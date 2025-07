Viktor Gyökeres tem estado em Maiorca à espera de luz verde do Arsenal para viajar até Londres e finalizar o vínculo à equipa inglesa, mas, se havia dúvidas quanto à localização do goleador sueco, estas ficaram agora desfeitas com uma ida do jogador ao dentista nas ilhas baleares.

O avançado foi a uma consulta, acabou por ser reconhecido e a clínica dentária acabou por publicar uma fotografia nas redes sociais, a dar os «parabéns» ao goleador pela «nova etapa profissional».

«Viktor Gyökeres, parabéns pela sua nova etapa profissional, foi um prazer fazer parte do seu caminho, obrigado pela confiança», escreveu a clínica dentária espanhola, numa publicação no Instagram.