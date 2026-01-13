O encontro entre Hamburgo e Bayer Leverkusen, inicialmente agendado para as 19h30 desta terça-feira e a contar para a 17.ª jornada do campeonato, foi cancelado face às condições climatéricas. De acordo com o Hamburgo, as autoridades concluíram que o degelo impede a reunião das condições de segurança.

«Há preocupações com a segurança estrutural do estádio devido ao degelo extremo. As operações de remoção de neve e gelo decorrem a todo o vapor desde a última semana. (…) A situação mudou devido ao degelo extremo no final da tarde desta terça-feira. A água do degelo acumulou-se sob a neve em vários pontos do estádio», escreveu o Hamburgo, esclarecendo que a situação configura um risco à segurança.

O jogo vai ser reagendado para data a acordar entre os emblemas. Enquanto o Bayer Leverkusen parte para esta jornada na quarta posição, o Hamburgo de Fábio Vieira é 13.º, com quatro pontos de vantagem sobre a zona de despromoção.

No sábado, também os jogos St. Pauli-Leipzig e Werder Bremen-Hoffenheim foram adiados devido ao inverno rigoroso na Alemanha.