Hachraf Hakimi está de regresso a Madrid no próximo verão. Com o empréstimo ao Borussia de Dortmund a terminar no final da época, o lateral marroquino volta a casa, agora com outro estatuto.

Para trás ficam dois anos de golos, assistências e uma enorme importância na manobra tática da equipa. Um empréstimo que rendeu frutos. O Real Madrid vê o seu jogador ganhar minutos nas pernas, o B. Dortmund ganhou um ativo valioso e o jogador integrou-se num contexto competitivo que lhe permitiu lutar por títulos numa das principais ligas europeias.

Hakimi foi apenas mais um produto da longa parceria entre o Real Madrid e os clubes alemães. No passado recente houve negócios para todos os gostos: alguns bem-sucedidos, outros nem tanto.

Nos últimos anos, foi o defesa-central Christoph Metzelder, em 2007, a descobrir a caminho terrestre para Madrid. Depois de boas épocas ao serviço do B. Dortmund, o central passou (algo despercebido) três anos em Madrid, onde viveu à sombra de Pepe, Sergio Ramos e Fabio Cannavaro. Voltou a terras alemãs para representar o Schalke 04.

Depois, em 2010, Raúl González, eterna lenda blanca, abandonou o clube, trocando-o também pelo Schalke, onde esteve dois anos. Nesse ano chegaram do país outrora dividido por um muro Ozil e Khedira, peças fundamentais para José Mourinho na conquista do famoso título dos 100 pontos.

Mais tarde, foi a vez de Dani Carvajal experimentar a Alemanha. Com a posição de lateral direito a ser habitualmente ocupada por Arbeloa, o então jovem espanhol chegou ao Bayer Leverkusen como lateral promissor e voltou como o melhor da Bundesliga. De regresso, venceu quatro títulos de campeão europeu ao lado de Cristiano Ronaldo.

Em 2014 começou a relação Real Madrid-Bayern Munique. Xabi Alonso seguiu para os bávaros e Toni Kroos ocupou o lugar do espanhol no meio-campo madrileno. Formou uma parceria de sucesso com Casemiro e Luka Modric até aos dias de hoje.

O negócio correu tão bem para as duas equipas que desde então negociaram James Rodríguez -empréstimo de dois anos- e já nesta temporada, o jovem lateral Odriozola seguiu os passos de Hakimi e Carvajal: empréstimo sem opção de compra e com data de regresso agendada, tal como acontece com Hakimi, para o final deste mês.

Ainda houve outros jogadores, como Joselu e Jesus Vallejo, que tentaram a rota de sucesso, sem grandes resultados tangíveis.

A fórmula tem-se revelado de sucesso, e resta saber se é para continuar no futuro...