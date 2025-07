O avançado sueco Viktor Gyökeres, reforço do Arsenal depois de duas épocas no Sporting, deixou uma mensagem nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira, com foco nas novas cores e apontando ao facto de finalmente vestir a camisola do Arsenal.

«Quanto mais longa a espera, melhor o sabor», pode ler-se, na mensagem do novo camisola 14 do Arsenal, acompanhada por fotografias com a camisola do seu novo clube.

Gyökeres foi protagonista de uma das transferências mais badaladas do mercado, num negócio que se arrastou por algumas semanas, depois do final da época 2024/25. No domingo, o sueco já tinha recorrido às redes sociais para deixar uma mensagem, mas dirigida ao Sporting. Porém, sem abordar os contornos da saída na mesma, tal como não abordou nas declarações da apresentação no Arsenal.

O internacional sueco de 27 anos reforçou o Arsenal num negócio feito por 65,7 milhões de euros, mais dez milhões de euros em objetivos.