O Hajduk Split oficializou esta segunda-feira a contratação de Flip Krovinovic ao Benfica, tal como o Maisfutebol tinha noticiado em tempo oportuno. A venda permite um encaixe de aproximadamente dois milhões de euros, segundo apurou o Maisfutebol.



O clube croata não adiantou nenhum detalhe sobre a transferência, mas a mudança era apontada como definitiva e não por empréstimo.



Krovinovic foi contratado pelo Benfica ao Rio Ave em 2017 e a primeira época foi prometedora. Uma grave lesão atirou o croata para o departamento médico e Krovi nunca mais se conseguiu impor nas águias.



Após empréstimos ao WBA e ao Nottingham Forest, em Inglaterra, ruma agora ao país-natal, onde até agora jogara apenas no Dínamo e no NK, ambos de Zagreb.



Filip Krovinovic tem 25 anos e foi afastado do plantel de Jesus após a divulgação deste áudio.

