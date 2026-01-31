Hamburgo e Bayern Munique empataram a dois golos em duelo da 20.ª jornada da Bundesliga, na tarde deste sábado. O guarda-redes Daniel Fernandes e o médio Fábio Vieira foram titulares nos anfitriões. E foi o ex-FC Porto quem inaugurou o marcador, ao capitalizar um penálti aos 34 minutos. Foi o segundo golo de Fábio Vieira na época.
Na reação, aos 42 minutos, Kimmich assistiu Harry Kane para o empate. O goleador inglês é o mais produtivo no campeonato, com 22 golos. Na época, o avançado regista 36 golos.
Na etapa complementar, Luis Díaz – outro ex-FC Porto – completou a reviravolta aos 46m, assinando o 15.º golo na época. Todavia, estavam decorridos 53 minutos quando o defesa Vuskovic forçou nova igualdade.
Ao cabo de duas jornadas sem vencer, o Bayern lidera com 51 pontos, nove de vantagem sobre Dortmund e Hoffenheim, adversário que recebe a 8 de fevereiro (16h30).
Por sua vez, o Hamburgo é 13.º com 19 pontos, apenas um sobre a zona de despromoção. Na próxima jornada, no sábado (14h30), há visita ao Heidenheim (18.º e último).