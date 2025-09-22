Viktor Gyökeres foi premiado com o galardão Gerd Müller, que distingue os máximos goleadores no masculino e feminino. O sueco, de 27 anos, recebeu o prémio das mãos de Luís Figo, graças aos 54 golos em 52 jogos em 2024/25. Como se tal fosse pouco, também assinou 13 assistências.

Antes, em 2023/24, o ponta de lança aplicou 43 golos e 14 assistências em 50 partidas.

«Obrigado a todos no Sporting que permitiram alcançar este prémio, foi uma época incrível. Apenas guardo memórias incríveis. Receber este prémio é uma sensação fantástica, é o cumprir de um sonho. Agradeço à minha família, vivi momentos complicados, mas persisti. Espero também conseguir viver bons momentos pelo Arsenal», disse, na noite desta segunda-feira, em Paris.

Pelo emblema londrino, Gyökeres leva três golos em seis jogos.