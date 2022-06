Joaquin Sánchez, histórico jogador do Betis de Sevilha, encontrou Erling Haaland em Ibiza, onde ambos estão a gozar o período de férias. Os avançaram sentaram-se à mesa e o espanhol não perdeu a oportunidade para brincar com o norueguês, que reagiu com uma gargalhada.

«O Haaland quer vir para o Betis, mas disse-lhe que não tem lugar. Só no próximo ano», atirou Joaquin, num vídeo divulgado nas redes sociais.

Mesmo perante o comentário em castelhano, o reforço do Manchester City parece ter percebido a piada e sorriu sem complexos.

Joaquin, que celebra o 41.º aniversário em julho, avança para mais uma temporada no ataque do Betis de Sevilha.