivos de doentes covid-19 do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e foi convidado de Bruno Nogueira no último «Como é que o Bicho mexe», um programa que o humorista tem no Instagram e que todos os dias junta mais de cem mil pessoas à volta de conversas no telemóvel.

O clínico, que tem dados nas vistas por testemunhos comoventes que faz nas redes sociais, foi igual a ele próprio: sem medo das palavras, teve um discurso forte, quase dramático, baseado na experiência que tem tido no hospital, ele que desde o início da pandemia trabalha com covid-19. O testemunho deixou Bruno Nogueira sem palavras e tornou-se viral.