Filip Krovinovic viveu uma tarde infeliz no terceiro jogo pelo Hadjuk Split. O médio ex-Benfica falhou um penálti quando a sua equipa perdia por 3-0, desperdiçando uma soberana ocasião de igualar a eliminatória ante o Tobol.



O Hadjuk acabaria por atirar a decisão da eliminatória para prolongamento, graças a um golo de Sahiti no período de descontos. No entanto, o conjunto do Cazaquistão chegou ao 4-1 por Tagybergen aos 118 minutos (Krovinovic já não estava em campo) e confirmou o afastamento do Hadjuk.



Veja o penálti falhado por Krovinovic: