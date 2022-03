O árbitro turco Halil Umut Meler vai apitar a deslocação do Sporting ao Manchester City, para o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Champions, confirmou na manhã desta segunda-feira a UEFA.

Meler, de 35 anos, árbitro FIFA desde 2017, vai ser auxiliado pelos compatriotas Mustafa Eyisoy e Ibrahim Çaglar Uyarcan. O quarto árbitro é Arda Kardesler. No vídeo-árbitro vai estar o único elemento que não é turco: é o italiano Paolo Valeri, assistido pelo turco Abdulkadir Bitigen.

Se para o Sporting é uma estreia em jogos com este árbitro, não o é para o Manchester City. Meler já apitou a receção dos ingleses ao Marselha, na vitória por 3-0 na fase de grupos da época 2020/2021.

Em agosto de 2019, Meler apitou um encontro de outra equipa portuguesa: esteve na goleada do V. Guimarães ao Ventspils, por 6-0, no Minho, no duelo da segunda mão da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

O Manchester City-Sporting joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira