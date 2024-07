A seleção irlandesa anunciou o novo selecionador, nesta quarta-feira. Heimir Hallgrímsson, de 57 anos, assume o cargo depois de ter orientado a comitiva da Jamaica.

Esteve durante dois anos na ilha das Caraíbas, três anos no Al-Arabi, do Qatar, e foi selecionador islandês, o seu país-natal.

Hallgrímsson foi o selecionador principal da Islândia entre o final de 2016 e 2018, tendo orientado a comitiva no Mundial 2018, onde foram eliminados na fase de grupos.

Mas, antes, Hallgrímsson foi adjunto na melhor fase da história da seleção islandesa - em 2016, no Europeu, nos oitavos-de-final da competição.

