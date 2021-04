O chefe dos árbitros da UEFA, o italiano Roberto Rosetti, enviou um email às equipas de arbitragem das competições europeias a criticar a atitude do árbitro assistente Octavian Sovre, que pediu um autógrafo a Erling Haaland.

«A UEFA esforça-se para que sejam tão respeitados como os jogadores e vocês têm ajudado ao apresentarem-se atléticos, líderes, respeitosos e profissionais. Se querem ser tão respeitados como os jogadores, então porque que lhes pedem o autógrafo ou a camisola? Será que eles vos pedem o mesmo», diz a nota de Roberto Rosetti, citada pela Sky News.

«Isto é simplesmente inaceitável e uma questão de dignidade. Não se esqueçam da quantidade de câmaras que há nos jogos da UEFA, elas apanham tudo», acrescentou.

Recorde-se que o juiz pediu o autógrafo ao jogador norueguês do Borussia Dortmund nos cartões de jogo. Mais tarde soube-se que era para doar para recolher fundos para uma instituição que apoia crianças e adultos com autismo, na Roménia.

No email, o responsável da UEFA apelou ainda aos árbitros que não desse explicações a jogadores ou treinadores no final dos encontros.

«Não é necessário explicar nada aos jogadores ou treinadores, mesmo se perceberem que cometeram um erro em campo. Admitam o erro à vossa equipa e ao observador do árbitro. Contactem-me se quiserem, mas não peçam para falar com o treinador depois do jogo para explicar ou pedir desculpa.»

E pediu também para que não dessem entrevistas ou falassem com os jornalistas. «Lembrem-se do que disse o antigo chefe dos árbitros: ‘a melhor entrevista é aquela que não dão’.»