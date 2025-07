Viktor Gyökeres, ao que tudo indica, deverá mesmo ser reforço do Arsenal. Tanto é que o jogador já se encontra em Londres. E, juntado a este facto, a camisola 9 leonina, que pertencia ao sueco, já foi passada para Conrad Harder.

O Sporting venceu, esta sexta-feira, o Villarreal por 1-0, no Troféu Cinco Violinos. Frederico Varandas, presidente do Sporting, foi questionado pela Sporttv após o jogo sobre a situação de Gyökeres, mas preferiu manter o silêncio.

«Já falei muito este verão», respondeu o líder máximo dos leões.

Frederico Varandas, como líder máximo do clube, foi um dos grandes protagonistas desta novela. Assim, com a transferência prestes a estar concluída, o presidente do Sporting recusou-se a falar diretamente sobre o assunto.