O empresário de Erling Haaland considera que só há 10 clubes no mundo com capacidade para atrair o atual jogador do Borussia Dortmund. Mino Raiola acrescenta ainda que quatro desses clubes são de Inglaterra.

«Há um máximo de 10 clubes que podem permitir-se comprar Haaland e oferecer-lhe a plataforma que ele gostaria depois de jogar no Borussia Dortmud. Quatro desses clubes estão em Inglaterra», salientou o polémico empresário, em declarações à BBC.

Aos 20 anos, o avançado norueguês é apresentado como uma das «novas estrelas do futuro». Mino Raiola diz que não faltam interessados. «Não creio que haja um diretor desportivo ou um treinador no mundo que diga que não está interessado em Haaland. É como dizer: ‘Há alguma equipa da Fórmula 1 que não esteja interessada em ter Lewis Hamilton?’»