Bruno Costa terminou, esta segunda-feira, a ligação com o Gyeongnam FC (Coreia do Sul) e passa a ser um jogador livre no mercado.

Através das redes sociais, o clube confirmou a saída do médio português de 28 anos, que ao todo fez dois golos e uma assistência nos 17 jogos que cumpriu pela equipa principal do 11.º classificado da liga sul-coreana.

Recorde-se que, na última temporada, Bruno Costa passou a primeira metade ao serviço do Nacional, onde fez também dois golos e uma assistência. Com formação no FC Porto, o médio representou também Portimonense, Paços de Ferreira, Vizela e Valenciennes (França) ao longo da carreira.